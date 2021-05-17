طريقة استخدام الفازلين لإزالة شعر العانة بسهولة وبدون ألم

يعد الفازلين لإزالة شعر العانة وهذه الوسيلة من الوسائل البسيطة والغير مؤلمة، كما تساعد على التخلص من الشعر بشكل نهائي، ولابد من الاستعمال المستمر بشكل مستمر مع مراعاة الاهتمام بالعناية الشخصية للجسم، ومن المعروف أن النظافة الشخصية تعد أهم وسيلة للحماية على منطقة العانة وتعد هذه المنطقة من أول المناطق التي تسبب مشاكل صحية للجسم.الفازلين لإزالة شعر العانة
معظم النساء تستخدم الوصفات العادية المؤلمة، لذلك نتأتي بوصفة سهلة وبسيطة غير مؤلمة، كما تساعد على التخلص من الشعر بصورة سريعة وسنقوم بعرض أهم التفاصيل وهي:
وصفة الفازلين لإزالة شعر العانة بدون الم
مكونات تحضير وصفة الفازلين بالكركم لإزالة شعر العانة
- ملعقة من الفازلين الطبي.
- ملعقة كبيرة من الكركم المطحون.
- ملعقة كبيرة من الحمص الناعم.
نبدأ بتحضير الوصفة بطريقة سهلة وهي نقوم بوضع الفازلين ونضيف اليه الكركم والحمص ونحركهم حتى تمتزج كافة المكونات.
- نقوم بوضع الخليط على المنطقة التي بها تقوم ا شعر أو منطقة العانة، وتركها على الشعر لمدة عشر دقائق، ثم نقوم بنزعه عكس حركة الشعر.
- نترك الخليط لمدة 10 دقائق ونقوم بنزعه ولكن عكس اتجاه الشعر.
- قومي بشطف المنطقة جيدًا بالماء، ثم ضعي مرطب مكان إزالة الشعر كي يساعد على عدم نمو الشعر بطريقة سريعة.
- يمكن استخدام وصفة الفازلين لإزالة شعر العانة كل خمسة عشر يومًا حتى التخلص من الشعر بصورة نهائية.
- يمكن استخدام الوصفة لازالة الشعر بشكل كامل الجسم كله ولم تقتصر هذه الوصفة على منطقة العانة فقط.
خلطة الفازلين لإزالة الشعر الزائد من الجسم
- نضيف 3 ملاعق من الفازلين مع ملعقتين من الملح وملعقة كبيرة كركم ونخلطهم حتى تتجانس كافة المواد مع بعضها وينتج لدينا خليط.
- نضع الماسك على منطقة السعر وتركه حتى يجف ونقوم بفركه عكس نمو الشعر ولاحظي الفرق ونعم مه المنطقة.
الوسوم
يعد الفازلين لإزالة شعر العانة وهذه الوسيلة من الوسائل البسيطة والغير مؤلمة، كما تساعد على التخلص من الشعر بشكل نهائي، ولابد من الاستعمال المستمر بشكل مستمر مع مراعاة الاهتمام بالعناية الشخصية للجسم، ومن المعروف أن النظافة الشخصية تعد أهم وسيلة للحماية على منطقة العانة وتعد هذه المنطقة من أول المناطق التي تسبب مشاكل صحية للجسم.الفازلين لإزالة شعر العانة
معظم النساء تستخدم الوصفات العادية المؤلمة، لذلك نتأتي بوصفة سهلة وبسيطة غير مؤلمة، كما تساعد على التخلص من الشعر بصورة سريعة وسنقوم بعرض أهم التفاصيل وهي:
وصفة الفازلين لإزالة شعر العانة بدون الم
مكونات تحضير وصفة الفازلين بالكركم لإزالة شعر العانة
- ملعقة من الفازلين الطبي.
- ملعقة كبيرة من الكركم المطحون.
- ملعقة كبيرة من الحمص الناعم.
نبدأ بتحضير الوصفة بطريقة سهلة وهي نقوم بوضع الفازلين ونضيف اليه الكركم والحمص ونحركهم حتى تمتزج كافة المكونات.
- نقوم بوضع الخليط على المنطقة التي بها تقوم ا شعر أو منطقة العانة، وتركها على الشعر لمدة عشر دقائق، ثم نقوم بنزعه عكس حركة الشعر.
- نترك الخليط لمدة 10 دقائق ونقوم بنزعه ولكن عكس اتجاه الشعر.
- قومي بشطف المنطقة جيدًا بالماء، ثم ضعي مرطب مكان إزالة الشعر كي يساعد على عدم نمو الشعر بطريقة سريعة.
- يمكن استخدام وصفة الفازلين لإزالة شعر العانة كل خمسة عشر يومًا حتى التخلص من الشعر بصورة نهائية.
- يمكن استخدام الوصفة لازالة الشعر بشكل كامل الجسم كله ولم تقتصر هذه الوصفة على منطقة العانة فقط.
خلطة الفازلين لإزالة الشعر الزائد من الجسم
- نضيف 3 ملاعق من الفازلين مع ملعقتين من الملح وملعقة كبيرة كركم ونخلطهم حتى تتجانس كافة المواد مع بعضها وينتج لدينا خليط.
- نضع الماسك على منطقة السعر وتركه حتى يجف ونقوم بفركه عكس نمو الشعر ولاحظي الفرق ونعم مه المنطقة.
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