أفضل 5 ماسكات تفتيح الوجه ليلاً في المنزل وبمكونات بسيطة متوفرة في البيت

ماسكات تفتيح الوجه ليلاً وقبل الذهاب إلى النوم من العوامل الضرورية التي تعمل على المحافظة على البشرة من التجاعيد، حيث العناية الليلية بالبشرة هامة جدًا لتجنب العديد من مشاكل البشرة فبعد يوم طويل ومرهق تكون البشرة قد فقدت لمعانها ونضارتها بفضل العوامل الجوية كالأتربة والغبار ودرجات الحرارة المتفاوتة، لذلك العناية الليلة هامة لإعادة الحيوية والنضارة والإشراق من جديد للبشرة وتصبح البشرة تتنفس من جديد بعد إزالة ما عليها من أتربة وعرق وميك أب وغيرها من الأمور التي تعمل على سد مسام الوجه والبشرة وقد حصدنا في هذا المقال أفضل الأقنعة المنزلية الليلية من أجل تفتيح البشرة وترطيبها والعناية بها.

ماسكات تفتيح الوجه

تتعدد طرق ماسكات تفتيح الوجه والبشرة حيث يعتمد معظم الأشخاص على المنتجات التجميلية الخاصة بالعناية بالبشرة وفئة أخرى من النساء والفتيات يرغبن دومًا في تقديم كل ما هو طبيعي وآمن للبشرة لذلك يستخدمون المواد الطبيعية التي من شأنها العناية بالوجه والبشرة وإعادة الحيوية من جديد للبشرة.

ماسك الكركم للتفتيح

يعد الكركم من البهارات المميزة التي نستخدمها في أعمال الطبخ ولكنه مفيد جدًا للبشرة ويعتمده الكثير من خبراء التجميل ومراكز التجميل الكبرى لأهميته في تفتيح لون البشرة والحفاظ عليها ويتم تحضير القناع كالآتي:

نخلط معلقة كبيرة من زيت الزيتون البكر مع نصف ملعقة كبيرة من الكركم. نقوم بتطبيق القناع على الوجه والرقبة وننتظر حتى يجف تمامًا ثم نغسله بالماء الدافئ.

ماسك الزبادي مع الخيار

الذين يعانون من الحساسية أو التهاب الوجه فإن ماسك الزبادي ممتاز جدًا لأصحاب البشرة الحساسة، والخيار يعمل على إمداد البشرة بالفيتامينات التي تجعل البشرة صافية وذو لون موحد وطريقة الماسك كالآتي:

نخلط كوب من الزبادي مع حبة واحدة من الخيار المبشور. نوزع الخليط على الوجه ونتركه لمدة نصف ساعة. نغسل الوجه بالماء البارد ونكرر الوصفة مرة من كل أسبوع.

العسل أفضل ماسكات تفتيح الوجه

إن للعسل فوائد مذهلة فإنه حقًا من المواد الطبيعية التي تفيد الجسم والشعر والبشرة بشكل كبير جدًا ويتم استخدام العسل من أجل تبيض الوجه كالآتي:

نقوم بخلط ملعقة من العسل الأبيض مع نصف ملعقة من عصير الليمون الحامض (الغير محلى بسكر). نوزع الخليط على منطقة الوجه والرقبة ونتركه حتى يجف ومن الممكن ترك الخليط على الوجه طوال الليل وغسل الوجه في الصباح بالماء الدافئ. نكرر الوصفة مرتين في الأسبوع.

ماسك الموز وماء الورد

يعد الموز من الفواكه المفيدة للجسم بشكل كبير ويعمل على إزالة الخلايا الميتة من الوجه، حيث إنه قادر على تبيض الوجه في يوم واحد ومن أول استخدام حيث يخلص الوجه من أي بقة داكنة على الفور وطريقة القناع كالآتي:

نخلط موزة مهروسة جيدًا مع ملعقة كبيرة من ماء الورد. نوزع الخليط على الوجه والرقبة. نترك الخليط لمدة ربع ساعة ثم نغسل الوجه بالماء الفاتر. نكرر الوصفة مرتين من كل أسبوع.

ماسك اللوز المر

يعتبر اللوز المر من الزيوت الممتازة للبشرة حيث إن فوائده عظيمة للبشرة ويعمل على ترطيب البشرة بفاعلية كبيرة والمحافظة عليها من التجاعيد والجفاف والماسك كالآتي:

نخلط ملعقة صغيرة من زيت اللوز المر مع نصف ملعقة من اللبن البودرة. نوزع الماسك على الوجه والرقبة ونتركه طوال الليل. نغسل الوجه بالماء في الصباح ونكرر الوصفة كرة كل أسبوع.

ماسك تفتيح الكوع والركبة

إن الكوع والركبة من أكثر الأماكن التي تتأثر بسرعة كبيرة ويتغير لونها إلى اللون الغامق وعادةً ما يكون اللون أغمق بكثير من درجة لون الجسم، حيق تصاب تلك الأماكن بالجفاف الشديد ومن أجل إعادة اللون الطبيعي للكوع والركبة نقوم باستخدام القهوة أو البن المطحون، حيث نضغ مقدار ملعقتين كبيرتين من البن مع ملعقتين كبيرتين من زيت جوز الهند ويفضل الخام منه، ثم نقوم بفرك تلك الأماكن بالخليط لمدة 5 دقائق وبعدها نغسل بالماء ونكرر الوصفة مرتين في الأسبوع لتفتيح الكوع والركبة.

تفتيح وشد الوجه والرقبه

إن الفازلين من المواد الممتازة في تبيض الوجه والجسم والمناطق الحساسة فضلاً عن أن الفازلين آمن تمامًا على البشرة بجميع أنواعها المختلفة، ويعد الفازلين من أفضل ماسكات التفتيح المسائيةحيث يرطب وينعم البشرة.

مكونات وصفة الفازلين

نقوم بخلط ملعقة كبيرة من النشا مع ملعقة كبيرة من الفازلين وملعقتين من ماء الورد، نقوم بغسل الوجه جيدًا للتخلص من أي أتربة أو غبار أو مكياج ثم نقوم بوع الماسك على الوجه ونتركه حتى يجف تمامًا ثم نغسله نكرر وصفة الفازلين لتتيح الوجه والجسم مرتين في الأسبوع.

ماسك لتبييض الوجه من أول استعمال

المكونات

ملعقة صغيرة من البن.

ملعقة صغيرة من الكاكاو.

ملعقة صغيرة من النشا.

2 ملعقة كبيرة ماء ورد.

طريقة التحضير والاستخدام