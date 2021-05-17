طريقة عمل سلطة الشمندر التركية في البيت بالخطوات أحلى من المطاعم

طريقة عمل سلطة الشمندر التركية , الشمندر أو البنجر ليس مجرد نوعًا من الخضروات وحسب، بل يعتبر صيدلية كاملة تفي بالغرض للوقاية والحماية من الإصابة بالأمراض، حيث أنه يحتوي على كم هائل من الفيتامينات والمعادن والعناصر الأساسية المطلوبة لتعزيز الصحة وتقوية الجسم، ولهذا يجب إدخاله ضمن الوجبات اليومية، وأفضل طريقة هي تحضير سلطة الشمندر التي يمكن تحضيرها بعدة طرق كثيرة، وفي خلال هذا المقال سنقدم لكي سيدتي أحسن طريقة لعمل سلطة الشمندر في البيت بنفس الطريقة التي تقدم في المطاعم، وبهذا يمكن الاستمتاع بطعمها الشهي والاستفادة من قيمته الغذائية العالية. طريقة عمل سلطة الشمندر التركية طريقة عمل سلطة الشمندر التركية المكونات نصف كيلو من الشمندر متوسط الحجم.

عصير نصف ثمرة من الليمون.

مكونات الصوص

ثمرة متوسطة الحجم من البصل مقطعة شرائح صغيرة.

أربعة ملاعق كبيرة من البقدونس المفروم.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

ربع ملعقة صغيرة من الكمون مطحون.

ملح.

فلفل أسود. طريقة التحضير ضعي وعاء عميق به القليل من الماء مع عصير الليمون والشمندر بعد القيام بغسله جيدًا.

اتركيه يغلي من 45 -60 دقيقة حتى يصبح يسهل تقشيره.

قشري الشمندر وقطعيه مكعبات صغيرة الحجم.

ضعي الشمندر المقطع في طبق التقديم، وضعي البصل المقطع أيضًا.

في وعاء آخر ضعي كل مكونات صوص السلطة وامزجي جيدًا.

اتركي السلطة في الثلاجة لمدة ساعة قبل التقديم ثم قدميها على الفور. طريقة التحضير الوصفة الثانية: طريقة عمل سلطة الشمندر والجبن الفيتا الوصفة الثانية: طريقة عمل سلطة الشمندر والجبن الفيتا المكونات ثلاثة ثمرات من الشمندر (مسلوق ومقطع مكعبات صغيرة).

كوب من الخس.

كوب من البازلاء المجمدة.

كوب إلا ربع من الجبن الفيتا (مقطع مكعبات صغيرة).

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

نصف ملعقة صغيرة من الملح. طريقة التحضير افردي خس في طبق التقديم واتركيه جانبًا.

اسلقي البازلاء في الماء لمدة 20 دقيقة ثم صفيها وضعيها فوق الخس.

اسكبي الشمندر على البازلاء في آخر طبقة.

في وعاء عميق ضعي الملح والزيت وعصير الليمون وامزجي الثلاثة مكونات ثم اسكبيها على السلطة ثم وزعي قطع الجبن على الوجه وقدميها على الفور. طريقة التحضير الوسوم

طريقة عمل سلطة الشمندر التركية , الشمندر أو البنجر ليس مجرد نوعًا من الخضروات وحسب، بل يعتبر صيدلية كاملة تفي بالغرض للوقاية والحماية من الإصابة بالأمراض، حيث أنه يحتوي على كم هائل من الفيتامينات والمعادن والعناصر الأساسية المطلوبة لتعزيز الصحة وتقوية الجسم، ولهذا يجب إدخاله ضمن الوجبات اليومية، وأفضل طريقة هي تحضير سلطة الشمندر التي يمكن تحضيرها بعدة طرق كثيرة، وفي خلال هذا المقال سنقدم لكي سيدتي أحسن طريقة لعمل سلطة الشمندر في البيت بنفس الطريقة التي تقدم في المطاعم، وبهذا يمكن الاستمتاع بطعمها الشهي والاستفادة من قيمته الغذائية العالية. طريقة عمل سلطة الشمندر التركية طريقة عمل سلطة الشمندر التركية المكونات نصف كيلو من الشمندر متوسط الحجم.

عصير نصف ثمرة من الليمون.

مكونات الصوص

ثمرة متوسطة الحجم من البصل مقطعة شرائح صغيرة.

أربعة ملاعق كبيرة من البقدونس المفروم.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

ربع ملعقة صغيرة من الكمون مطحون.

ملح.

فلفل أسود. طريقة التحضير ضعي وعاء عميق به القليل من الماء مع عصير الليمون والشمندر بعد القيام بغسله جيدًا.

اتركيه يغلي من 45 -60 دقيقة حتى يصبح يسهل تقشيره.

قشري الشمندر وقطعيه مكعبات صغيرة الحجم.

ضعي الشمندر المقطع في طبق التقديم، وضعي البصل المقطع أيضًا.

في وعاء آخر ضعي كل مكونات صوص السلطة وامزجي جيدًا.

اتركي السلطة في الثلاجة لمدة ساعة قبل التقديم ثم قدميها على الفور. طريقة التحضير الوصفة الثانية: طريقة عمل سلطة الشمندر والجبن الفيتا الوصفة الثانية: طريقة عمل سلطة الشمندر والجبن الفيتا المكونات ثلاثة ثمرات من الشمندر (مسلوق ومقطع مكعبات صغيرة).

كوب من الخس.

كوب من البازلاء المجمدة.

كوب إلا ربع من الجبن الفيتا (مقطع مكعبات صغيرة).

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

نصف ملعقة صغيرة من الملح. طريقة التحضير افردي خس في طبق التقديم واتركيه جانبًا.

اسلقي البازلاء في الماء لمدة 20 دقيقة ثم صفيها وضعيها فوق الخس.

اسكبي الشمندر على البازلاء في آخر طبقة.

في وعاء عميق ضعي الملح والزيت وعصير الليمون وامزجي الثلاثة مكونات ثم اسكبيها على السلطة ثم وزعي قطع الجبن على الوجه وقدميها على الفور. طريقة التحضير

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