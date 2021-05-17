طريقة عمل اللازانيا الإيطالية بأشهى وصفة وألذ طعم

نقدم لكم طريقة عمل اللازانيا مثل أشهر المطاعم بوصفة لذيذة وسهلة، حيث تعتبر هذه الأكلة من الأكلات الغربية الإيطالية بشكل خاص ويتم تقديمها في المطاعم المختلفة حول دول العالم، ويعجب بها كل من يتناولها سواء أكانت باللحم أو الدجاج وتتميز بتوافر مكوناتها وتنوعها الأمر الذي يعطيها قيمة غذائية عالية، حيث تحتوي على البروتين الحيواني المتمثل في اللحم أو الدجاج، كما تحتوي على الدهون بالإضافة إلى أنواع مختلفة من الخضراوات فضلاً عن الكالسيوم والمواد النشوية الأمر الذي يجعل منها وجبة متكاملة لمن يتناولها. طريقة عمل اللازانيا طريقة عمل اللازانيا المكونات ملعقتين من الزيت النباتي.

ثلاث حبات بصل مفروم.

600 جرام من اللحم المفروم.

ثلاث فصوص من الثوم المفروم ناعماً.

ملعقة طعام من صلصة الطماطم.

أربع أكواب من الماء.

نصف ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة.

ملعقة صغيرة من إكليل الجبل المجفف.

نصف ملعقة صغيرة من الزنجبيل المجفف.

نصف ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة.

ورقتين من ورق الغار.

مكعبين من مرقة دجاج ماجي حوالي 20 جرام.

ملعقتي طعام من الزبدة غير المملحة.

ملعقتي طعام من الدقيق العادي.

أربعة أكواب حليب.

خلطة ماجي للبشاميل.

250 جرام رقائق لازانيا.

جزرة مقشرة ومقطعة مكعبات.

حبتين من طماطم مقشرة ومقطعة مكعبات.

كوب من الجبن البرميزان المبشور. طريقة التحضير: قومي بتسخين الزيت في إناء متوسط الحجم، ثم أضيفي البصل المفروم أو المقطع إلى مكعبات صغيرة.

أضيفي اللحم المفروم والثوم وصلصة الطماطم ثم اتركيهم على نار هادئة لمدة دقيقتين إلى ثلاث دقائق.

تتم إضافة الماء والفلفل الأسود وإكليل الجبل باقي التوابل وتقلب جيداً مع اللحم، ثم تغطى وتترك على نار متوسطة مدة ساعة كاملة أو حتى تمام نضج اللحم.

ارفعي القدر عن النار، واتركي اللحم حتى يبرد قليلاً، ثم احتفظي بمرق اللحم في إناء صغير جانباً.

ضعي الزبدة في مقلاة كبيرة على نار متوسطة، ثم أضيفي الدقيق عقب ذوبان الزبدة مع التقليب المستمر حتى تحصلي على لون أصفر ذهبياً للدقيق، ثم أضيفي المرقة واخفقي الخليط حتى تحصلي على قوام كريمي سميك بعض الشيء.

اخلطي الحليب مع خلطة البشاميل في إناء عميق، واتركيه على النار حتى يغلي مع التحريك المستمر لمدة دقيقتين إلى ثلاث دقائق أو حتى يشتد قوام الصوص.

ضعي ثلاث أو أربع ملاعق كبيرة من صوص البشاميل في أرضية صنية الفرن، ثم رصي فوقها طبقة من شرائح اللازانيا بحيث يصبح قعر الصنية مغطى ثم ضعي ثلث كمية اللحم المطهي وأضيفي إليه ثلث كمية الجزر والطماطم والجبن البارميزان، ثم رصي طبقة أخرى من شرائح اللازانيا ومن فوقها اللحم وباقي المكونات، وتكرر العملية حتى تنتهي جميع المكونات، مع الأخذ في الاعتبار أن تكون شرائح اللازانيا هي الطبقة العليا في النهاية بحيث تغطي الوجه.

قومي بصب الصلصة المتبقية فوق اللازانيا غير الناضجة، ثم صبي صوص البشاميل على الوجه.

أدخليها فرن مجهز مسبقاً واتركيها لتطهى مدة 30 دقيقة أو حتى يصبح وجهها ذهبياً.

قدميها ساخنة لأحبائك بجانب السلطات والمخللات وباقي الأطعمة المفضلة. طريقة التحضير: الوسوم

نقدم لكم طريقة عمل اللازانيا مثل أشهر المطاعم بوصفة لذيذة وسهلة، حيث تعتبر هذه الأكلة من الأكلات الغربية الإيطالية بشكل خاص ويتم تقديمها في المطاعم المختلفة حول دول العالم، ويعجب بها كل من يتناولها سواء أكانت باللحم أو الدجاج وتتميز بتوافر مكوناتها وتنوعها الأمر الذي يعطيها قيمة غذائية عالية، حيث تحتوي على البروتين الحيواني المتمثل في اللحم أو الدجاج، كما تحتوي على الدهون بالإضافة إلى أنواع مختلفة من الخضراوات فضلاً عن الكالسيوم والمواد النشوية الأمر الذي يجعل منها وجبة متكاملة لمن يتناولها. طريقة عمل اللازانيا طريقة عمل اللازانيا المكونات ملعقتين من الزيت النباتي.

ثلاث حبات بصل مفروم.

600 جرام من اللحم المفروم.

ثلاث فصوص من الثوم المفروم ناعماً.

ملعقة طعام من صلصة الطماطم.

أربع أكواب من الماء.

نصف ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة.

ملعقة صغيرة من إكليل الجبل المجفف.

نصف ملعقة صغيرة من الزنجبيل المجفف.

نصف ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة.

ورقتين من ورق الغار.

مكعبين من مرقة دجاج ماجي حوالي 20 جرام.

ملعقتي طعام من الزبدة غير المملحة.

ملعقتي طعام من الدقيق العادي.

أربعة أكواب حليب.

خلطة ماجي للبشاميل.

250 جرام رقائق لازانيا.

جزرة مقشرة ومقطعة مكعبات.

حبتين من طماطم مقشرة ومقطعة مكعبات.

كوب من الجبن البرميزان المبشور. طريقة التحضير: قومي بتسخين الزيت في إناء متوسط الحجم، ثم أضيفي البصل المفروم أو المقطع إلى مكعبات صغيرة.

أضيفي اللحم المفروم والثوم وصلصة الطماطم ثم اتركيهم على نار هادئة لمدة دقيقتين إلى ثلاث دقائق.

تتم إضافة الماء والفلفل الأسود وإكليل الجبل باقي التوابل وتقلب جيداً مع اللحم، ثم تغطى وتترك على نار متوسطة مدة ساعة كاملة أو حتى تمام نضج اللحم.

ارفعي القدر عن النار، واتركي اللحم حتى يبرد قليلاً، ثم احتفظي بمرق اللحم في إناء صغير جانباً.

ضعي الزبدة في مقلاة كبيرة على نار متوسطة، ثم أضيفي الدقيق عقب ذوبان الزبدة مع التقليب المستمر حتى تحصلي على لون أصفر ذهبياً للدقيق، ثم أضيفي المرقة واخفقي الخليط حتى تحصلي على قوام كريمي سميك بعض الشيء.

اخلطي الحليب مع خلطة البشاميل في إناء عميق، واتركيه على النار حتى يغلي مع التحريك المستمر لمدة دقيقتين إلى ثلاث دقائق أو حتى يشتد قوام الصوص.

ضعي ثلاث أو أربع ملاعق كبيرة من صوص البشاميل في أرضية صنية الفرن، ثم رصي فوقها طبقة من شرائح اللازانيا بحيث يصبح قعر الصنية مغطى ثم ضعي ثلث كمية اللحم المطهي وأضيفي إليه ثلث كمية الجزر والطماطم والجبن البارميزان، ثم رصي طبقة أخرى من شرائح اللازانيا ومن فوقها اللحم وباقي المكونات، وتكرر العملية حتى تنتهي جميع المكونات، مع الأخذ في الاعتبار أن تكون شرائح اللازانيا هي الطبقة العليا في النهاية بحيث تغطي الوجه.

قومي بصب الصلصة المتبقية فوق اللازانيا غير الناضجة، ثم صبي صوص البشاميل على الوجه.

أدخليها فرن مجهز مسبقاً واتركيها لتطهى مدة 30 دقيقة أو حتى يصبح وجهها ذهبياً.

قدميها ساخنة لأحبائك بجانب السلطات والمخللات وباقي الأطعمة المفضلة. طريقة التحضير:

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