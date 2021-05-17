أسرار طريقة عمل الايس كريم الطبيعي اللذيذ في المنزل

يعتبر الأيس كريم من المثلجات هي عبارة عن حلوى مجمدة معدة من الحليب أو من الماء والسكر وقد يضاف إليه الفاكهة، وهي ما يطلق عليها في بعض اللهجات الآيس كريم أو الجيلاتي قد تصنع أيضا من هريس الفاكهة المجمدة أو من عصير الفاكهة.

فوائد الأيس كريم

ولفت خبراء التغذية إلى أن للآيس كريم فوائد كثيرة، أهمها أنه يساعد على تقوية العظام، وحرق الدهون، وتخفيض ضغط الدم العالي، وزيادة النشاط العام للجسم، كما أثبت فعاليته في مكافحة سرطان القولون، إلى جانب دوره في تحسين المزاج، وتقليل خطر الإصابة بالجلطات، وتقوية المناعة، ومنع تكوّن حصى الكلى.

عدد 2 ملعقة من المكسرات حسب الرغبة للتزيين.

عدد ربع كوب من السكر.

عدد 2 بيضة.

عدد كوب واحد من الحليب المجفف أو الحليب السائل حسب رغبتك.

عدد 1 علبة من الكريمة.

أحضري نكهات طبيعية من العطار ..

لأيس كريم الشيكولاتة، احضري الكاكاو، لأيس كريم فراولة احضري مربى الفراولة أو للسادة احضري عدد 2 باكيت من الفانيليا.

احضري الحليب السائل وضعيه في إناء وابدأي في الخفق مع الكريمة جيداً حتى يثقل الخليط ويتجانس جيداً

قومي بإضافة البيض من عليهم واستمرى في الخفق جيداً حتى التجانس

احضري الأطعمة المفضلة لديك سواء بودرة الكاكاو أو المربى أو الفانيليا وضعيها في إناء ثم أضيفى إليها السكر.

قومي بوضع المكسرات الآن على الكريمة وضعي خليط الكريمة الثقيلة مع نكهاتك المفضلة وقلبي حتى التجانس التام.

ادخليه الان في الفريزر واتركيه حتى يثقل ولكن احرصي ألا يتجمد ثم اخرجيه ليستريح.

بعد أن تخرجيه ضيفي كوب من الزبادي على الخليط وقلبيه جيداً بواسطة المضرب.

الآن لديك الأيس كريم بأي من نكهاتك المفضلة إلى جانب كونه صحى دون أى مواد حافظة.

مقادير الأيس كريمطريقة تحضير الأيس كريم