أتعلمي طريقة عمل حلاوه طحينه في المنزل بمكونات سهلة وبسيطة

طريقه عمل حلاوه طحينيه من الطرق الشهيرة التي تنجح بشكل كبير وتعطي نتيجة مذهلة مثل الحلاوة التي تشترى من المحلات، وعندما نأتي لأول مرة عثر على الحلاوة الطحينية نجد أنها في دول الشرق الأوسط في بدايات القرن الثالث عشر، أما بالنسبة لأصولها فهي مجهولة المصدر لا نعرف من أين أتت.طريقة عمل حلاوه طحينه في المنزل
بمكونات سهلة وبسيطة يمكن القيام بحلاوة طحينية في المنزل بكل سهولة، فنجد :
مكونات عمل حلاوه طحينيه
- كوب سكر بودرة.
- كوب حليب بودرة.
- كوب طحينة.
- نصف كوب مكسرات مشكلة.
- نجهز وعاء عميق ونضيف له : السكر البودر، الحليب البودر، الطحينة، ونخلطهم مع بعضهم بمعلقة الطعام لنحصل على عجينة متماسكة ولينة.
- ثم نضيف المكسرات المشكلة للعجينة ونخلطهم باليد جيداً.
- ثم نجهز وعاء به تجويف ونضع طبقة نايلون شفافة بالداخل وأطرافه خارج الوعاء.
- بعد ذلك نضع المكسرات في طبقة النايلون من الأسفل، ونضيف العجينة المخلوطة بالمكسرات للوعاء.
- ثم بعد ذلك نترك الوعاء في الثلاجة لمدة 120 دقيقة.
- بعد ذلك نخرج النايلون من الوعاء مع العجينة، ونقلبه في صحن مسطح، وبهذا تصبح الحلاوة جاهزة.
المكونات
- كيلو طحينة بيضاء.
- ربع كيلو عسل جلوكوز.
- نصف كيلو سكر أبيض حبوب.
- عدد 3 أكواب ماء.
- رشة ملح صغيرة.
- نأتي بإناء ونضعه على نار هادئة ثم نضع فيه : الماء والسكر الأبيض ونقلب المكونات جيداً مع بعضها لنحصل على خيط كراميل ثم نرفعه من على النار.
- ثم نحضر إناء آخر ونضع فيه عسل الجلوكوز على نار هادئة ليتحول لونه للذهبي.
- ثم نضع الطحينة البيضاء ورشة الملح بعد الانتهاء من التقليب، ثم نضع الخليط على نار هادئة ونتركه لمدة عشر دقائق، ثم نرفعه من على النار.
- بعد ذلك نحضر وعاء ونضع به كافة المكونات السابقة : كراميل السكر، عسل الجلوكوز والماء، خليط الطحينة البيضاء ونقلب المكونات مع بعضها جيدا لنحصل على خليط متجانس.
- ثم نحضر قالب مستطيل ونضع فيه خليط الحلاوة ونغلق القالب بإحكام ونضعه في الثلاجة وبهذا يكون جاهز.
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طريقه عمل حلاوه طحينيه من الطرق الشهيرة التي تنجح بشكل كبير وتعطي نتيجة مذهلة مثل الحلاوة التي تشترى من المحلات، وعندما نأتي لأول مرة عثر على الحلاوة الطحينية نجد أنها في دول الشرق الأوسط في بدايات القرن الثالث عشر، أما بالنسبة لأصولها فهي مجهولة المصدر لا نعرف من أين أتت.طريقة عمل حلاوه طحينه في المنزل
بمكونات سهلة وبسيطة يمكن القيام بحلاوة طحينية في المنزل بكل سهولة، فنجد :
مكونات عمل حلاوه طحينيه
- كوب سكر بودرة.
- كوب حليب بودرة.
- كوب طحينة.
- نصف كوب مكسرات مشكلة.
- نجهز وعاء عميق ونضيف له : السكر البودر، الحليب البودر، الطحينة، ونخلطهم مع بعضهم بمعلقة الطعام لنحصل على عجينة متماسكة ولينة.
- ثم نضيف المكسرات المشكلة للعجينة ونخلطهم باليد جيداً.
- ثم نجهز وعاء به تجويف ونضع طبقة نايلون شفافة بالداخل وأطرافه خارج الوعاء.
- بعد ذلك نضع المكسرات في طبقة النايلون من الأسفل، ونضيف العجينة المخلوطة بالمكسرات للوعاء.
- ثم بعد ذلك نترك الوعاء في الثلاجة لمدة 120 دقيقة.
- بعد ذلك نخرج النايلون من الوعاء مع العجينة، ونقلبه في صحن مسطح، وبهذا تصبح الحلاوة جاهزة.
المكونات
- كيلو طحينة بيضاء.
- ربع كيلو عسل جلوكوز.
- نصف كيلو سكر أبيض حبوب.
- عدد 3 أكواب ماء.
- رشة ملح صغيرة.
- نأتي بإناء ونضعه على نار هادئة ثم نضع فيه : الماء والسكر الأبيض ونقلب المكونات جيداً مع بعضها لنحصل على خيط كراميل ثم نرفعه من على النار.
- ثم نحضر إناء آخر ونضع فيه عسل الجلوكوز على نار هادئة ليتحول لونه للذهبي.
- ثم نضع الطحينة البيضاء ورشة الملح بعد الانتهاء من التقليب، ثم نضع الخليط على نار هادئة ونتركه لمدة عشر دقائق، ثم نرفعه من على النار.
- بعد ذلك نحضر وعاء ونضع به كافة المكونات السابقة : كراميل السكر، عسل الجلوكوز والماء، خليط الطحينة البيضاء ونقلب المكونات مع بعضها جيدا لنحصل على خليط متجانس.
- ثم نحضر قالب مستطيل ونضع فيه خليط الحلاوة ونغلق القالب بإحكام ونضعه في الثلاجة وبهذا يكون جاهز.
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