كيراتين منزلي رهيب لشعر ناعم كالحرير مهما كانت درجة خشونته في نصف ساعة فقط، يكفيكِ وضعه مرة واحدة لمدة نصف ساعة فقط على شعرك الخشن وسيصبح كالحرير بعد غسله مباشرة، فإذا كنتي تعانين من خشونة الشعر وتقصفه وهيشانه إليكي الحل السحري للحصول على شعر مفرود ناعم للغاية وبدون تشابك أو هيشان، ويمكنك الآن الاستغناء نهائياُ عن الكيراتين الصناعي واستعمال مكواة الشعر فكل منهما يسبب أضرار متعددة على المدى البعيد، لذا فسوف نقدم لك اليوم أسرع وأفضل حل لفرد الشعر دون أضرار نهائياً.

كيراتين منزلي رهيب لفرد وتنعيم الشعر

سنقوم بفرد الشعر في المنزل وتنعيمه على 3 مراحل بسيطة تعتمد على تنظيف الشعر بغسول طبيعي، ثم استعمال خلطة تنعيم الشعر وبعدها استعمال شامبو طبيعي يتم تحضيره منزلياً لغسل الشعر من آثار الخلطة، لتحضير غسول الشعر نحضر لتر من الماء ملعقة كبيرة من ملح الطعام، ملعقة كبيرة من خل التفاح أو يمكنك استبداله بالخل الأبيض، عصير نصف حبة من الليمون.

ويتم تحضير وعاء مناسب ثم يضاف إليه لتر من الماء وأيضا مقدار كلا من الملح، الخل، الليمون ثم يتم التقليب جيدا إلى أن يتم ذوبان الملح تماما في الماء. يجب غسل الشعر بهذا المحلول قبل استعمال الوصفة التالية ليتم تنظيف الشعر جيدا من الشوائب العالقة به، حيث يتم تدليك فروة الرأس جيدا بهذا المحلول ويوضع أيضاً على باقي الشعر، ثم يتم تنشيفه جيدا باستخدام منشفة

تحضير خلطة فرد الشعر

نحضر ملعقة كبيرة من الزبدة البلدي، ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون البكر، ملعقتين كبيرتين من زيت اللوز الحلو ويمكنك استبداله بزيت الخروع أو زيت الجوجوبا، ملعقتين كبيرتين من نشاء الذرة، ويتم تحضير وعاء مناسب ثم يتم إضافة مقدار الزبدة ثم يتم إضافة مقدار كلا من زيت الزيتون، زيت اللوز الحلو، وأيضاً مقدار نشاء الذرة ثم يتم الدمج والخلط بشكل جيد حتى يتم الحصول على قوام متجانس كريمي يسهل تطبيقه على الشعر.

يتم تطبيق خلطة الكيراتين الطبيعي على الشعر بعد غسله وتجفيفه وعلى كل خصلات الشعر خصلة خصلة، حيث يتم أخذ مقدار مناسب من الخلطة ويوضع على الخصلات بالكامل ثم يتم تمشيط الشعر ثم يتم لف الشعر ووضع قبعة بلاستيكية عليه، ويترك لمدة من ساعة إلى ساعتين بعد ذلك يغسل الشعر جيدا بهذه الطريقة التالية. يتم تحضير الشامبو الخاص بك ثم يتم أخذ مقدار ملعقتين كبيرتين منه ويوضع في وعاء ويضاف إليه مقدار ملعقة كبيرة من الخل، ملعقة كبيرة من القهوة ثم يتم المزج جيدا ليتم الحصول على قوام متجانس، يغسل الشعر بالماء ثم يغسل الشعر جيدا بالشامبو ثم يترك لمدة خمس دقائق على الأقل ثم يغسل بالماء الفاتر جيدا.