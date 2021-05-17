الوصفة الأصلية لتحضير الهريسة السورية بالخطوات في المنزل

الهريسة السورية ، تستطيعين أن تقومي بتحضيرها من المنزل بكل سهولة، إذ أن لها طعم مختلف ومتنوع، وكذلك شهي، والآن سوف نقوم بتوضيح هذه الهريسة السورية من خلال هذا المقال بالتفصيل لتتمكني من تحضيرها ومعرفة مقاديرها بكل سهولة والاستمتاع بمذاقها اللذيذ.

فيما يلي المقادير التي تتعلق بالهريسة السورية، وأيضًا كافة الخطوات الخاصة بها التي تتعلق بطريقة التحضير:

مكونات الهريسة السورية

٢ كوب من السميد.

كوب ماء بارد.

ملعقة من البيكنج بودر.

فستق حلبي مطحون.

كوب من السكر الناعم.

كوب من اللبن البودرة.

كوب من جوزة الهند.

كوب زيت نباتي.

يتم مزج السكر والسميد معًا ومن ثم الحليب وجوزة الهند.

وبعد ذلك الماء والزيت والبيكنج بودر، مع تقليب المكونات.

تجهيز صينية مع دهنها بالزبدة، ووضع الهريسة بها مع فردها.

قومي بوضع الفستق الحلبي عليها واتركي الصينية بعيدًا حتى مرور 3 ساعات.

ومن ثم ضعيها بالفرن حتى ثلاثون دقيقة بدرجة حرارة 180°.

وبعد ذلك ضعي الشربات عليها وقدميها في النهاية للأسرة والضيوف.

٢ كوب من السميد.

ربع كوب من السمنة.

نصف كوب من الشربات.

ملعقة كبيرة من اللبن البودرة.

نصف كوب من الماء المغلي.

٢ ملعقة كبيرة من ماء الزهر.

الفستق الحلبي

كوب ونصف من الشربات.

ربع كوب من السكر.

٢ حبة من المستكة.

رشة من الملح.

ملعقة من البيكنج بودر.