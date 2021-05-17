طريقة تحضير صوصات المطاعم في المنزل بسهولة بالخطوات

صوصات المطاعم دومًا تتسم بمذاقها الرائع والمختلف، لذا فجميع الأشخاص يلجئون للمطاعم حتى يقوموا بشراء الأكلات منها، كما أننا نعرف أن السينابون تحتاج لصوص الكراميل وكذلك صوص الجبنة، بالإضافة إلى أن البرجر يحتاج لصوص البيج ماك، وكذلك المكرونة لا يكون لها مذاق بغير صوص الفيتوشيني.

هناك أكلات كثيرة يتم تناولها مع الصوص، ومن بين تلك الأكلات التي المكرونة والبرجر وغيره، وفيما يلي طريقة إعداد نوعين من الصوص، وهما صوص الرانش، وصوص البيتزا.

١/2 معلقة صغيرة شبت مجفف

١/2 معلقة صغيرة بقدونس مجفف

معلقة كبيرة توم معمر مفروم

نصف كوب مايونيز

١/2 معلقة صغيرة بودرة بصل

١/2 معلقة صغيرة بودرة توم

نصف كوب ساور كريم أو كريمة حامضة

١/4 كوب لبن رايب

ملح وفلفل

معلقة كبيرة عصير ليمون

بمحضرة الطعام، قومي بمزج كافة المقادير معًا، مع حفظها ببرطمان زجاجي.

يتم استخدان الرانش كدريسينج للسلطات، ومن الممكن أن يتم إضافته للبيتزا ومعها السي فود.

1 طماطم معلبة مقشرة أو 5 حبات طماطم طازة مقشرة ومفرومة

معلقة صغيرة من السكر

٣ فصوص توم مفرومين

زيت زيتون

معلقة كبيرة معجون الطماطم

١/4 كوب من أوراق الريحان الطازة

ملح وفلفل