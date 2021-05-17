أسرار تجهيز عجينة البيتزا السريعة بأبسط المكونات في كل منزل

إن الطريقة الخاصة بعمل البيتزا بالمنزل من أبرز وصفات الطعام التي تقوم النساء بالبحث عنها بغير من أن تقوم بشرائها جاهزة، إذ أنه في العادة يعشق الكبار والصغار البيتزا الجاهزة، ولكن تكون باهظة الثمن، لذا فالنساء تبحثن عن طريقة إعدادها، وابن باستطاعتك أن تتعلمي طريقة عملها من منزلك بعدة خطوات سلسة وسريعة، حتى تقومي بتقديمها لأسرتك ولأطفالك بعيدًا عن باقي الكلمات المعروفة والتقليدية، وتتسم تلك العجينة الخاصة بالبيتزا بأنها سلسة الإعداد وكذلك بسيطة ولا تحتاج لوقت كثير.

إن البيتزا يرجع أصولها لدول شرق البحر الأبيض المتوسط مثل تركيا واليونان، فهم كانوا يقومون بتحضير طبقة عجين على حجر يكون ساخنًا ويقوموا بتغطيتها بواسطة المقادير المتنوعة والخضروات واللحم، وبعد ذلك قام الجنود الإيطاليين بأخذها ومن ثم انتقلت لإيطاليا وقاموا بإضافة جبن الموزاريلا وصلصة الطماطم إليها، والآن سوف نتعرف على طريقة إعداد عجينة البيتزا بالتفصيل.

٣ أكواب دقيق.

كوب ونصف ماء.

٢ ملعقة خميرة.

ملعقة بيكنج باودر.

ملعقة ملح.

ملعقة سكر.

٣ ملاعق حليب بودرة.

ملعقة صغيرة ثوم باودر.

ملعقتان زيت زيتون.