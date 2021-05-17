أسهل طريقة عمل الحلاوة الطحينية في المنزل على طريقة المصانع وتحدي

تعد الحلاوة الطحينية من الأطعمة الخفيفة التي يفضل تناولها العديد من الأشخاص خاصة في وجبة الفطور، ويمكن ايضًا تناولها كوجبة خفيفة قبل النوم، كما هناك العديد من الأطفال الذين يفضلون أخذها معهم في المدارس ساندويتشات، ولهذا نقدم لكم من خلال موقعنا هذا كيفية تحضيرها في المنزل للعناية بصحة اطفالها، وذلك بكل سهولة. طريقة عمل الحلاوة الطحينية في المنزل طريقة عمل الحلاوة الطحينية في المنزل المكونات: كوب سمسم.

سكر بودر.

زيت.

دقيق.

لبن بودرة.

فانيليا.

مقلاة.

فول سوداني.

شيكولاته.

2 علبة بلاستيك. طريقة التحضير نحضر السمسم ونقوم بازالة الشوائب منه وبعد التخلص من الشوائب نضع مقلاة على نار متوسطه ونضع بها السمسم لمدة ثلاث دقائق مع الإستمرار فى تقليب السمسم حتي يصل الي درجة التحميص.

نترك السمسم يبرد ونحضر الكبة ونقوم بطحن السمسم ونضع في طبق.

نحضر كوب الدقيق ونحضر الخلاط ونضع به كوب من الدقيق وكوب من السمسم المحمص المطحون وكوب صغير من الزيت ورشة فانيليا نقوم بتشغيل الخلاط لكي نحصل علي قوام متماسك.

نقوم بوضع سبع معالق من اللبن البودرة في الخلاط وكوب من السكر الأبيض المطحون ونستمر في الخلط حتي نحصل علي قوام متماسك.

نحضر الشيكولاته ونقوم بوضعها في طبق جيد التوصيل للحرارة ونضعه في ماء مغلي لكي يتم تسييح الشيكولاته.

نحضر علبة بلاستيك ونضع بها المكسرات الفول السوداني المقشر وبعد ذلك نقوم باحضار علبة بلاستيك اخرى ونضع بها طبقة من الشيكولاتة ثم بعد ذلك نقوم بوضع نصف كمية الحلاوة الطحينيه في العلبة الاولى على المكسرات ونقوم بضغط العلبة جيدا ثم نقوم بوضع غطاء على العلبة ونضعها في الثلاجة لمدة ثمانية وأربعون ساعة لكي تتماسك مع بعضها البعض.

نحضر العلبة الثانية التي تحتوي على طبقة الشوكولاتة ونضع بها باقي كمية خليط الحلاوة الطحينيه ونقوم بضغطها جيدا ونضع الغطاء فوقها ونضعها في الثلاجة لمدة يومين وبعد ذلك نقوم بإخراجها من الثلاجة العلبة الاولى والثانية وتقطيعها. طريقة التحضير الوسوم

تعد الحلاوة الطحينية من الأطعمة الخفيفة التي يفضل تناولها العديد من الأشخاص خاصة في وجبة الفطور، ويمكن ايضًا تناولها كوجبة خفيفة قبل النوم، كما هناك العديد من الأطفال الذين يفضلون أخذها معهم في المدارس ساندويتشات، ولهذا نقدم لكم من خلال موقعنا هذا كيفية تحضيرها في المنزل للعناية بصحة اطفالها، وذلك بكل سهولة. طريقة عمل الحلاوة الطحينية في المنزل طريقة عمل الحلاوة الطحينية في المنزل المكونات: كوب سمسم.

سكر بودر.

زيت.

دقيق.

لبن بودرة.

فانيليا.

مقلاة.

فول سوداني.

شيكولاته.

2 علبة بلاستيك. طريقة التحضير نحضر السمسم ونقوم بازالة الشوائب منه وبعد التخلص من الشوائب نضع مقلاة على نار متوسطه ونضع بها السمسم لمدة ثلاث دقائق مع الإستمرار فى تقليب السمسم حتي يصل الي درجة التحميص.

نترك السمسم يبرد ونحضر الكبة ونقوم بطحن السمسم ونضع في طبق.

نحضر كوب الدقيق ونحضر الخلاط ونضع به كوب من الدقيق وكوب من السمسم المحمص المطحون وكوب صغير من الزيت ورشة فانيليا نقوم بتشغيل الخلاط لكي نحصل علي قوام متماسك.

نقوم بوضع سبع معالق من اللبن البودرة في الخلاط وكوب من السكر الأبيض المطحون ونستمر في الخلط حتي نحصل علي قوام متماسك.

نحضر الشيكولاته ونقوم بوضعها في طبق جيد التوصيل للحرارة ونضعه في ماء مغلي لكي يتم تسييح الشيكولاته.

نحضر علبة بلاستيك ونضع بها المكسرات الفول السوداني المقشر وبعد ذلك نقوم باحضار علبة بلاستيك اخرى ونضع بها طبقة من الشيكولاتة ثم بعد ذلك نقوم بوضع نصف كمية الحلاوة الطحينيه في العلبة الاولى على المكسرات ونقوم بضغط العلبة جيدا ثم نقوم بوضع غطاء على العلبة ونضعها في الثلاجة لمدة ثمانية وأربعون ساعة لكي تتماسك مع بعضها البعض.

نحضر العلبة الثانية التي تحتوي على طبقة الشوكولاتة ونضع بها باقي كمية خليط الحلاوة الطحينيه ونقوم بضغطها جيدا ونضع الغطاء فوقها ونضعها في الثلاجة لمدة يومين وبعد ذلك نقوم بإخراجها من الثلاجة العلبة الاولى والثانية وتقطيعها. طريقة التحضير

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