خلطة هندية لفرد الشعر بشكل سريع .. احصلي على شعر مفرود مثل الممثلات تماماً

من المعروف أن الشعر هو تاج المرأة، لذلك تبحث كل امرأة أو سيدة عن النعومة اللازمة لفرد الشعر، حيث أن الشعر يعتبر الطريق الأساسي للقيام ببروتين العناية بالشخصية، وهناك الكثير من المواد المستعملة لتطويل الشعر سواء كانت بالمواد الكيميائية أو الوصفات الطبيعية والتي تحتوي على مواد من وحي الطبيعة، وينصح باستخدام تلك المواد تجنبًا لحدوث أي ضرر بالشعر.

خلطة هندية لفرد الشعر

يعد الشعر الطويل من الأشياء الهامة التي تسعى إليها جميع الفتيات للحصول عليه ومعظم النساء تريد الحصول على شعر طويل مثل شعر الهنديات، وأهم وأفضل ما يميز المرأة الهندية هو الشعر الطويل ويرجع ذلك إلى وجود الخلطات والأعشاب التي تساعد في تسريع وتطويل نمو الشعر، لذلك تبحث كل فتاة عن الخلطات التي تجعلهم يحصلون على شعر طويل يجذب ويلفت الأنظار.

بعض خلطات فرد الشعر

هناك بعض الوصفات التي تقوم بتنعيم وتطويل وفرد الشعر ومن ضمن تلك الوصفات ما يلي:

وصفة زيت الزيتون وجوز الهند الساخن

تعمل هذه الوصفة على تحفيز بصيلات الشعر مما يؤدي إلى تطويله، إلى جانب خاصية الترطيب التي يتمتع بها الزيوت، وتقوم بعلاج مشكلة الحكة والقشرة بسبب احتوائه على الدهون التي تساعد على عمل وتحقيق هذا الأمر.

مقدار ملعقتين كبيرتين زيت جوز الهند.

مقدار ملعقتين كبيرتين زيت الزيتون.

منشفة تكون ساخنة.

في البداية يتم تسخين الزيوت في حمام مائي لكي يسيل تمامًا. توضع الزيوت على فروة الرأس ويتم تدليك فروة الرأس بها. يترك الزيت لمدة لا تقل عن النصف ساعة الكاملة. يتم تغطية الشعر باستخدام المنشفة الساخنة. يغسل الشعر بواسطة الشامبو وبعدها البلسم. تكرر تلك الوصفة مرتين في الأسبوع لكي يتم الحصول على النتيجة المرغوبة.

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