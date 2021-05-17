وصفة ماسك التمر هندي للبشرة فوائده وطريقة الاستخدام

من الغريب أن نسمع عن ماسك التمر هندي للبشرة وفوائده للبشرة، ولكنه ليس غريبًا على الإطلاق إذ أن الكثير من النساء لا يستخدمن التمر هندي في شهر رمضان وكمشروب فقط، بل يستخدم طوال الوقت للعناية بالبشرة والاهتمام بها حيث هناك الكثير من فوائد التمر هندي للبشرة لم نسمع عنها من قبل على الرغم من ضرورتها للبشرة، وهناك وصفات عديدة من التمر هندي للبشرة تعرفوا عليها معنا.

أهمية التمر هندي للبشرة

نذكر إليكم مجموعة من فوائد ماسك التمر هندي للبشرة:

ينشط الدورة الدموية في الوجه يزيد من نعومة ورطوبة البشرة.

يزيل تصبغات البشرة والمناطق الداكنة وبالتالي يوحد لون البشرة.

يحد من اتساع المسام ويزيل ما يسدها وتقل الزيوت وكذلك لا تتكون البثور وحب الشباب.

تتواجد به أحماض طبيعية مستخدمة لتقشير البشرة هي ألفا هيدروكسيد.

يزيل علامات التمدد والتجعد الموجودة على البشرة.

ماسك التمر هندي للبشرة

وهذه مجموعة من طرق استخدام التمر هندي للبشرة:

التمر هندي والكركم لتضييق المسام

يتم نقع مقدار 2 ملعقة تمر هندي في ماء يكون ساخن لمدة ليلة كاملة أو الاكتفاء بمدة 12 ساعة، ويصفى بعد ذلك لنضع معه مقدار 2 ملعقة كركم مطحون كبيرة وبعد الخلط نضع الوصفة على الوجه مع التدليك لعشر دقائق ويترك عشر دقائق أخرى ويغسل بماء فاتر.

التمر هندي والحمص الناعم للبشرة الحساسة

نفس الطريقة السابقة لنقع التمر هندي وبعد تصفيته نضع 2 ملعقة حمص مطحون ناعم، وتطبق الخليط على الوجه بعد تنظيفه ونتركه يجف لمدة ربع ساعة ويستخدم الماء الماء لإزالة الماسك.

التمر هندي والشوفان التقشير

نستخدم ماء نقع التمر الهندي بعد تصفيتها ونضيف 2 ملعقة شوفان ناعم ويدلك الوجه بالخليط جيدًا لعشر دقائق وعندما يجف يزال عن الوجه بالماء.