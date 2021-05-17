طريقة عمل زنود الست في المنزل بالصور خطوة بخطوة في 10 دقائق

كيفية عمل زنود الست تعتبر من أحد الحلويات اللذيذة جداً لدي العديد من الأشخاص، فهي تتكون من رقائق تكون محشوة بالقشطة، كما أنها من الوصفات سهلة التحضير وغير مكلفة نهائياً وطريقة تحضيرها تختلف من ربة منزل لأخرى ولكن في هذا المقال سنذكر لكم خطوات تحضير زنود الست. طريقة عمل زنود الست طريقة عمل زنود الست المقادير باكيت واحد من الجلاش.

1/2 كوب من الزبدة.

1/4 كوب من زيت الذرة.

عدد 2 ملعقة من الطحين.

2 كوب من القطر.

الحشوة.

علبة قشطة.

ملعقة واحدة من ماء ورد.

2 كوب من الحليب.

5 ملاعق كبيرة من النشا.

زيت للقلي.

فستق حلبي مطحون. خطوات التحضير طريقة عمل بلح الشام، في البداية يجب تحضير حشوة لذيذ وذلك من خلال تذويب كمية قلية من النشا في 1/2 كوب من الحليب ويتم غلي كمية الحليب المتبقية ويضاف إليه كمية النشا وتحريك المزيج جيداً لمدة 160 ثانية، يتم إضافة القشطة وماء الزهر والورد عليها ويمزجوا جيداً لمدة 5 دقائق على الأقل وننتظر قليلاً لكي يبرد المزيج ويوضع فوق الثلاجة لمدة 3 ساعات على الأقل.

في البداية يجب تحضير حشوة لذيذ وذلك من خلال تذويب كمية قلية من النشا في 1/2 كوب من الحليب ويتم غلي كمية الحليب المتبقية ويضاف إليه كمية النشا وتحريك المزيج جيداً لمدة 160 ثانية، يتم إضافة القشطة وماء الزهر والورد عليها ويمزجوا جيداً لمدة 5 دقائق على الأقل وننتظر قليلاً لكي يبرد المزيج ويوضع فوق الثلاجة لمدة 3 ساعات على الأقل. يتم عجل عجينة من خلال تذويب كمية من الطحين بالقليل من الماء ويتم وضعها في الجانب، ولكي تتحكمين عزيزتي في لف رقائق العجين يتم مزج الزبدة والزيت معاً.

في تلك الخطوة سنوضح لكم طريقة لف حبة نزت الست، عليكِ سيدتي باختيار رقاقتين من الجلاس ويتم وضعها في خليط الزيت والزبدة ويتم اختيار رقاقتين أيضاً ووضعها فوق الرقائق الأولى.

يتم تقطيع العجين إلى أربع قطع، ويتم فرد قطعة على هيئة مستطيل ومن فوقها يوضع قطعة مستطيلة أخرى وفي الوسط يتم وضع ملعقتين من الحشوة.

عليكم بلف الطرق الطولي على شكل إصبع، وفي النهاية عليكم بإحضار مقلاة ويوضع فيها كمية من الزيت لكي نقلي كمية زنود الست.

يتم وضعهم في المقلاة وتركها حتى يتحول لونها إلى اللون الذهبي، من ثم رفعه مباشرة من على النار.

يتم وضعها في القطر لمدة 5 دقائق على الأقل ويتم رفعها، وتوضع في طبق وترش بالفستق الحلبي من على الوجه.

يمكنكِ سيدتي تخزينها في الثلاجة من خلال وضعها في عبوة مغلقة. خطوات التحضير الوسوم

كيفية عمل زنود الست تعتبر من أحد الحلويات اللذيذة جداً لدي العديد من الأشخاص، فهي تتكون من رقائق تكون محشوة بالقشطة، كما أنها من الوصفات سهلة التحضير وغير مكلفة نهائياً وطريقة تحضيرها تختلف من ربة منزل لأخرى ولكن في هذا المقال سنذكر لكم خطوات تحضير زنود الست. طريقة عمل زنود الست طريقة عمل زنود الست المقادير باكيت واحد من الجلاش.

1/2 كوب من الزبدة.

1/4 كوب من زيت الذرة.

عدد 2 ملعقة من الطحين.

2 كوب من القطر.

الحشوة.

علبة قشطة.

ملعقة واحدة من ماء ورد.

2 كوب من الحليب.

5 ملاعق كبيرة من النشا.

زيت للقلي.

فستق حلبي مطحون. خطوات التحضير طريقة عمل بلح الشام، في البداية يجب تحضير حشوة لذيذ وذلك من خلال تذويب كمية قلية من النشا في 1/2 كوب من الحليب ويتم غلي كمية الحليب المتبقية ويضاف إليه كمية النشا وتحريك المزيج جيداً لمدة 160 ثانية، يتم إضافة القشطة وماء الزهر والورد عليها ويمزجوا جيداً لمدة 5 دقائق على الأقل وننتظر قليلاً لكي يبرد المزيج ويوضع فوق الثلاجة لمدة 3 ساعات على الأقل.

في البداية يجب تحضير حشوة لذيذ وذلك من خلال تذويب كمية قلية من النشا في 1/2 كوب من الحليب ويتم غلي كمية الحليب المتبقية ويضاف إليه كمية النشا وتحريك المزيج جيداً لمدة 160 ثانية، يتم إضافة القشطة وماء الزهر والورد عليها ويمزجوا جيداً لمدة 5 دقائق على الأقل وننتظر قليلاً لكي يبرد المزيج ويوضع فوق الثلاجة لمدة 3 ساعات على الأقل. يتم عجل عجينة من خلال تذويب كمية من الطحين بالقليل من الماء ويتم وضعها في الجانب، ولكي تتحكمين عزيزتي في لف رقائق العجين يتم مزج الزبدة والزيت معاً.

في تلك الخطوة سنوضح لكم طريقة لف حبة نزت الست، عليكِ سيدتي باختيار رقاقتين من الجلاس ويتم وضعها في خليط الزيت والزبدة ويتم اختيار رقاقتين أيضاً ووضعها فوق الرقائق الأولى.

يتم تقطيع العجين إلى أربع قطع، ويتم فرد قطعة على هيئة مستطيل ومن فوقها يوضع قطعة مستطيلة أخرى وفي الوسط يتم وضع ملعقتين من الحشوة.

عليكم بلف الطرق الطولي على شكل إصبع، وفي النهاية عليكم بإحضار مقلاة ويوضع فيها كمية من الزيت لكي نقلي كمية زنود الست.

يتم وضعهم في المقلاة وتركها حتى يتحول لونها إلى اللون الذهبي، من ثم رفعه مباشرة من على النار.

يتم وضعها في القطر لمدة 5 دقائق على الأقل ويتم رفعها، وتوضع في طبق وترش بالفستق الحلبي من على الوجه.

يمكنكِ سيدتي تخزينها في الثلاجة من خلال وضعها في عبوة مغلقة. خطوات التحضير

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