البرجر بالطريقة الاصلية الخطيرة مثل الجاهز والمطاعم بطريقة اكبر شيفات العالم بدون تكاليف

البرجر بالطريقة الاصلية الخطيرة مثل الجاهز ، البرجر البيتي يبحث الكثير عنها ويرجع هذا كون البرجر من الأكلات اللذيذة المطلوبة من الأطفال كثيرًا لذلك محافظة على صحتهم يجب معرفة طرق عملها في المنزل لتجنب تناول الأطفال من الخارج لأنه ليس أمن عليهم وليس صحي أبدًا ولكن عند تحضيره في المنزل نقوم بتحضير كمية أكثر وبتكلفة أقل تكفي جميع أفراد الأسرة وبطرق تجعلها شهية مثل المحلات وأكثر صحة أيضًا. البرجر بالطريقة الاصلية الخطيرة مثل الجاهز والمطاعم:- البرجر بالطريقة الاصلية الخطيرة مثل الجاهز والمطاعم:- المكونات:- نصف كيلو لحمة مفرومة.

١ بصلة مفرومة.

٢ فص ثوم مفروم.

ملعقة كبيرة كاتشب.

نصف ملعقة خل.

٢ ملعقة كبيرة بقسماط.

نصف ملعقة السبع بهارات.

ملعقة صغيرة فلفل اسود.

الملح حسب الرغبة.

نصف ملعقة صغيرة قرفة. طريقة التحضير:- في إناء نضع اللحمة المفرومة والبصل والثوم المفروم والبهارات والملح والفلفل الاسود والقرفة والبهارات مع التقليب حتى تختلط كل المكونات.

ثم نضيف الكاتشب والبقسماط وخلطهم جيدًا حتى يصبحوا متجانسين.

نقوم بتقسيم الكمية لثماني قطع متساوية وتشكيلها على هيئة دائرة وتسخين مقلاة على النار بها زيت ووضع البرجر فيها للقلي والتحمير من الجانبين

ويمكن تقديمه هكذا مع البطاطس المقرمشة والسلطات حسب الرغبة. أسهل طريقة لعمل البرجر في المنزل: لمكونات:- كيلو لحم مفروم.

نصف كوب بقسماط.

٢ ملعقة كاتشب.

نصف كوب فول صويا.

ملح وفلفل أسمر حسب الرغبة.

بياض بيضة.

ملعقة صغيرة قرفة.

بهارات برجر.

بصلة مفرومة.

ملعقة صغيرة زنجبيل. طريقة التحضير: في إناء نضع اللحم والبصل وجميع البهارات والكاتشب وفول الصويا والبقسماط وبياض البيضة وخلطهم جيدًا معًا.

نبدأ بتشكيل البرجر على شكل دائرة ثم تركة حوالي ساعتين في الثلاجة

على شكل دائرة ثم تركة حوالي ساعتين في الثلاجة نقوم بتحضير مقلاة بها القليل من الزيت ويتم تحمير البرجر ويفضل تقديم ساخن.

بدلًا من المقلاة يمكن إحضار صينية مدهونة زيت او بها ورق زبدة ورص البرجر بها وإدخاله الفرن حتى يتحمر على الجانبين ويكون هكذا أقل سعرات وأكثر صحة. طريقة التحضير:-أسهل طريقة لعمل البرجر في المنزل:طريقة التحضير:

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