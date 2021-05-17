أسرار وطرق تطويل الرموش طبيعياً بسرعة في المنزل لكي تكوني ملكة جمال

الرمش (بالإنجليزية: Eyelash) شعيرات تنمو على حافة الجفن. الرموش تحمي العين من الحطام، وتتذر عند التحسس من الغبار أو حشرة قرب العين، والعديد من الفتيات يحببن الرموش الطويلة فيقومون باستخدام مستحضرات تجميل لتطويلها مؤقتاً، ومعنا ستتعرفي على كيفية تطويلها طبيعياً.طرق تطويل الرموش طبيعياً
- يُعد زيت الخروع من أفضل العلاجات الطبيعية لإطالة الرموش وتقويتها، كما أنّه يكافح الكائنات الدقيقة التي تعرقل نمو الشعر، حيث يُطبق على الرموش عن طريق وضع القليل منه على فرشاة الرموش أو قطعة صغيرة من القطن الطبي، ويُترك ليلة كاملة ثم يُغسل صباحاً بالماء الفاتر
- الفازلين يُطبق القليل من الفازلين على الجفون قريباً من منبت الرموش قبل النوم، وتُكرر الطريقة يومياً للحصول على رموشٍ طويلة وكثيفة
- زيت الزيتون يحافظ زيت الزيتون على لون الرموش ويساهم في نموها؛ لغناه بحمض الأوليك وفيتامين E، حيث يوضع القليل من زيت الزيتون على منبت الرموش ليلاً باستخدام فرشاة المسكارا، ويُكرر العلاج بشكلٍ يومي مدّة ثلاثة أسابيع للحصول على نتيجةٍ مضمونة.
- فيتامين E يساعد فيتامين E على إطالة الرموش كما يزيد كثافتها، حيث يتمّ فتح يُفتح كبسولتين منه، ويتم تطبيقه على الرموش باستخدام فرشاة الماسكرا، ويجب الانتظام في استخدامه لتغذيتهم وتنعيمهم.
- الشاي الأخضر يحتوي الشاي الأخضر على الفلافونويد والكافيين اللذين يعززان نمو الرموش، ويُستخدم من خلال غلي الشاي الأخضر ثمّ تركه ليبرد، بعد ذلك تُغمس قطعة من القطن النظيف بكمية قليلة منه ويُطبق على الرموش من الأسفل إلى الأعلى.
يمكن الحفاظ على صحة الرموش وقوتها من خلال:
- اختيار المستحضرات التجميلية الخفيفة للعينين.
- الحرص على تنظيف الوجه وخاصة العينين من بواقي المستحضرات التجميلية، باستخدام المناديل المخصصة لتنظيف بقايا التجميل، ومن ثم باستخدام الماء والصابون، للتأكد من تنظيف الوجه بشكل كامل من المكياج.
- الحرص على تناول أطعمة غذائية غنية بالعناصر الغذائية المفيدة للرموش، مثل فيتاميني أي وجي، وكذلك الزنك والمغنيسيوم. الحرص على شرب كميات كافية من المياه بشكل يومي.
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الرمش (بالإنجليزية: Eyelash) شعيرات تنمو على حافة الجفن. الرموش تحمي العين من الحطام، وتتذر عند التحسس من الغبار أو حشرة قرب العين، والعديد من الفتيات يحببن الرموش الطويلة فيقومون باستخدام مستحضرات تجميل لتطويلها مؤقتاً، ومعنا ستتعرفي على كيفية تطويلها طبيعياً.طرق تطويل الرموش طبيعياً
- يُعد زيت الخروع من أفضل العلاجات الطبيعية لإطالة الرموش وتقويتها، كما أنّه يكافح الكائنات الدقيقة التي تعرقل نمو الشعر، حيث يُطبق على الرموش عن طريق وضع القليل منه على فرشاة الرموش أو قطعة صغيرة من القطن الطبي، ويُترك ليلة كاملة ثم يُغسل صباحاً بالماء الفاتر
- الفازلين يُطبق القليل من الفازلين على الجفون قريباً من منبت الرموش قبل النوم، وتُكرر الطريقة يومياً للحصول على رموشٍ طويلة وكثيفة
- زيت الزيتون يحافظ زيت الزيتون على لون الرموش ويساهم في نموها؛ لغناه بحمض الأوليك وفيتامين E، حيث يوضع القليل من زيت الزيتون على منبت الرموش ليلاً باستخدام فرشاة المسكارا، ويُكرر العلاج بشكلٍ يومي مدّة ثلاثة أسابيع للحصول على نتيجةٍ مضمونة.
- فيتامين E يساعد فيتامين E على إطالة الرموش كما يزيد كثافتها، حيث يتمّ فتح يُفتح كبسولتين منه، ويتم تطبيقه على الرموش باستخدام فرشاة الماسكرا، ويجب الانتظام في استخدامه لتغذيتهم وتنعيمهم.
- الشاي الأخضر يحتوي الشاي الأخضر على الفلافونويد والكافيين اللذين يعززان نمو الرموش، ويُستخدم من خلال غلي الشاي الأخضر ثمّ تركه ليبرد، بعد ذلك تُغمس قطعة من القطن النظيف بكمية قليلة منه ويُطبق على الرموش من الأسفل إلى الأعلى.
يمكن الحفاظ على صحة الرموش وقوتها من خلال:
- اختيار المستحضرات التجميلية الخفيفة للعينين.
- الحرص على تنظيف الوجه وخاصة العينين من بواقي المستحضرات التجميلية، باستخدام المناديل المخصصة لتنظيف بقايا التجميل، ومن ثم باستخدام الماء والصابون، للتأكد من تنظيف الوجه بشكل كامل من المكياج.
- الحرص على تناول أطعمة غذائية غنية بالعناصر الغذائية المفيدة للرموش، مثل فيتاميني أي وجي، وكذلك الزنك والمغنيسيوم. الحرص على شرب كميات كافية من المياه بشكل يومي.
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