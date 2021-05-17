تتبيلة الفراخ البانيه بالزبادي: بالطريقة العثمانية الجديدة لعام 2021

تعتبر تتبيلة الفراخ البانيه بالزبادي ، من اجمل تتبيلات الفراخ لأنها بالزبادي وتعطي البانيه طعم لذيذ ورائع التي سوف يكون قوامها هش ومقرمش جداً، وتقدم للأطفال افضل مليون مره من الجاهزة، وتتبيلة البانيه بالزبادي هي سهلة للغاية وبطريقة جديده جداً، ويكثر عملها في مصر والسعودية ومعظم الدول العربية، وهي من اشهي الوجبات اليوم، ويمكن تحضيرها في اقل من ساعة سوف نتعرف معنا من خلال موقع ثقفني وهذا المقال عن تتبيلة الفراخ البانيه بالزبادي بالطريقة العثمانية الجديدة وسهلة للغاية وأتمنا ان تنال أعجابكم. مكونات تتبيلة الفراخ البانيه بالزبادي بالطريقة العثمانية مكونات تتبيلة الفراخ البانيه بالزبادي بالطريقة العثمانية سوف نقدم لكم مكونات تتبيلة الفراخ بطريقة جديدة وهي كالتالي:- كيلو من صدور الدجاج المقطعة إلى شرائح.

ملعقة صغيرة من الزعتر.

ملعقة صغيرة من البابريكا الحارة.

ملعقة صغيرة من ملح.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

4 ملاعق كبيرة من البقسماط.

ملعقة صغيرة من البصل البودرة.

ملعقة صغيرة من الثوم البودرة.

كوبان من لبن الزباديكوب من الخل.

كوب من عصير الليمون.

زيت للقلي. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف علي طريقة تحضير تتبيلة البانيه بالزبادي بالطريقة العثمانية وطريقة تحضير البانية وهي كالاتي:- تحضير تتبيلة الفراخ البانية نحضر وعاء عميق ونضع في ماء، وكوب الخل، وكوب عصير الليمون، ورشة من الملح، ونضيف صدور الدجاج، ونغسلها جيداً جداً. في وعاء اخر نضيف شرائح الدجاج، والبابريكا الحارة، والزعتر، ولفلفل الأسود ،وملح الناعم، والبصل البودرة، والثوم البودرة، وكوب لبن الزبادي يمكن استخدام البصل، والثوم الطازجة حسب الرغبة، ونخلط المكونات جيداً. ثم نضيف البقسماط، ونقلب شرائح الدجاج جيداً في خليط التوابل من جميع الجوانب، ونغطي الوعاء جيداً، ونضعه في الثلاجة لمده تتراوح من بين ساعتين ألي ثلاث ساعات حتي تشرب التتبيلة جيداً. طريقة تحضير البانية بالزبادي نضع مقلاه علي النار ونضيف بها زيت كثير وننتظر حتي يغلي الزيت ثم نضيف شرائح الدجاج وننتظر حتي يتحمر الوجه الأسفل ونقلبها علي الوجه الأخر، وننتظر حتي ينضج ويصبح لونها ذهبي وناضج تماماً. ثم نخرجها ونضع شرائح الدجاج علي طبق عليه ورقة حتي يتخلص من الزيت ثم نحضر الكاتشب، والمايونيز، والطحينة، والبطاطس المقلية، والأزر، وسلطة الخضار ونضع شرائح البانيه بجانبهم، ويقدم بإلف هنا وشفا. الوسوم

تعتبر تتبيلة الفراخ البانيه بالزبادي ، من اجمل تتبيلات الفراخ لأنها بالزبادي وتعطي البانيه طعم لذيذ ورائع التي سوف يكون قوامها هش ومقرمش جداً، وتقدم للأطفال افضل مليون مره من الجاهزة، وتتبيلة البانيه بالزبادي هي سهلة للغاية وبطريقة جديده جداً، ويكثر عملها في مصر والسعودية ومعظم الدول العربية، وهي من اشهي الوجبات اليوم، ويمكن تحضيرها في اقل من ساعة سوف نتعرف معنا من خلال موقع ثقفني وهذا المقال عن تتبيلة الفراخ البانيه بالزبادي بالطريقة العثمانية الجديدة وسهلة للغاية وأتمنا ان تنال أعجابكم. مكونات تتبيلة الفراخ البانيه بالزبادي بالطريقة العثمانية مكونات تتبيلة الفراخ البانيه بالزبادي بالطريقة العثمانية سوف نقدم لكم مكونات تتبيلة الفراخ بطريقة جديدة وهي كالتالي:- كيلو من صدور الدجاج المقطعة إلى شرائح.

ملعقة صغيرة من الزعتر.

ملعقة صغيرة من البابريكا الحارة.

ملعقة صغيرة من ملح.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

4 ملاعق كبيرة من البقسماط.

ملعقة صغيرة من البصل البودرة.

ملعقة صغيرة من الثوم البودرة.

كوبان من لبن الزباديكوب من الخل.

كوب من عصير الليمون.

زيت للقلي. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف علي طريقة تحضير تتبيلة البانيه بالزبادي بالطريقة العثمانية وطريقة تحضير البانية وهي كالاتي:- تحضير تتبيلة الفراخ البانية نحضر وعاء عميق ونضع في ماء، وكوب الخل، وكوب عصير الليمون، ورشة من الملح، ونضيف صدور الدجاج، ونغسلها جيداً جداً. في وعاء اخر نضيف شرائح الدجاج، والبابريكا الحارة، والزعتر، ولفلفل الأسود ،وملح الناعم، والبصل البودرة، والثوم البودرة، وكوب لبن الزبادي يمكن استخدام البصل، والثوم الطازجة حسب الرغبة، ونخلط المكونات جيداً. ثم نضيف البقسماط، ونقلب شرائح الدجاج جيداً في خليط التوابل من جميع الجوانب، ونغطي الوعاء جيداً، ونضعه في الثلاجة لمده تتراوح من بين ساعتين ألي ثلاث ساعات حتي تشرب التتبيلة جيداً. طريقة تحضير البانية بالزبادي نضع مقلاه علي النار ونضيف بها زيت كثير وننتظر حتي يغلي الزيت ثم نضيف شرائح الدجاج وننتظر حتي يتحمر الوجه الأسفل ونقلبها علي الوجه الأخر، وننتظر حتي ينضج ويصبح لونها ذهبي وناضج تماماً. ثم نخرجها ونضع شرائح الدجاج علي طبق عليه ورقة حتي يتخلص من الزيت ثم نحضر الكاتشب، والمايونيز، والطحينة، والبطاطس المقلية، والأزر، وسلطة الخضار ونضع شرائح البانيه بجانبهم، ويقدم بإلف هنا وشفا.

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