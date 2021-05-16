عرض جديد لفيروس كورونا في الذراعين ماهو؟

يومًا بعد يوم تضيف البحوث والدراسات الطبية من مختلف أنحاء العالم عرض جديد من أعراض الإصابة بمرض كوفيد 19 الناتج عن عدوى فيروس كورونا، ويضاف العرض إلى القائمة الطويلة وتكاد الأعراض لا تترك أي من أجهزة وأعضاء الجسم إلا وتؤثر عليه.

وهاهي دراسة جديدة تربط بين الإصابة بجلطة الذراعين والإصابة بفيروس كورونا، إليكم التفاصيل.

كورونا وجلطة الذراعين:

كشفت دراسة صادرة عن كلية روتجرز روبرت وود جونسون الطبية الأمريكية، عن ظهور أول حالة إصابة بجلطات دموية بالذراعين بين مرضى فيروس كورونا، والذى يعد من المضاعفات النادرة عن الفيروس بخلاف الأعراض الأخرى الشائعة التي تتمثل في الجلطات التي تصاب الرئة، طبقًا لتقرير نشر في موقع ميديكال اكسبريس.

وأرجع الباحثون أن تسجيل أول إصابة بجلطات دموية بالذراعين جراء عدوى فيروس كورونا، يكون ناتج عن الالتهاب الذي يحدث عند الإصابة بالعدوى الفيروسية، الذى يؤدي إلى الإصابة بجلطات دموية بالأطراف العليا.

وأشارت الدراسة إلى أهمية الأخذ بالاعتبار عند الإصابة بتورم غير مبرر في الذراعين، والذي قد يكون مؤشر للإصابة بالعدوى، لذا لابد من إجراء اختبار تجلط الأوردة العميقة واختبارات فيروس كورونا، للوصول إلى التشخيص السليم للمريض.

تفاصيل الدراسة:

أظهرت الدراسة أن أحد المصابين بفيروس كورونا والذى يبلغ من العمر 85 عامًا، قد لجأ إلى إحدى مستشفيات ولاية جيرسي الأمريكية بعد إصابته بتورم في ذراعه اليسرى تم تشخيصها أنها جلطة دموية في الجزء العلوي من الذراع، وخلال إجراء الفحوصات اللازمة تبين أن المريض مصاب بفيروس كورونا دون ظهور أعراض تدل على العدوى.

وأوضح الباحثون أن تعرض المصابين بفيروس كورونا إلى تجلط الأوردة العميقة في الأطراف السفلية، إلا أن من النادر الإصابة بجلطات دموية بالجزء العلوى للذراعين، حيث تحدث معظم حالات تجلط الأوردة العميقة في الساقين، بينما تبين أن جلطات الذراعين تحدث في حوالي 10 % فقط بين مصابي فيروس كورونا.

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