أسهل طريقة عمل التونة المعلبة في المنزل بنفس طعم الجاهزة مش هتشتريها من بره تاني

يبحث الجميع عن أفضل وأسرع طريقة لعمل التونة في البيت وتكون مثل الجاهزة، لأن الكثير من الناس يخافون من تناول أي لحوم تكون معلبة جاهزة وبالتحديد التونة، حيث أن يعشقها عدد كبير من الأشخاص ويقبلون علي شرائها وهذا لأن التونة من المأكولات التي تحتوي علي عناصر غذائية كثيرة جميعها مفيد لجسم الإنسان.

طريقة عمل التونة المعلبة في المنزل

التونة من أسهل المأكولات التي يتم تحضيرها في المنزل بدون جهد أو تعب، واغلبية الناس لا يوجد لديهم ثقة عند شرائهم للتونة المعلبة الجاهزة من بعض الأسواق، لأنها نوع من أنواع اللحوم التي من الممكن أن تكون فاسدة، لذلك يقومون بعملها في البيت ولا تتطلب مكونات كثيرة بل جميعها متوافرة في وموجودة في أي بيت، حيث تعتبر التونة وجبة من الوجبات المتكاملة وهي مناسبة لوجبة الغذاء ويمكن تقديمها بطرق مختلفة.

المكونات :

1 كيلو من سمك التونة.

كوب واحد صغير من الدقيق الأبيض المنخول.

ملعقة كبيرة من ملح الليمون.

ملعقة واحدة صغيرة من الكمون الحصي.

أربع حبات من الليمون المقطع علي شكل شرائح رقيقة.

ثلاث ورقات من الورق اللورا.

كوب واحد صغير من الزيت النباتي.

نصف كوب من عصير الليمون.

ملعقة واحدة صغيرة من الفلفل الأسود.

كوب واحد من مرقة السمك.

ملعقة واحدة كبيرة من الملح الأبيض.

نقوم بغسل السمك جيدا من الداخل ومن الخارج حتي يتم تنظيفها أو غسلها بطريقة جيدة، ثم نقوم بتقطيع السمكة نصفين.

ونحضر طبق ونضع به الدقيق الأبيض المنخول ونضع ملح الليمون، ونخلطهم مع بعض ثم نضع السمك في هذا الخليط ويتم تقليبه فيه من جميع النواحي، وبعد ذلك نترك السمك لمدة خمسة وعشرون دقيقة في هذا خليط الدقيق وملح الليمون.

وبعد هذه الخطوة نقوم بغسل السمك من خليط الدقيق، باستخدام الماء حتي يتم تنظيفه تماما.

نحضر إناء ويتم وضعه علي نار تكون متوسطة ثم نضع الماء به وورق اللورا، والفلفل الأسود والكمون الحصي ونتركه علي النار حتي الغليان.

بعد غليان الماء نقوم بوضع السمك ونتركه في الماء حوالي ساعة تقريبا.

ونحضر طبق به ماء وبه مكعبات من الثلج ثم نخرج السمك من الماء المغلي، ونضعه داخل في الماء التي يكون بها ثلج، ونقوم بإزالة الشوك والقشر ونحرص علي عدم تفتيت لحم السمك.

وبعد ذلك نحضر وعاء يكون به غطاء ثم نضع في هذا الوعاء، الزيت ومرقة السمك والليمون والخل ثم نضيف السمك ونقوم بوضع الغطاء علي هذا الوعاء ونتركه، ومن الممكن أن نحتفظ به لفترة وبهذه الطريقة يمكن أن نقوم بعمل أسهل طريقة تونة معلبة في المنزل.

طريقة التحضير