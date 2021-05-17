سر تحضير البسبوسة الكاروهات بالمكسرات الشهية بالخطوات

بسبوسة الكاروهات هي نفسها البسبوسة العادية لكنّ شكلها يختلف قليلاً و تتميز بخطوط افقية و عمودية من القشطة التي توضع على سطحها قبل إدخالها الى الفرن ، لتصبح مثل قماش الكاروهات الشهير لذلك سميت بهذا الاسم ، و بالنسبة للطعم فهي مشابهة تماماً للبسبوسة العادية مع إضافة نكهة القشطة البسبوسة كلمة عربية مشتقة من الفعل بَسَّ وبسَّ الدَّقيقَ أي بلّله بالماءِ خلطه بسَمْن أو زيْت أو نحوهما، وأيضاً جاء في المعنى بَسَّ الدقيق أي مزج الدقيق بالسمن حتى ينسجما تماماً.

اختلاف تحضير البسبوسة الكاروهات بالمكسرات

تختلف طريقة تحضير البسبوسة من بلد لآخر، ففي البسبوسة المصرية والفلسطينيه يُضاف ماء الورد بدلًا من الفانيليا، في حين تُفَضِّل بعض مناطق شبه الجزيرة العربية مثل البحرين واليمن تقديم البسبوسة محشوة بالتمر، أما في السعودية فتؤكل ساخنة عقب طهيها فوراً وليست باردة كما هو الحال في مصر وفلسطين.

ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.

للتزيين: علبة من القشطة نوع قيمر.

قطر مكوّن من كأسيْن من السكر، وكأس ونصف من الماء، وربع ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

نصف كأس من الزيت النباتي.

مئة وسبعون جرامًا من القشطة.

كأس من السميد.

كأس من مبشور جوز الهند.

بيضتان كبيرتان.

ثلاثة أرباع كأس من السكر الأبيض.

ملعقة صغيرة من الفانيلا.

نضع كافة المكوّنات السائلة في الخلاط الكهربائيّ ونخلطهما، ثم نضيفُ كافة المكوّنات الجافة ونخلطهما لمدّة خمس دقائق.

نسكب المزيج في صينية، ثم نزين الوجه بعلبة القشطة من خلالِ رسم خطوط بالعرض وخطوط بالطول حتى نحصل على شكل الكاروهات.

نشغل الفرن على درجة حرارة عادية، ونضع الصينية فيه لمدّة خمس وعشرين دقيقة، حتى تحمرّ البسبوسة ويصبح لونها ذهبياً.

نخرج الصينية من الفرن ونسكب فوقها القطر، ونتركها جانباً حتى تبرد، ثم نقدم البسبوسة.

مقادير البسبوسة الكاروهات بالمكسراتطريقة تحضير البسبوسة الكاروهات بالمكسرات