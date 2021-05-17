أسهل طريقة تعملي بيها فتة الشاورما السوري في البيت

يعود تاريخ الشاورما إلى السنين القديمة وتعود لحضارات عريقة مثل؛ التركية والألمانية والعربية فتة الشاورما السوري هي تلك الوجبة التي حصلت على شهرة واسعة في مصر خلال الفترة الأخيرة، فضلًا عن كونها تعد من الأطباق السورية الشهية واللذيذة التي تصلح لأن تكون للعزومات، فتة الشاورما السوري هي تلك الوجبة التي حصلت على شهرة واسعة في مصر خلال الفترة الأخيرة، فضلًا عن كونها تعد من الأطباق السورية الشهية واللذيذة التى تصلح لأن تكون للعزومات. مقادير فتة الشاورما ربع ملعقة صغيرة شطة.

ربع ملعقة صغيرة جوزة الطيب.

ملعقة صغيرة نعناع مجفف.

ملعقة صغيرة قرفة مطحونة.

كوب بقدونس مفروم ناعماً.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة ملح.

بصلتان مفرومتان ناعماً.

ملعقة صغيرة بهارات الدجاج.

ملعقة صغيرة بودرة الثوم.

ملعقة صغيرة بودرة بصل.

ملعقة صغيرة كزبرة مجففة.

صف كيلو صدور دجاج.

ملعقة كبيرة زيت نباتي.

ثلاث ملاعق كبيرة خل أبيض.

ملعقة كبيرة طحينية. لصلصة الفتة ملعقة صغيرة فلفل.

خبز مشروح مُحمّص ومقطع إلى مكعّبات صغيرة.

كوبان أرز بسمتي مطبوخ.

نصف كوب مكسرات مقلية، ولوز، وصنوبر.

كوبا من لبن زبادي.

ربع كوب طحينية.

ربع كوب خل.

ملعقتان صغيرتان ثوم مهروس.

ملعقة صغيرة ملح. طريقة تحضير فتة الشاورما ننقع الدجاج بكمية من اللبن الزبادي، والخل، وجميع أنواع البهارات المذكورة سابقاً، لمدّة لا تقل عن ساعتين حتى يأخذ الدجاج نكهة التتبيلة.

نسخن طاسه على نار عالية لمدة دقيقة، ثم نضيف لها كميّةً قليلة من الزيت النباتي، ثم نضع فوقها شرائح صدور الدجاج، ونقلب بحركة خفيفة لمدة دقيقتين تقريباً، حتى يتغير لون الدجاج، وتقفل مسامها، ولا تنزل سوائلها أثناء الطبخ. نضع البصل ونتابع التقليب حتى يذبل البصل، ويتجانس مع الدجاج.

نصب الخل، والطحينية ونحرك المكونات جميعاً حتى تتسبك معاً.

نضيف البقدونس للمكونات، ونقلبها معها لمدة دقيقتين فقط، ثم نطفئ النار تحتها.

نحضر صلصة الفتة، نضع في طبق جانبي كميّة اللبن الزبادي، والطحينية، والثوم مع الملح، والفلفل، نخلط المكونات جيداً، ثم نضيف عصير الليمون، ونقلب المكونات حتى يتكون لدينا خليط ناعم، ومتجانس.

نُحضر طبق التقديم، نضع فيه طبقةً غنيّةً من الخبز المحمص، نشرّبه بقليل من صلصة الطحينية، ثم نضع طبقةً من أرز بسمتي، ونضع فوقها كميّة الشاورما، ثم نصب صلصة الطحينية على السطح، ونزين باللوز، والكاجو المحمص. مقادير فتة الشاورمالصلصة الفتةطريقة تحضير فتة الشاورما الوسوم

يعود تاريخ الشاورما إلى السنين القديمة وتعود لحضارات عريقة مثل؛ التركية والألمانية والعربية فتة الشاورما السوري هي تلك الوجبة التي حصلت على شهرة واسعة في مصر خلال الفترة الأخيرة، فضلًا عن كونها تعد من الأطباق السورية الشهية واللذيذة التي تصلح لأن تكون للعزومات، فتة الشاورما السوري هي تلك الوجبة التي حصلت على شهرة واسعة في مصر خلال الفترة الأخيرة، فضلًا عن كونها تعد من الأطباق السورية الشهية واللذيذة التى تصلح لأن تكون للعزومات. مقادير فتة الشاورما ربع ملعقة صغيرة شطة.

ربع ملعقة صغيرة جوزة الطيب.

ملعقة صغيرة نعناع مجفف.

ملعقة صغيرة قرفة مطحونة.

كوب بقدونس مفروم ناعماً.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة ملح.

بصلتان مفرومتان ناعماً.

ملعقة صغيرة بهارات الدجاج.

ملعقة صغيرة بودرة الثوم.

ملعقة صغيرة بودرة بصل.

ملعقة صغيرة كزبرة مجففة.

صف كيلو صدور دجاج.

ملعقة كبيرة زيت نباتي.

ثلاث ملاعق كبيرة خل أبيض.

ملعقة كبيرة طحينية. لصلصة الفتة ملعقة صغيرة فلفل.

خبز مشروح مُحمّص ومقطع إلى مكعّبات صغيرة.

كوبان أرز بسمتي مطبوخ.

نصف كوب مكسرات مقلية، ولوز، وصنوبر.

كوبا من لبن زبادي.

ربع كوب طحينية.

ربع كوب خل.

ملعقتان صغيرتان ثوم مهروس.

ملعقة صغيرة ملح. طريقة تحضير فتة الشاورما ننقع الدجاج بكمية من اللبن الزبادي، والخل، وجميع أنواع البهارات المذكورة سابقاً، لمدّة لا تقل عن ساعتين حتى يأخذ الدجاج نكهة التتبيلة.

نسخن طاسه على نار عالية لمدة دقيقة، ثم نضيف لها كميّةً قليلة من الزيت النباتي، ثم نضع فوقها شرائح صدور الدجاج، ونقلب بحركة خفيفة لمدة دقيقتين تقريباً، حتى يتغير لون الدجاج، وتقفل مسامها، ولا تنزل سوائلها أثناء الطبخ. نضع البصل ونتابع التقليب حتى يذبل البصل، ويتجانس مع الدجاج.

نصب الخل، والطحينية ونحرك المكونات جميعاً حتى تتسبك معاً.

نضيف البقدونس للمكونات، ونقلبها معها لمدة دقيقتين فقط، ثم نطفئ النار تحتها.

نحضر صلصة الفتة، نضع في طبق جانبي كميّة اللبن الزبادي، والطحينية، والثوم مع الملح، والفلفل، نخلط المكونات جيداً، ثم نضيف عصير الليمون، ونقلب المكونات حتى يتكون لدينا خليط ناعم، ومتجانس.

نُحضر طبق التقديم، نضع فيه طبقةً غنيّةً من الخبز المحمص، نشرّبه بقليل من صلصة الطحينية، ثم نضع طبقةً من أرز بسمتي، ونضع فوقها كميّة الشاورما، ثم نصب صلصة الطحينية على السطح، ونزين باللوز، والكاجو المحمص. مقادير فتة الشاورمالصلصة الفتةطريقة تحضير فتة الشاورما

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