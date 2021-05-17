بدون الألم وبدون شفرات وبدون سويت إزالة الشعر نهائيا ومن الجدور ولن يعود

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بدون شفرات وبدون سويت إزالة الشعر نهائيا، الشعر الزائد في الجسم لابد من إزالته فهو أحد وسائل النظافة الشخصية التي يجب الاهتمام بها وأسهل طريقة لأزاله الشعر هي الطريقة التي لا تسبب ألم عند إزالته وذلك باستخدام أي وصفة طبيعية من التي سوف نتحدث عنها.بدون شفرات وبدون سويت إزالة الشعر نهائيا ومن الجدور
يوجد العديد من الوصفات التي تساعد في إزالة شعر الجسم بسهولة وبدون ألم ومنها:قناع الكركم لأزاله الشعر
مكونات الكركم لأزاله الشعر
- نصف كوب كركم بودر.
- كمية كافية من الماء أو اللبن أو ماء الورد.
- في وعاء يتم إضافة الكركم مع الماء والتقليب حتى تتكون عجينة متماسكة.
- يتم وضع العجينة على الجزء المطلوب إزالة الشعر منه وتركها حتى تجف لمدة 20-30 دقيقة ثم فرك العجينة وغسل المكان بالماء الفاتر.
- يتم تكرار الوصفة كل يوم حتى يُزال الشعر تماما دون ألم.
مكونات قناع البيض لأزاله الشعر
- 2 ملعقة صغيرة من السكر.
- بياض بيضة واحدة.
- ملعقة صغيرة من الدقيق.
- في وعاء يتم وضع المكونات مع بعضها ونقليها حتى تتكون عجينة.
- يتم فرد العجينة على أي مكان في الجسم وتركها لمدة 20-30 دقيقة حتى تجف.
- يتم فرك العجينة وغسل المكان بالماء.
- يتم استخدام الوصفة 2-3 مرات في الأسبوع.
مكونات قناع دبس السكر لأزاله الشعر
كمية كافية من دبس السكر.
كمية مناسبة من عصير الليمون.طريقة تحضير قناع دبس السكر لأزاله الشعر
- يتم وضع دبس السكر في الميكروويف وتسخينه لمدة 3-5 دقائق.
- يتم إضافة عصير الليمون إلى دبي السكر بعد إخراجه من الميكروويف وتقليبه جيدًا.
- يتم وضع الخليط في الميكروويف حتى يسخن ثم إخراجه وتركه حتى يبرد.
- يتم وضع الخليط على اليدين أو القدمين أو أي مكان آخر في شكل شريط مستقيم طويل في اتجاه الشعر.
- يتم نزع الشريط في عكس اتجاه الشعر.
الوسوم
بدون شفرات وبدون سويت إزالة الشعر نهائيا، الشعر الزائد في الجسم لابد من إزالته فهو أحد وسائل النظافة الشخصية التي يجب الاهتمام بها وأسهل طريقة لأزاله الشعر هي الطريقة التي لا تسبب ألم عند إزالته وذلك باستخدام أي وصفة طبيعية من التي سوف نتحدث عنها.بدون شفرات وبدون سويت إزالة الشعر نهائيا ومن الجدور
يوجد العديد من الوصفات التي تساعد في إزالة شعر الجسم بسهولة وبدون ألم ومنها:قناع الكركم لأزاله الشعر
مكونات الكركم لأزاله الشعر
- نصف كوب كركم بودر.
- كمية كافية من الماء أو اللبن أو ماء الورد.
- في وعاء يتم إضافة الكركم مع الماء والتقليب حتى تتكون عجينة متماسكة.
- يتم وضع العجينة على الجزء المطلوب إزالة الشعر منه وتركها حتى تجف لمدة 20-30 دقيقة ثم فرك العجينة وغسل المكان بالماء الفاتر.
- يتم تكرار الوصفة كل يوم حتى يُزال الشعر تماما دون ألم.
مكونات قناع البيض لأزاله الشعر
- 2 ملعقة صغيرة من السكر.
- بياض بيضة واحدة.
- ملعقة صغيرة من الدقيق.
- في وعاء يتم وضع المكونات مع بعضها ونقليها حتى تتكون عجينة.
- يتم فرد العجينة على أي مكان في الجسم وتركها لمدة 20-30 دقيقة حتى تجف.
- يتم فرك العجينة وغسل المكان بالماء.
- يتم استخدام الوصفة 2-3 مرات في الأسبوع.
مكونات قناع دبس السكر لأزاله الشعر
كمية كافية من دبس السكر.
كمية مناسبة من عصير الليمون.طريقة تحضير قناع دبس السكر لأزاله الشعر
- يتم وضع دبس السكر في الميكروويف وتسخينه لمدة 3-5 دقائق.
- يتم إضافة عصير الليمون إلى دبي السكر بعد إخراجه من الميكروويف وتقليبه جيدًا.
- يتم وضع الخليط في الميكروويف حتى يسخن ثم إخراجه وتركه حتى يبرد.
- يتم وضع الخليط على اليدين أو القدمين أو أي مكان آخر في شكل شريط مستقيم طويل في اتجاه الشعر.
- يتم نزع الشريط في عكس اتجاه الشعر.
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