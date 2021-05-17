بدون بيض وفي دقيقتين طريقة عمل المايونيز في المنزل وسر طعم المايونيز المطاعم

يعد المايونيز من المقبلات التي يفضل تناولها العديد من الأشخاص بجانب كافة الوجبات، ونظرا للظروف التي نمر بها تلف الفترة ينبغي تقليل شراء الأطعمة من الخارج، ولهذا نقدم لكم من خلال موقعنا هذا كيفية تحضير المايونيز في المنزل، ذلك وبدون وضع فيه بيض، حيث يمكن ذلك بمكونات بسيطة وقليلة التكلفة تكون أرخص من الخارج. طريقة عمل المايونيز بدون بيض طريقة عمل المايونيز بدون بيض المكونات: كوب من اللبن الرائب.

معلقة صغيرة من الخل.

معلقة من الزيت الابيض.

ملح.

وعاء.

مضرب كهربائي أو خلاط. طريقة التحضير: نحضر وعاء نظيف ونقوم بتنظيفه جيدا ثم نضع به كوب من اللبن الرائب ونقوم بخفقه بالمضرب لمدة خمس دقائق ثم نضع معلقة من الخل والزيت والملح ونستمر في الخفق حتى نحصل على قوام المايونيز ممتاز.

نضع المايونيز في الثلاجة لحين الاستخدام حيث يستخدم مع البطاطس المقرمشة والشاورما. طريقة عمل المايونيز على طريقة الشيف حسن طريقة عمل المايونيز على طريقة الشيف حسن المكونات: كوب نشا.

ماء.

وعاء.

معلقة خشبية.

زيت.

خل.

بطاطس.

زيت.

ليمون. طريقة التحضير: نقوم بوضع كوب من الماء في الوعاء بعد تنظيفه جيدا ثم نقوم بوضع كوب من النشا في الماء ونستمر في التقليب حتى يذوب النشا تماما في الماء.

نضع ملعقة من الزيت وملعقة من الخل ونستمر في التقليب لمدة عشرة دقائق.

ثم نحضر الخلاط ونضع الخليط به ونقوم بخلطه على مراحل لكي نحصل في النهاية علي مايونيز جيد القوام.

نحضر البطاطس ونقوم بتقشيرها وتنظيفها جيدا ثم نغسلها ونقطعها الى اصابع.

نقوم بشطف اصابع البطاطس بالماء وبعدها نتركها في ماء وخل وليمون وملح ابيض وشطه وفلفل اسود لمدة ثلاث ساعات في الثلاجه.

نحضر مقلاة ونضع بها زيت غزير على النار ونتركها لمدة ثلاث دقائق ثم نضع اصابع البطاطس.

نترك اصابع البطاطس حتي تتحمر جيدا ونقوم باخراجها من الزيت ونضع فوقها المايونيز. الوسوم

يعد المايونيز من المقبلات التي يفضل تناولها العديد من الأشخاص بجانب كافة الوجبات، ونظرا للظروف التي نمر بها تلف الفترة ينبغي تقليل شراء الأطعمة من الخارج، ولهذا نقدم لكم من خلال موقعنا هذا كيفية تحضير المايونيز في المنزل، ذلك وبدون وضع فيه بيض، حيث يمكن ذلك بمكونات بسيطة وقليلة التكلفة تكون أرخص من الخارج. طريقة عمل المايونيز بدون بيض طريقة عمل المايونيز بدون بيض المكونات: كوب من اللبن الرائب.

معلقة صغيرة من الخل.

معلقة من الزيت الابيض.

ملح.

وعاء.

مضرب كهربائي أو خلاط. طريقة التحضير: نحضر وعاء نظيف ونقوم بتنظيفه جيدا ثم نضع به كوب من اللبن الرائب ونقوم بخفقه بالمضرب لمدة خمس دقائق ثم نضع معلقة من الخل والزيت والملح ونستمر في الخفق حتى نحصل على قوام المايونيز ممتاز.

نضع المايونيز في الثلاجة لحين الاستخدام حيث يستخدم مع البطاطس المقرمشة والشاورما. طريقة عمل المايونيز على طريقة الشيف حسن طريقة عمل المايونيز على طريقة الشيف حسن المكونات: كوب نشا.

ماء.

وعاء.

معلقة خشبية.

زيت.

خل.

بطاطس.

زيت.

ليمون. طريقة التحضير: نقوم بوضع كوب من الماء في الوعاء بعد تنظيفه جيدا ثم نقوم بوضع كوب من النشا في الماء ونستمر في التقليب حتى يذوب النشا تماما في الماء.

نضع ملعقة من الزيت وملعقة من الخل ونستمر في التقليب لمدة عشرة دقائق.

ثم نحضر الخلاط ونضع الخليط به ونقوم بخلطه على مراحل لكي نحصل في النهاية علي مايونيز جيد القوام.

نحضر البطاطس ونقوم بتقشيرها وتنظيفها جيدا ثم نغسلها ونقطعها الى اصابع.

نقوم بشطف اصابع البطاطس بالماء وبعدها نتركها في ماء وخل وليمون وملح ابيض وشطه وفلفل اسود لمدة ثلاث ساعات في الثلاجه.

نحضر مقلاة ونضع بها زيت غزير على النار ونتركها لمدة ثلاث دقائق ثم نضع اصابع البطاطس.

نترك اصابع البطاطس حتي تتحمر جيدا ونقوم باخراجها من الزيت ونضع فوقها المايونيز.

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