6 اجزاء من الجسم بتغسليها غلط وقت الشاور

بشرتنا تعتبر موطن لحوالي 1.5 تريليون ميكروب ، ولكن مش كل الميكروبات بتكون سيئة لينا ، بالعكس بعضهم بيكون مهم لصحتنا والبعض مضر ، عشان كده في اجزاء في الجسم مهم التركيز عليها وبتحتاج غسيل كويس كل يوم ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنقولك اجزاء الجسم اللي لازم تهتمي بنضافتها بشكل مضاعف ، وازاي تنضفيها بطريقة صح ، ولو عايزة تمنعي حب الشباب من جسمك ، ماتفوتيش اخر نصيحة معانا في نهاية المقال.
اجزاء من الجسم لازم تهتمي بنضافتها:
1- القدمين:
القدمين من اجزاء الجسم اللي لازم تغسليها بالصابون كويس ، ومع ذلك كتير ممكن يكون بيتجاهل الجزء ده ، ومعتقدين انه هيتنضف لوحده من المية والصابون اللي بينزل عليه من الجسم ، ولكن المنطقة دي بيبقى منتشر فيها الفطريات المسببة لمرض القدم الرياضي المعروف ، خصوصا لو بتلبسي صنادل او شوز مفتوحة ، او مش بتلبسي شراب ، او لو رجلك بتعرق اوي.
وللسبب ده ، دكاترة الجلدية بينصحوا ، مش بس بغسل القدمين بالمية والصابون ، ولكن كمان فركها بالحجر الخفاف يوميا.
لازم يتم تنضيف المساحة اللي بين صوابع الرجل كويس جدا ، بغض النظر عن نوع الاحذية او الشرابات اللي بتلبسيها ، لتجنب انتشار البكتيريا والجراثيم ، محتاجة انك تغسلي صوابع القدمين بالمية والصابون وتجفيفها كويس بالفوطة.
2- مؤخرة الرقبة:
الجزء ده من الجسم غالبا بيكون رطب ، خصوصا لو شعرك طويل او بتمارسي الرياضة بانتظام ، كل ده ممكن يخلي البكتيريا تتجمع في المكان ده ، وللسبب ده غسل الجزء الخلفي من الرقبة يوميا بالصابون واسفنجة حمام مقشرة او فوطة مبلولة ضروري جدا لمنع انتشار البكتيريا.
3- العيون:
غسل العينين بالصابون مش فكرة كويسة لانه ممكن يضر بقرنية العين ، والعين بتحتوي على غدد دمعية (الغدد اللي بتنتج الدموع) وهي مسؤولة عن تطهير العين وحمايتها.
ومن اكتر الطرق الآمنه لتنضيف الجفون والرموش هو استخدام شامبو الاطفال غير المعطر ، امزجي حوالي ½ معلقة صغيرة من الشامبو في كوباية مية دافية واغمسي فوطة في الخليط ده وافركي بيها الجفون بالراحة (للخلف والامام) ، وبعدها اغسليها بالمية.
4- الفخدين:
حسب كلام دكاترة الجلدية ، لازم غسل الفخدين كويس جدا كل يوم ، لان الجزء ده من الجسم بيحتوي على تنيات وتجاعيد ممكن تتراكم فيها البكتيريا الضارة اللي ممكن تأدي لنمو الشعر تحت الجلد والالتهابات والروايح السيئة ، والفخد يعتبر من اكتر المناطق الحساسة في الجسم ، واكتر الطرق الفعالة لتنضيفه هو استخدام صابون لطيف وليفة.
5- تحت الاظافر:
منطقة تحت الاظافر ممكن تتكاثر فيها انواع مختلفة من البكتيريا ، ومش هتقدري تتخلصي منها بمجرد غسل الايدين بس ، عشان كده الداكترة بينصحوا بنقع قطعة قطن في مية دافية وصابون وامسحي بيها تحت الاظافر ، الطريقة دي هتزيل اي بكتيريا تحت الاظافر.
6- الذراعين والساقين:
لو مافيش عرق او مافيش اوساخ على المنطقة دي ، فمش هتحتاجي لغسل الذراعين والساقين كل يوم ، لان الجلد في اجزاء الجسم دي مش بينتج زيوت كتير ، عشان كده تنضيفها بالصابون يوميا هيخلي بشرتك جافة.
غسل الجسم بعد غسل الشعر:
استخدام البلسم لشعرك ممكن انه يأدي لتهيج الجلد وظهور حب الشباب على جسمك ، وعشان تتجنبي ده وتزيلي اي بقايا بلسم وشامبو من على بشرتك ، الدكاترة بينصحوا انك تمشي على النظام ده: اغسلي شعرك بالشامبو ، وبعدين اشطفيه بالمية ، حطي البلسم ، اغسلي جسمك بالشاور جل ، وبعدها اشطفي شعرك من البلسم وجسمك من غسول الجسم في نفس الوقت.
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