وصفة الكركم السحرية لتبييض الجسم بالكامل وازالة السواد مهما كان في دقائق معدودة

هناك العديد من الأشخاص الذين يعانون من وجود مناطق داكنة بالجسم مما تسبب لهم المزيد من القلق والإحراج، ومن ثم يودون الحصول على حل للتخلص من الأسمرار المتواجد في تلك المناطق، ولهذا نقدم لكم من خلال موقعنا هذا بعض الخلطات الطبيعية التي يمكن من خلال تطبيقها على الجسم تبييض الجسم، وجعله يبدو مثل النقطة. وصفة الكركم السحرية لتبييض الجسم وصفة الكركم السحرية لتبييض الجسم المكونات: اربع معالق كبيرة من كركم البشرة المطحون الناعم.

معلقة كبيرة لبن بودر.

ثلاث معالق ماء دافئ.

فرشاة.

وعاء.

مكعبات ثلج.

مياه مغلية.

فوطة نظيفة. طريقة تحضير وصفة الكركم لكي نحصل على أكبر فائدة من ماسك الكركم السحرية لتبييض الجسم لابد من تنظيف الجسم جيدا قبل وضع الماسك عليه.

نحضر الماء المغلي ونقوم بإحضار ملعقة من السكر ووضعها على الجسم وفرق الجسم بحركات دائرية وبعد ذلك تعرض الجسم لبخار الماء المغلي.

لكى تتفتح خلايا الجسم قبل وضع الماسك وتستفيد باكبر قدر من الماسك.

نحضر وعاء ونضع اربع معالق كبيرة من الكركم الناعم وملعقة من اللبن البودرة ونقوم بتقليبه جيدا حتى يصبح خليطا واحدا.

نحضر الماء الدافئ ونضعه على خليط الكركم واللبن البودرة ونقوم بتقليبه جيدا حتى نحصل على قوام متماسك.

نقوم بإحضار فرشاة لتوزيع الماسك على جميع أجزاء الجسم ولكن قبل البدء في عملية التوزيع نقوم بوضع الفرشاة في الماء المغلي لمدة ثلاث دقائق لكي يتم تنظيفها وتعقيمها جيدا قبل وضعها في الماسك.

نوزع الماسك المكون من الكركم واللبن على جميع أجزاء الجسم وبعد الانتهاء من عملية توزيع الماسك على جميع أجزاء الجسم نترك الماسك لمدة خمس دقائق على الجسم.

بعد مرور خمس دقائق نقوم بفرك الجسم بحركات دائرية من أعلى إلى أسفل.

نقوم بعدها بشطف الجسم وتنظيفه بفوطة نظيفة.

يكرر الماسك ثلاث مرات أسبوعياً. طريقة تحضير وصفة الكركم الوسوم

هناك العديد من الأشخاص الذين يعانون من وجود مناطق داكنة بالجسم مما تسبب لهم المزيد من القلق والإحراج، ومن ثم يودون الحصول على حل للتخلص من الأسمرار المتواجد في تلك المناطق، ولهذا نقدم لكم من خلال موقعنا هذا بعض الخلطات الطبيعية التي يمكن من خلال تطبيقها على الجسم تبييض الجسم، وجعله يبدو مثل النقطة. وصفة الكركم السحرية لتبييض الجسم وصفة الكركم السحرية لتبييض الجسم المكونات: اربع معالق كبيرة من كركم البشرة المطحون الناعم.

معلقة كبيرة لبن بودر.

ثلاث معالق ماء دافئ.

فرشاة.

وعاء.

مكعبات ثلج.

مياه مغلية.

فوطة نظيفة. طريقة تحضير وصفة الكركم لكي نحصل على أكبر فائدة من ماسك الكركم السحرية لتبييض الجسم لابد من تنظيف الجسم جيدا قبل وضع الماسك عليه.

نحضر الماء المغلي ونقوم بإحضار ملعقة من السكر ووضعها على الجسم وفرق الجسم بحركات دائرية وبعد ذلك تعرض الجسم لبخار الماء المغلي.

لكى تتفتح خلايا الجسم قبل وضع الماسك وتستفيد باكبر قدر من الماسك.

نحضر وعاء ونضع اربع معالق كبيرة من الكركم الناعم وملعقة من اللبن البودرة ونقوم بتقليبه جيدا حتى يصبح خليطا واحدا.

نحضر الماء الدافئ ونضعه على خليط الكركم واللبن البودرة ونقوم بتقليبه جيدا حتى نحصل على قوام متماسك.

نقوم بإحضار فرشاة لتوزيع الماسك على جميع أجزاء الجسم ولكن قبل البدء في عملية التوزيع نقوم بوضع الفرشاة في الماء المغلي لمدة ثلاث دقائق لكي يتم تنظيفها وتعقيمها جيدا قبل وضعها في الماسك.

نوزع الماسك المكون من الكركم واللبن على جميع أجزاء الجسم وبعد الانتهاء من عملية توزيع الماسك على جميع أجزاء الجسم نترك الماسك لمدة خمس دقائق على الجسم.

بعد مرور خمس دقائق نقوم بفرك الجسم بحركات دائرية من أعلى إلى أسفل.

نقوم بعدها بشطف الجسم وتنظيفه بفوطة نظيفة.

يكرر الماسك ثلاث مرات أسبوعياً. طريقة تحضير وصفة الكركم

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