تكات عمل بسبوسة اللوتس الشهية بطريق سهلة و بسيطة مثل المحلات

تعتبر البسبوسة من الحلويات المفضلة للكثير من الأشخاص في العالم العربي وخاصةً بمصر، كما أنها من الحلويات التي تقدم بالكثير من الطرق والحشوات ولا يمكن الملل منها، ومن وصفات البسبوسة المعروفة هي بسبوسة اللوتس الشهية حيث يتميز بسكويت اللوتس بمذاق جميل غير أنواع البسكويت المعتادة، وعندما يتم حشو البسبوسة ببسكويت اللوتس نحصل على وصفة رائعة من كلا المكونين معًا.

مكونات بسبوسة اللوتس الشهية

تنقسم مقادير بسبوسة اللوتس الشهية إلى مكونات مخصصة لتحضير كريمة اللوتس ومكونات لتحضير البسبوسة، أما عن مكونات تحضير كريمة اللوتس:

عشر حبات من بسكويت اللوتس يكون مطحون.

كوب من السكر البني.

كوب من كريمة الخفق.

كوبان كاملان سميد ناعم.

كوب حليب بودرة أي نوع.

ملعقة ونصف ملعقة ذات حجم صغير فانيليا.

ثلاثة أكواب بسكويت لوتس يكون مطحون.

ملعقتان ذات حجم كبير من البيكنج بودر.

ست حبات بيض كاملة.

كوب ونصف كوب زيت نباتي.

عبوتان من القشطة الطازجة.

كوب سكر أبيض يكون ناعم.

كوب من جوز الهند المبشور.

للتزيين بسكويت لوتس.

في وعاء عميق ومناسب نضيف القشطة والبسكويت المطحون والحليب السائل والسميد مع جوز الهند المبشور والسكر وحبات البيض جميعها والبيكنج بودر والفانيليا ونستمر في التقليب حتى يتم خلط المكونات معًا.

نحضر صينية الفرن ونستخدم الزبدة أو السمنة في دهنها.

بعد ذلك نصب خليط البسبوسة في الصينية ونضعها في الفرن المجهز على حرارة 180 درجة مئوية لمدة نصف ساعة أو أقل.

عندما نخرج بسبوسة اللوتس الشهية من الفرن وتبرد تمامًا نجهز كريمة اللوتس.

وبعد ذلك نضع الكريمة فوق البسبوسة بشكل منتظم مع التزيين بحبات بسكويت اللوتس حسب الرغبة في التزيين.

مقادير تحضير البسبوسةطريقة عمل بسبوسة اللوتس الشهية