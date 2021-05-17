اقوى بلسم لفرد وتنعيم الشعر الخشن المجعد في نصف ساعة فقط والنتيجة مبهرة، الكثير من الفتيات يعانون من مشاكل خشونة الشعر حيث هناك من كان شعرها في الأساس جميل وناعم ومع مرور الوقت بكثرة استخدام الصبغات والمواد الكيماوية أصبح الشعر متضرر وخشن ذو مظهر مجعد، وهناك من الفتيات أيضًا من يكون طبيعة شعرها هو الشعر الكيرلي أو المجعد وتريد فرده وتنعميه حيث إن الشعر الكيرلي أو المجعد يكون من الصعب تمشيطه، لذلك أحضرنا لكم اليوم أقوى بلسم لفرد وتنعيم الشعر الكيرلي أو الخشن بسهولة وبدون تكلفة بمكون واحد فقط موجود في المنزل سوف يصبح شعرك كالحرير والنتيجة من أول استعمال.

اقوى بلسم لفرد وتنعيم الشعر

هناك العديد من الطرق التي يمكن من خلالها فرد الشعر وتحويله من الخشن المجعد إلى الأملس الناعم مثل البروتين أو الكيراتين ولكن إذا اعتمدي على المواد الكيماوية فسوف تضرين شعرك أكثر مما تصلحيه، لذلك فإن الاعتماد على المواد الطبيعية سوف يكون أفضل حل بل سوف تمدين شعرك بألياف ومعادن وتغذيه من الجذور وتصلحي ما تلف منه مع الحصول على نتيجة مضمونة لفرد الشعر وتنعيمه من أول استخدام.

كوب من الشوفان الحب وليس المطحون.

كوب من الماء الساخن.

اسكبي كوب الماء الساخن على كوب الشوفان. غطي المكونات واتركيهم يمتزجون معًا وحتى تبرد الماء تمامًا. قومي بتصفية الخليط باستخدام قطعة من القماش النظيف أو مصفاة ضيقة.

قومي بغسل شعرك كالمعتاد باستخدام الماء والشامبو. ضعي البلسم على الشعر من الجذور حتى الأطراف. لفي الشعر كحكة وقومي بارتداء بونيه أو كيس من النايلون. اتركي البلسم الطبيعي على الشعر من نصف ساعة إلى ساعة. اغسلي شعرك بالماء وسوف تلاحظين أن شعرك أصبح في الحال طري وناعم وذو مظهر انسيابي.

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عزيزتي يفضل ألا تقومين بغسل شعرك بشكل يومي، لأن غسل الشعر المتكرر يعمل على فقط المعادن والزيوت الطبيعية للشعر ويفضل استخدام بلسم فرد وتنعيم الشعر 3 مرات في الأسبوع فقط، وسوف ترين النتائج المبهرة من أول استخدام كما أنه مناسب للأطفال ويسمح للمرأة الحامل أو المرضع استخدامه لأنه آمن.