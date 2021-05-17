أحلى طريقة لعمل عجينة البيتزا الهشة في البيت بالخطوات

بيتزا (بالإيطالية: Pizza) هي أكلة تعود أصولها إلى دول شرق البحر الأبيض المتوسط كاليونان وتركيا حيث كانوا يقومون بإنضاج طبقة من العجين على حجر ساخن ويغطونها بأنواع المكونات المختلفة مثل اللحم والخضروات، ثم أخذها عنهم الجنود الإيطاليين لينقلوها إلى إيطاليا مع إضافة صلصة الطماطم وجبن الموزاريلا ثم نقلها المهاجرون الإيطاليون إلى أمريكا، واقتصر بيعها في البداية على الأحياء الإيطالية في المدن الكبرى في أمريكا، وتعد مدينة نابولي مركز البيتزا الإيطالية وأصبحت معروفة عالميًا، وتعد البيتزا من الوجبات الرئيسية كما يمكن أن تعد من المقبلات.

شهرة البيتزا

هناك الكثير من الناس الذين يحبّون تناول البيتزا؛ حيث إنّها تمتاز بطعمها اللذيذ، والخفيف ؛حيث إنّه يمكن تناولها مع الفطور أو الغداء أو العشاء، إنّ البيتزا في الأصل طبق إيطالي، يتكوّن من الطماطم والجبن والصلصلة والعجين. هناك عدّة طرق لتحضير عجينة البيتزا؛ حيث يمكن أن تكون سميكة أو خفيفة ومقرمشة.

خميرة بيرة.

كوب ماء دافئ.

ماء للعجن.

ملعقتان لبن بودرة.

نصف ملعقة سكر.

نصف ملعقة ملح.

5 كوب دقيق.

ربع فنجان زيت زيتون.

احضري وعاء عميق، ضعي فيه الدقيق والحليب والزيت والملح وقلبي جيدًا.

احضري كوب ماء دافئ وضعي فيه الخميرة البيشرة ونصف ملعقة السكر واحذري أن يكون الماء ساخن أو حتى قريب من السخونة، وقلبيهم جيدًا.

ضعي الماء بالخميرة على الدقيق واعجني جيدًا.

أضيفي كميات بسيطة من الماء حتى تساعدك على العجن وتحصلين على قوام متجانس.

واتركي العجين تخمر في مكان دافئ لمدة ساعة.

للبدء فى عمل البيتزا، قومي بفرد العجين في صينية البيتزا أولًا واتركيها ترتاح لمدة نصف ساعة اخرى، وبعدها قومي بوضع صوص البيتزا والحشوة التي ترغبين فيها.

مقادير عجينة البيتزاطريقة تحضير عجينة البيتزا