طريقة عمل كريم النشا لتبييض الجسم وتوحيد لون البشرة وازالة الجلد الميت في دقائق

يعاني العديد من الأشخاص من لون الجسم، ويودون الحصول على حل سريع لتببيضه لهذا نقدم لكم من خلال موقعنا هذا كيفية تحضير وصفة كريم النشا، ومن ثم تطبيقها للحصول على جسم أبيض وناعم، تلك الوصفة التي تتسم بمكوناتها الطبيعية والآمنة على الجلد، وأيضًا تكلفتها القليلة حيث أن غالب مكوناته قد تجدها متوفرة في كافة المنازل. طريقة عمل كريم النشا لتبييض الجسم طريقة عمل كريم النشا لتبييض الجسم المكونات: اربع معالق من النشا الابيض.

علبة فازلين أبيض نقي.

ماء مغلي. طريقة تحضير كريم النشا نحضر طبق نظيف ونضع به علبة الفازلين كاملة ولابد ان يكون الطبق جيد التوصيل للحرارة.

ونحضر طبق اخر نضع به الماء المغلي لكي نقوم بتسييح الفازلين.

نضع الطبق الذي يحتوي على علبة الفازلين فوق الطبق الذي به ماء مغلي حيث يتصاعد بخار الماء إلى أعلى ويصل إلى الطبق الذي يحتوي على علبة الفازلين ويقوم بتسييح الفازلين.

بعدها نحضر النشا ونقوم بوضعه تدريجيا على الفازلين السايح ونستمر في التقليب حتي نحصل علي قوام كريمي.

نضع كريم النشا في علبة نظيفة لحين الاستخدام يحفظ كريم النشا في مكان جاف بعيدا عن الرطوبة.

يستخدم كريم النشا في تبييض جميع اجزاء الجسم وخاصة الوجه والرقبة من خلال وضع كمية كافية من كريم النشا المغذي الذي يحتوي على الكثير من العناصر الغذائية التي تسهم في تبييض لون الجسم وتفتيح المناطق الداكنة.

نقوم بتدليك الكريم على الجسم.

يكرر استخدام كريم النشا مرة يوميا مساءا قبل النوم مباشرة ولكي يتم الاستفادة بأكبر قدر من كريم النشا لابد من تنظيف البشرة قبل وضع الكريم عليها.

يجب أن نأخذ في الاعتبار أن كريم النشا لا يدوم لفترة طويلة لأنه لا يحتوي على أي مواد حافظة لذلك يجب استخدامه خلال أسابيع وفور الإنتهاء من الكمية يمكن تحضير كمية اخرى من كريم النشا. طريقة تحضير كريم النشا الوسوم

يعاني العديد من الأشخاص من لون الجسم، ويودون الحصول على حل سريع لتببيضه لهذا نقدم لكم من خلال موقعنا هذا كيفية تحضير وصفة كريم النشا، ومن ثم تطبيقها للحصول على جسم أبيض وناعم، تلك الوصفة التي تتسم بمكوناتها الطبيعية والآمنة على الجلد، وأيضًا تكلفتها القليلة حيث أن غالب مكوناته قد تجدها متوفرة في كافة المنازل. طريقة عمل كريم النشا لتبييض الجسم طريقة عمل كريم النشا لتبييض الجسم المكونات: اربع معالق من النشا الابيض.

علبة فازلين أبيض نقي.

ماء مغلي. طريقة تحضير كريم النشا نحضر طبق نظيف ونضع به علبة الفازلين كاملة ولابد ان يكون الطبق جيد التوصيل للحرارة.

ونحضر طبق اخر نضع به الماء المغلي لكي نقوم بتسييح الفازلين.

نضع الطبق الذي يحتوي على علبة الفازلين فوق الطبق الذي به ماء مغلي حيث يتصاعد بخار الماء إلى أعلى ويصل إلى الطبق الذي يحتوي على علبة الفازلين ويقوم بتسييح الفازلين.

بعدها نحضر النشا ونقوم بوضعه تدريجيا على الفازلين السايح ونستمر في التقليب حتي نحصل علي قوام كريمي.

نضع كريم النشا في علبة نظيفة لحين الاستخدام يحفظ كريم النشا في مكان جاف بعيدا عن الرطوبة.

يستخدم كريم النشا في تبييض جميع اجزاء الجسم وخاصة الوجه والرقبة من خلال وضع كمية كافية من كريم النشا المغذي الذي يحتوي على الكثير من العناصر الغذائية التي تسهم في تبييض لون الجسم وتفتيح المناطق الداكنة.

نقوم بتدليك الكريم على الجسم.

يكرر استخدام كريم النشا مرة يوميا مساءا قبل النوم مباشرة ولكي يتم الاستفادة بأكبر قدر من كريم النشا لابد من تنظيف البشرة قبل وضع الكريم عليها.

يجب أن نأخذ في الاعتبار أن كريم النشا لا يدوم لفترة طويلة لأنه لا يحتوي على أي مواد حافظة لذلك يجب استخدامه خلال أسابيع وفور الإنتهاء من الكمية يمكن تحضير كمية اخرى من كريم النشا. طريقة تحضير كريم النشا

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل كريم النشا لتبييض الجسم وتوحيد لون البشرة وازالة الجلد الميت في دقائق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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