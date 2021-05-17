حضري عجينة السبع دقايق السريعة لجميع انواع المخبوزات والمعجنات

عجينة السبعة دقائق لجميع أنواع المعجنات، تعتبر عجينة السبعة دقائق من أهم العجائن التي استخدمت في الفترة الأخيرة، فيتم تحضير العجينة في فترة سبعة دقائق، حيث يتم استخدامها في تحضير الكثير من المخبوزات الشهية وإليكم في السطور الآتية خطوات تحضير عجينة السبعة دقائق.

يعد العجين السريع الشهير بعينة السبع دقائق هي من أشهر أنواع العجين الذي يستخدم في العديد من المخبوزات والكثير من المعجنات ويتم استخدام تلك العجين في عمل الباتية الحلو والحادق أيضا، كما يتم استخدامه في عمل البيتزا السريعة بدون خمر العجين، ومن خلال السطور القادمة سنعرض عليكم متابعينا طريقة عمل وتحضير العجينة السريعة للمعجنات والمخبوزات.

خمسة أكواب من الدقيق.

كأس ونصف من المياه.

ملعقتان من الخميرة الفورية.

رشة من الملح.

ملعقة صغيرة من السكر.

نصف كأس من الزيت.

ثلاثة ملاعق من اللبن الرائب.

مقادير تحضير عجينة السبعة دقائق:طريقة تحضير عجينة السبعة دقائق:

يتم تحضير عجينة السبعة دقائق بخطوات سهلة وسريعة وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير عجينة السبعة دقائق:

يتم الحصول على طبق كبير خاص بالعجن يتم وضع المياه الفاتر فيه وبعد ذلك يتم إضافة كلاً من الخميرة مع رشة من السكر والملح. القيام بإضافة اللبن الرائب والزيت مع التقليب لحين أن تختلط المكونات مع بعضها البعض. بعد ذلك يتم إضافة كأسان من الدقيق ويتم خلطهم جيداً وبعد ذلك يتم العجن باستخدام المضرب الكهربائي. يتم إضافة كأسان من الدقيق ويتم خلطهم جيداً ثم العجن بالاعتماد على المضرب الكهربائي. يتم ترك العجينة جانباً لمدة تصل إلى سبعة دقائق لحين أن تتخمر. القيام بإضافة باقي الدقيق ويتم العجن بشكل جيد. يتم استخدام العجينة في كافة الفطائر المختلفة.

كأسان ونصف من الدقيق.

ملعقة ونصف من البيكنج بودر.

رشة من الملح.

ربع ملعقة من البيكنج صودا.

كأس من الزبادي.

نصف كأس من الزيت.

القيام بخلط الدقيق مع كلاً من البيكنج بودر والبيكنج صودا والملح ويتم تقليب كافة المكونات مع بعضها البعض. بعد ذلك يتم إضافة الزبادي والزيت ويتم تقليب المكونات مع بعضها البعض لحين أن يم الحصول على عجينة. يتم تغطية العجينة ويتم تركها جانباً لمدة لا تقل عن سبعة دقائق. القيام بتليين العجينة وتشكيلها بعد ذلك يتم حشوها بالطريقة التي ترغبون فيها. هكذا قد تم الانتهاء من تحضير العجينة وبالهناء والشفاء على الجميع.

مكونات تحضير عجينة السبعة دقائق بالزبادي:طريقة تحضير عجينة السبعة دقائق بالزبادي: