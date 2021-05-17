أسرار طريقة عمل المخلل المصري زي المحلات.. لأحلى طبق طرشي بلدي ومقادير مية الطرشي المظبوطة 100%

طريقة عمل المخلل المصري من أكثر أنواع المُقبلات بحثاً، حيث تهتم ربات البيوت بعمل الطرشي البلدي وهي من أهم المكونات التي توجد على مائدة الطعام فهي من فواتح الشهية التي يحبها الجميع، ونظرا لاختلاف أنواع الخضار المستخدمة في عمل المخلل فإننا نجد كل فرد يفضل نوع مخلل معين، وسنتناول في مقالنا اليوم طرق عمل المخللات المنزلية بطرق سهلة وبسيطة وبمذاق يشبه المخللات التي تُباع في الأسواق بالمثل تابعونا.

طريقة عمل المخلل المصري

هناك أنواع من الطرشي البلدي الشهيرة جداً، من أهمها مخلل الليمون ومخلل الجزر ولكن في هذه الفقرة سنعرض لكم طرق مميزة لتحضيرهما تُكسبهم مذاق رائع وبمكونات سهلة وبسيطة.

طريقة عمل مخلل الليمون

يتم إحضار كل مما يلي:

نصف كيلو ليمون.

ملح بمقدار ست ملاعق صغيرة.

سكر بني بمقدار ست ملاعق صغيرة أيضا.

ست ملاعق صغيرة ماسترد.

نصف ملعقة كبيرة كركم.

غارام ماسالا بمقدار نصف ملعقة كبيرة.

فلفل حار بمقدار أربع حبات.

كوب زيت زيتون.

12 كوب كبير ماء.

طريقة التحضير

غسل الليمون جيدا وتقطيع كل ثمرة إلى أربع قطع.

تقطيع الفلفل إلى قطع صغيرة.

وضع قدر به كوب من المار على النار المتوسطة ويتم وضع الليمون المقطع به.

يتم التقليب جيدا حتى يتم طهوه لمدة 20 دقيقة تقريبا.

يُرفع القدر من النار ويُترك حتى يبرد.

يصفى الليمون من الماء.

يوضع الماء المتبقي ” 11 كوب ” في وعاء ويُضاف عليه كل من السكر والماسالا والماسترد والملح والكركم.

يُوضع الليمون في برطمان من الزجاج.

يُضاف الفلفل الحار على الليمون في البرطمان.

في برطمان الليمون يوضع الخليط من الماء وما يحتويه من مكونات.

يتم وضع زيت الزيتون فوق هذه المكونات وإغلاق البرطمان جيدا وتركه حتى يتخلل تماما ويمكن فحصه بعد أسبوع.

طريقة عمل مخلل الجزر

المكونات تكون كالتالي:

نصف كيلو من الجزر.

3 ملاعق كبيرة ملح.

ثوم مقشر.

ماء.

فلفل حار.

سكر بمقدار ربع ملعقة.

ملعقة صغيرة خل.

خطوات تحضير الطرشي

يتم تقشير الجزر وتقطيعه على هيئة حلقات دائرية متوسطة الحجم.

تقطيع الفلفل على هيئة حلقات.

وضع الماء والسكر والملح في إناء وتركه على النار حتى الغليان ومن ثم إبعاده حتى يبرد.

إحضار وعاء كبير توضع به حلقات الجزر والفلفل والثوم.

إضافة الخل والماء على الجزر.

تغطية الوعاء وتركه لمدة أسبوعان.

كانت هذه طريقة عمل المخلل المصري مثل المحلات تماماً، وأيضاً طريقة عمل ماء الطرشي المميز الذي يعشقه عدد كبير من الناس.