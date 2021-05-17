تكات سحرية في بلح الشام تجعله طعمه جميل زي بتاع الحلواني الأصلي

نقدم لكم تكات سحرية في بلح الشام، حيث يعد بلح الشام من الحلويات اللذيذة التي تتميز بالمذاق الشهي وهو من أصناف الحلويات التي يحبها الكبير والصغير، وذلك لأنها هشة ومقرمشة وسهلة الهضم، ويكثر عمل بلح الشام في شهر رمضان المبارك وفي المناسبات والأفراح وأصل هذا النوع من أنواع الحلويات يرجع إلى بلاد الشام وسوريا، ولهذا تم تسمية بلح الشام بهذا الاسم نسبة إلى بلاد الشام.

تكات سحرية في بلح الشام

بعد أن أصبح وجود بلح الشام في بلاد الشام فقط، انتشر بعد ذلك هذا الصنف من الحلويات في جميع بلاد الوطن العربي وذلك بسبب مذاقه الشهي، فيمكن تنفيذ بلح الشام في المنزل بمنتهى السهولة واليسر، وهو يشبه في تشكيله البلح، وأشهر البلاد التي تقوم بصنع بلح الشام هي بلاد الشام ومصر والسعودية والعراق والسودان وتركيا، في هذا المقال سوف نتعرف على طريقة عمل بلح الشام.

مقدار ملعقة كبيرة نشا.

كوب كامل من الدقيق.

كمية مناسبة من القطر وتكون باردة.

مقدار ربع كوب زيت.

مقدار ربع ملعقة زعفران.

ثلاثة أرباع كوب ماء.

ملعقة هيل بودرة.

أربعة بيضات.

رشة من الزعفران الصبغة.

في البداية يتم خلط الدقيق النشا والملح والهيل في إناء مناسب، ويتم تركهم جانبًا. يتم وضع الماء والزيت والزعفران على النار المتوسطة ونتركها حتى يتم غلي الخليط. نضع خليط الدقيق المحضر مسبقًا فوق هذا الخليط ونقلب حتى يتكون عجينة متماسكة بشكل جيد وغير ملتصقة من الجوانب. نضع العجينة في إناء المضرب الكهربائي ونقوم بالعجن حتى نخرج الهواء منها ثم يتم وضع البيض بشكل تدريجي بيضة بيضة، ونقلب حتى يتكون لدينا عجينة طرية. يتم قلي العجين في زيت غزير على شكل أصابع ونتركه حتى يحمر، وهكذا تصبح وصفة بلح الشام جاهزة.

مكونات عمل بلح الشامطريقة تحضير وصفة بلح الشام