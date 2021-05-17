خلطة كنتاكي الاصلية الرهيبة لاول مرة مقرمشة باسرار وتكات مطعم كنتاكى واشهر الشيفات

خلطة كنتاكي الاصلية الرهيبة لاول مرة ، فراخ كنتاكي من أشهر أنواع الفراخ والتي يقبل عليها الكثير من الشباب والفتيات بل والاطفال ايضا، فبالرغم من أنها من الوجبات السريعة إلا أنها تتميز بطعمها الرائع والشهي، وتتميز عن غيرها من الاكلات بسبب سر خلطتها المختلف وشكلها الرائع، ويمكن تحضيرها في المنزل بأسهل المكونات وأبسط المقادير ولن تحتاج منك اي مجهود او وقت طويل. خلطة كنتاكي الاصلية الرهيبة لاول مرة:- خلطة كنتاكي الاصلية الرهيبة لاول مرة:- المقادير :- 8 ملعقة صغيرة بابريكا.

4 ملعقة صغيرة ثوم بودرة.

4 ملعقة صغيرة فلفل ابيض.

2 ملعقة صغيرة من المستردة أو مسحوق خردل.

2 ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

2 ملعقة صغيرة ملح كرفس.

ملعقة صغيرة من ملح الطعام.

ملعقة صغيرة من الزعتر.

2 ملعقة صغيرة من البردقوش.

كوب دقيق.

نصف كوب حليب.

2 بيضة.

كيلو من قطع من الدجاج. طريقة التحضير :- في وعاء متوسط الحجم نضع البهارات الجافة والدقيق مع بعضها ونقلبها جيدًا ونتركها في درجة حرارة الغرفة.

في وعاء آخر عميق بعض الشئ نضع البيض مع الحليب ونخفق جيدًا حتى يمتزجا ونتركهم جانبًا.

اما هذه الخطوة نضع قطع الدجاج الكنتاكى في خليط البهارات ونقلبها جيدا ثم نرفعها منه.

في خليط البهارات ونقلبها جيدا ثم نرفعها منه. نضع قطع الدجاج في السائل المخفوق ونقلب ثم نرفعها منه.

ومن ثم يتم تكرار هاتان الخطوتان ويتم وضع قطع الدجاج مرة أخرى في خليط البهارات ونقلب جيدًا حتى تصبح البهارات على الطبقة الخارجية من الدجاج.

أما الآن على نار متوسطة الحرارة نضع طاسة ممتلئ نصفها أو أكثر بالزيت.

نضع قطع الدجاج في الطاسة لمدة 5 إلى 7 دقائق حتى يحمر لونها وتأخذ اللون الذهبى ثم يتم تقديمها.

وبهذا تكون قد انتهت سريعا وتم اعدادها في وقت قصير للغاية، وأصبحت جاهزة الآن ليتم تناولها مع الأرز البسمتي الشهي أو مع صحن الخضروات اللذيذ طريقة التحضير :- الوسوم

خلطة كنتاكي الاصلية الرهيبة لاول مرة ، فراخ كنتاكي من أشهر أنواع الفراخ والتي يقبل عليها الكثير من الشباب والفتيات بل والاطفال ايضا، فبالرغم من أنها من الوجبات السريعة إلا أنها تتميز بطعمها الرائع والشهي، وتتميز عن غيرها من الاكلات بسبب سر خلطتها المختلف وشكلها الرائع، ويمكن تحضيرها في المنزل بأسهل المكونات وأبسط المقادير ولن تحتاج منك اي مجهود او وقت طويل. خلطة كنتاكي الاصلية الرهيبة لاول مرة:- خلطة كنتاكي الاصلية الرهيبة لاول مرة:- المقادير :- 8 ملعقة صغيرة بابريكا.

4 ملعقة صغيرة ثوم بودرة.

4 ملعقة صغيرة فلفل ابيض.

2 ملعقة صغيرة من المستردة أو مسحوق خردل.

2 ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

2 ملعقة صغيرة ملح كرفس.

ملعقة صغيرة من ملح الطعام.

ملعقة صغيرة من الزعتر.

2 ملعقة صغيرة من البردقوش.

كوب دقيق.

نصف كوب حليب.

2 بيضة.

كيلو من قطع من الدجاج. طريقة التحضير :- في وعاء متوسط الحجم نضع البهارات الجافة والدقيق مع بعضها ونقلبها جيدًا ونتركها في درجة حرارة الغرفة.

في وعاء آخر عميق بعض الشئ نضع البيض مع الحليب ونخفق جيدًا حتى يمتزجا ونتركهم جانبًا.

اما هذه الخطوة نضع قطع الدجاج الكنتاكى في خليط البهارات ونقلبها جيدا ثم نرفعها منه.

في خليط البهارات ونقلبها جيدا ثم نرفعها منه. نضع قطع الدجاج في السائل المخفوق ونقلب ثم نرفعها منه.

ومن ثم يتم تكرار هاتان الخطوتان ويتم وضع قطع الدجاج مرة أخرى في خليط البهارات ونقلب جيدًا حتى تصبح البهارات على الطبقة الخارجية من الدجاج.

أما الآن على نار متوسطة الحرارة نضع طاسة ممتلئ نصفها أو أكثر بالزيت.

نضع قطع الدجاج في الطاسة لمدة 5 إلى 7 دقائق حتى يحمر لونها وتأخذ اللون الذهبى ثم يتم تقديمها.

وبهذا تكون قد انتهت سريعا وتم اعدادها في وقت قصير للغاية، وأصبحت جاهزة الآن ليتم تناولها مع الأرز البسمتي الشهي أو مع صحن الخضروات اللذيذ طريقة التحضير :-

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