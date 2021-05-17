طريقة عمل كريم الزنجبيل السحري للقضاء على الكرش ودهون البطن

كريم الزنجبيل ، من الكريمات الطبيعية التي تساعد على مسح دهون البطن بشكل قوي، ويعمل الكريم على شفط الدهون من البطن ومنحها شكل جمالي، يحمل الكريم بعض المكونات الطبيعية التي تتغلغل داخل مسام الجسم، فتساعد على إزالة الدهون بشكل سريع أفضل من الكريمات الأخرى التي تحتوي على المواد الكيمائية الضارة التي تعمل على غلق مسام الجلد وحبس الدهون مما يسبب تراكم الدهون في البطن، فمشكلة دهون البطن من أكبر المشاكل التي تواجه النساء وتسبب لهم الأحراج والإزعاج عند ارتداء الملابس أثناء المناسبات والحفلات، فلذلك قومنا بعمل كريم سهل وسريع في المنزل يخلصك من الدهون والكرش في وقت سريع، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل كريم الزنجبيل السحري للقضاء على دهون البطن والكرش بمفعول سريع من أول استعمال بخطوات سهلة وبسيطة بالمنزل.

مكونات كريم الزنجبيل السحري

يتكون الكريم من بعض المكونات البسيطة التي تساعد على شفط الدهون ومنح البطن مظهر جمالي وهى كما يلي:-

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون. 2 ملعقة كبيرة من الزنجبيل البودرة الناعم. ملعقة كبيرة من النشا. ملعقة من ماء الورد. ملعقة كبيرة من الفازلين الطبي.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم الزنجبيل السحري للقضاء على الكرش ودهون البطن بشكل سريع وهى كما يلي:-

نحضر علبة فارغة ونضع بها جميع المكونات وخلطهم جيدًا مع بعض حتى يصبح الخليط مثل الكريم.

نقوم بمسح منطقة البطن بقليل من ماء الورد حتى ننظف المكان جيدًا قبل وضع الكريم.

نقوم بتوزيع الكريم على البطن بالتساوي وندهنها جيداً حتى يتغلغل الكريم داخلها.

نقوم بلف البطن بكيس من البلاستيك لمدة 12 ساعة على الأقل حتى نحصل على أفضل النتائج.

بعد ذلك يتم غسل البطن بالماء الفاتر وسوف تلاحظي أن منطقة البطن أصبحت مشدودة وغير مترهلة.

طريقة عمل كريم الزنجبيل المعجزة لإزالة ترهلات البطن

توجد بعض الخطوات البسيطة لعمل الكريم المعجزة الذي يقضي على الترهلات بمفعول قوي وسريع وهى كما يلي:-

نقوم بخلط ملعقة كبيرة من الزنجبيل المطحون، مع ملعقة من عسل النحل، وملعقة من عصير الليمون، وملعقة من الخل ونخلطهم مع بعض. ثم نضع الخليط على البطن قبل النوم ولفه بكيس من البلاستيك ونتركه حتى الصباح. بعد مرور الوقت الكافي يتم غسله بالماء الفاتر وسوف تلاحظي الفرق.

فوائد الزنجبيل للجسم

توجد بعض الفوائد العديدة لزنجبيل سوف نتعرف علها وهى كما يلي:-