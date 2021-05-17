الطعمية البيتي الهشة ، من الأكلات الشعبية المشهورة في مصر والوطن العربي، ويتم تقديمها دائما على وجبة الإفطار بجانب طبق من السلطة والفول والخبز البلدي، وهى من الوجبات التي يفضل تناولها الصغار والكبار، ويوجد لها العديد من الأسرار لنجاحها في المنزل، وطريقة صنعها سهلة وبسيطة ولا تستغرق وقت ولا مجهود، تتمتع الطعمية بقوامها الهش وطعمها المختلف الذي يميزها عن غيرها من الأكلات، فهي تتكون من بعض المكونات البسيطة التي تزيد من حلاوة طعمها وتجعلها هش وخفيفة مثل المطاعم، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل الطعمية البيتي الهشة بكل أسرارها مثل المطاعم بخطوات سهلة بالمنزل.

مكونات الطعمية البيتي الهشة

توجد بعض المكونات البسيطة لعمل طعمية هشة وخفيفة في المنزل وهى كما يلي:-

ربع كيلو من الفول المدشوش المنقوع لليلة كاملة. كوب من الحمص المنقوع لليلة كاملة. طبق صغير من البقدونس المفروم. طبق صغير من الكزبرة الخضراء المفرومة. بصلة كبيرة. ملعقة كبيرة من الثوم. ملح وفلفل حسب الرغبة. ملعقة من الكزبرة المطحونة. بيضة واحدة. قطعة صغير من للبابة الخبز. كمية مناسبة من الزيت للقلي. ملعقة صغيرة من النشا.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير الطعمية البيتي بكل أسراره بالمنزل وهى كما يلى:-

نقوم بتصفية الفول والحمص جيدًا من الماء.

ثم نحضر الكبة الكهربائية ونضع الفول والحمص ونقوم بفرمهم جيدًا.

ثم نضيف باقي المكونات ونفرمهم مرة ثانية حتى يصبح الخليط مناسب.

نقوم بوضع الملح، والفلفل، والكزبرة، والبيضة، ولبابة الخبز ونخفقهم جيدًا.

نقوم بتفريغ الخليط في بولة كبيرة الحجم، ونخفق العجين جيدًا بواسطة اليد حتى يصبح الخليط خفيف للغاية.

نحضر طاسة كبيرة ونضعها على النار، ونضع بها كمية مناسبة من الزيت ونتركها حتى تسخن.

ثم نقوم بتشكيل العجين على شكل أقراص متساوية، ثم نضعها في الزيت الساخن ونقلبها من حين لأخر.

نخرج الأقراص من الزيت، ونقدمها ساخنة بجانب السلطة والخضروات وبالهناء.

سر نجاح الطعمية بالمنزل

توجد بعض الاسرار البسيطة سوف نتعرف عليها للحصول طعمية هشة ومقرمشة وهى كما يلي:-