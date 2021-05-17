عمل الحواوشي باللحمة بالطريقة المصرية بسرعة الصاروخ بالمنزل 2021

يعتبر عمل الحواوشي باللحمة من أحلى وألذ الأكلات المنتشرة في مصر وسوريا والأردن واليمن ودول الخليج والبلاد العربية، وحيث يوجد بها العديد من العناصر الغذائية لوجود السعرات الحرارية والبروتينات والكربوهيدرات لتعطي الطاقة اللازمة للجسم حتى نكون بصحة جيدة، ويمكن عمل الحواوشي أيضا بالفراخ والكفتة والجبن وبطرق أخرى كثيرة، ومن السهل عمل الحواوشي بالمنزل بتكلفة أقل من المطاعم وفي وقت قياسي، وسوف نتناول في موضوعنا هذا على مكونات عمل الحواوشي باللحمة من خلال موقع ثقفني ونتمنى بأن تنال رضاكم. مكونات عمل الحواوشي باللحمة مكونات عمل الحواوشي باللحمة سوف نتحدث على مكونات عمل الحواوشي باللحمة وهى كما يلي:- أربع أكواب من الدقيق الأبيض.

كيلو لحمة طازج.

نصف كوب من اللبن السائل.

ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقة وسط من الخميرة الفورية.

كوب من الماء الدافئ.

ملعقة من ملح الطعام.

بصلة كبيرة مفرومة.

فلفل أخضر مفروم.

ملعقة وسط من الفلفل الأسود.

ملعقة من بهارات اللحمة.

فص ثوم مهروس.

ملعقة كبيرة من الزيت.

كوب صغير من السمنة.

بقدونس أخضر مفروم.

ملعقة من الشطة الناعمة حسب الرغبة.

عودين من الكرفس.

حزمة صغيرة من الشبت. طريقة عمل العجينة نقوم بإحضار وعاء متوسط ونضع به الدقيق الأبيض والملح والخميرة والسكر واللبن السائل والسمنة والماء الدافئ ونقوم بالتقليب الجيد للمكونات بواسطة المضرب الكهربائي أو الأيدي المتوفر بداخل مطبخك حتى تصبح عجينة مناسبة ونقوم بتغطية العجين بقطعة من القماش لمدة ربع ساعة حتى تتخمر. بعد الأنتهاء من التخمر نقوم بعملها إلى كرات لاستخدامها. طريقة عمل الحشوة نحضر وعاء بلاستيك ونضع به اللحمة بعد فرمها والفلفل المفروم والثوم المهروس والبصل المفروم وبهارات اللحمة والكرفس والشبت والفلفل الأسود والشطة والبقدونس، ونقوم بتقليبهم بواسطة ملعقة كبيرة حتى يتجانس الخليط ونحصل على تتبيلة جيدة ونتركه في الثلاجة لمدة ساعة ونصف. طريقة الإعداد والتحضير طريقة عمل العجينةطريقة الإعداد والتحضير سوف نتعرف على طريقة إعداد وتحضير عمل الحواوشي باللحمة وهى كالتالي:- نقوم بإحضار كرات العجين ونقوم بفرد كرة على الطاولة ثم يتم وضع الحشو في منتصف العجينة، ونقوم بغلقها من جميع الجوانب ونضغط عليها حتى تكون على شكل دائري مثل رغيف الخبز ونكرر هذه العملية حتى الأنتهاء من العجين. نحضر صينية مدهونة بالزيت ونضع بها أرغفة الحواوشي حتى يتم تسخين الفرن. نقوم بتشغيل الفرن على درجة حرارة متوسطة ونضع بداخله الصينية لمدة ربع ساعة حتى تقترب من الشكل الذهبي الرائع. يقدم على طبق التقديم وبألف هنا وشفا لكي ولأسرتك. الوسوم

يعتبر عمل الحواوشي باللحمة من أحلى وألذ الأكلات المنتشرة في مصر وسوريا والأردن واليمن ودول الخليج والبلاد العربية، وحيث يوجد بها العديد من العناصر الغذائية لوجود السعرات الحرارية والبروتينات والكربوهيدرات لتعطي الطاقة اللازمة للجسم حتى نكون بصحة جيدة، ويمكن عمل الحواوشي أيضا بالفراخ والكفتة والجبن وبطرق أخرى كثيرة، ومن السهل عمل الحواوشي بالمنزل بتكلفة أقل من المطاعم وفي وقت قياسي، وسوف نتناول في موضوعنا هذا على مكونات عمل الحواوشي باللحمة من خلال موقع ثقفني ونتمنى بأن تنال رضاكم. مكونات عمل الحواوشي باللحمة مكونات عمل الحواوشي باللحمة سوف نتحدث على مكونات عمل الحواوشي باللحمة وهى كما يلي:- أربع أكواب من الدقيق الأبيض.

كيلو لحمة طازج.

نصف كوب من اللبن السائل.

ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقة وسط من الخميرة الفورية.

كوب من الماء الدافئ.

ملعقة من ملح الطعام.

بصلة كبيرة مفرومة.

فلفل أخضر مفروم.

ملعقة وسط من الفلفل الأسود.

ملعقة من بهارات اللحمة.

فص ثوم مهروس.

ملعقة كبيرة من الزيت.

كوب صغير من السمنة.

بقدونس أخضر مفروم.

ملعقة من الشطة الناعمة حسب الرغبة.

عودين من الكرفس.

حزمة صغيرة من الشبت. طريقة عمل العجينة نقوم بإحضار وعاء متوسط ونضع به الدقيق الأبيض والملح والخميرة والسكر واللبن السائل والسمنة والماء الدافئ ونقوم بالتقليب الجيد للمكونات بواسطة المضرب الكهربائي أو الأيدي المتوفر بداخل مطبخك حتى تصبح عجينة مناسبة ونقوم بتغطية العجين بقطعة من القماش لمدة ربع ساعة حتى تتخمر. بعد الأنتهاء من التخمر نقوم بعملها إلى كرات لاستخدامها. طريقة عمل الحشوة نحضر وعاء بلاستيك ونضع به اللحمة بعد فرمها والفلفل المفروم والثوم المهروس والبصل المفروم وبهارات اللحمة والكرفس والشبت والفلفل الأسود والشطة والبقدونس، ونقوم بتقليبهم بواسطة ملعقة كبيرة حتى يتجانس الخليط ونحصل على تتبيلة جيدة ونتركه في الثلاجة لمدة ساعة ونصف. طريقة الإعداد والتحضير طريقة عمل العجينةطريقة الإعداد والتحضير سوف نتعرف على طريقة إعداد وتحضير عمل الحواوشي باللحمة وهى كالتالي:- نقوم بإحضار كرات العجين ونقوم بفرد كرة على الطاولة ثم يتم وضع الحشو في منتصف العجينة، ونقوم بغلقها من جميع الجوانب ونضغط عليها حتى تكون على شكل دائري مثل رغيف الخبز ونكرر هذه العملية حتى الأنتهاء من العجين. نحضر صينية مدهونة بالزيت ونضع بها أرغفة الحواوشي حتى يتم تسخين الفرن. نقوم بتشغيل الفرن على درجة حرارة متوسطة ونضع بداخله الصينية لمدة ربع ساعة حتى تقترب من الشكل الذهبي الرائع. يقدم على طبق التقديم وبألف هنا وشفا لكي ولأسرتك.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عمل الحواوشي باللحمة بالطريقة المصرية بسرعة الصاروخ بالمنزل 2021 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.