أسرار تجهيز عجينة البيتزا السريعة بأبسط المكونات في كل منزل

إن الطريقة الخاصة بعمل البيتزا بالمنزل من أبرز وصفات الطعام التي تقوم النساء بالبحث عنها بغير من أن تقوم بشرائها جاهزة، إذ أنه في العادة يعشق الكبار والصغار البيتزا الجاهزة، ولكن تكون باهظة الثمن، لذا فالنساء تبحثن عن طريقة إعدادها، وابن باستطاعتك أن تتعلمي طريقة عملها من منزلك بعدة خطوات سلسة وسريعة، حتى تقومي بتقديمها لأسرتك ولأطفالك بعيدًا عن باقي الكلمات المعروفة والتقليدية، وتتسم تلك العجينة الخاصة بالبيتزا بأنها سلسة الإعداد وكذلك بسيطة ولا تحتاج لوقت كثير.عجينة البيتزا
إن البيتزا يرجع أصولها لدول شرق البحر الأبيض المتوسط مثل تركيا واليونان، فهم كانوا يقومون بتحضير طبقة عجين على حجر يكون ساخنًا ويقوموا بتغطيتها بواسطة المقادير المتنوعة والخضروات واللحم، وبعد ذلك قام الجنود الإيطاليين بأخذها ومن ثم انتقلت لإيطاليا وقاموا بإضافة جبن الموزاريلا وصلصة الطماطم إليها، والآن سوف نتعرف على طريقة إعداد عجينة البيتزا بالتفصيل.مقادير عجينة البيتزا
- ٣ أكواب دقيق.
- كوب ونصف ماء.
- ٢ ملعقة خميرة.
- ملعقة بيكنج باودر.
- ملعقة ملح.
- ملعقة سكر.
- ٣ ملاعق حليب بودرة.
- ملعقة صغيرة ثوم باودر.
- ملعقتان زيت زيتون.
- اخلطي في البداية السكر والماء والملح والخميرة والزيت سويًا حتى خمس دقائق.
- قومي بإحضار وعاء جديد لتخلطي به ثوم اليودر والدقيق وحليب البودرة وكذلك البيكنج باودر.
- ومن ثم قومي بوضع مزيج الخميرة والماء لمزيج الدقيق مع العجن إلى أن يتم مرور خمسة عشر دقيقة بواسطة اليد أو بالماكينة التي تتعلق بالعجن، وإلى أن تمتلكين عجينة لينة ومتماسكة.
- في النهاية قومي برش ملعقة من زيت الزيتون عليها وبعد ذلك قومي بتغطيتها مع تركها إلى أن تختمر حتى مرور ستون دقيقة بمكان دافئ ومغطاه.
الوسوم
إن الطريقة الخاصة بعمل البيتزا بالمنزل من أبرز وصفات الطعام التي تقوم النساء بالبحث عنها بغير من أن تقوم بشرائها جاهزة، إذ أنه في العادة يعشق الكبار والصغار البيتزا الجاهزة، ولكن تكون باهظة الثمن، لذا فالنساء تبحثن عن طريقة إعدادها، وابن باستطاعتك أن تتعلمي طريقة عملها من منزلك بعدة خطوات سلسة وسريعة، حتى تقومي بتقديمها لأسرتك ولأطفالك بعيدًا عن باقي الكلمات المعروفة والتقليدية، وتتسم تلك العجينة الخاصة بالبيتزا بأنها سلسة الإعداد وكذلك بسيطة ولا تحتاج لوقت كثير.عجينة البيتزا
إن البيتزا يرجع أصولها لدول شرق البحر الأبيض المتوسط مثل تركيا واليونان، فهم كانوا يقومون بتحضير طبقة عجين على حجر يكون ساخنًا ويقوموا بتغطيتها بواسطة المقادير المتنوعة والخضروات واللحم، وبعد ذلك قام الجنود الإيطاليين بأخذها ومن ثم انتقلت لإيطاليا وقاموا بإضافة جبن الموزاريلا وصلصة الطماطم إليها، والآن سوف نتعرف على طريقة إعداد عجينة البيتزا بالتفصيل.مقادير عجينة البيتزا
- ٣ أكواب دقيق.
- كوب ونصف ماء.
- ٢ ملعقة خميرة.
- ملعقة بيكنج باودر.
- ملعقة ملح.
- ملعقة سكر.
- ٣ ملاعق حليب بودرة.
- ملعقة صغيرة ثوم باودر.
- ملعقتان زيت زيتون.
- اخلطي في البداية السكر والماء والملح والخميرة والزيت سويًا حتى خمس دقائق.
- قومي بإحضار وعاء جديد لتخلطي به ثوم اليودر والدقيق وحليب البودرة وكذلك البيكنج باودر.
- ومن ثم قومي بوضع مزيج الخميرة والماء لمزيج الدقيق مع العجن إلى أن يتم مرور خمسة عشر دقيقة بواسطة اليد أو بالماكينة التي تتعلق بالعجن، وإلى أن تمتلكين عجينة لينة ومتماسكة.
- في النهاية قومي برش ملعقة من زيت الزيتون عليها وبعد ذلك قومي بتغطيتها مع تركها إلى أن تختمر حتى مرور ستون دقيقة بمكان دافئ ومغطاه.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسرار تجهيز عجينة البيتزا السريعة بأبسط المكونات في كل منزل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.