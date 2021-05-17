الكنافة النابلسية الفاخرة الرهيبة بالطريقة الاصلية فخمة وناجحة والماطة خطيره بدون تكلفة

الكنافة النابلسية الفاخرة الرهيبة بالطريقة الاصلية ، من أنواع الكنافة الشهية في رمضان ولأن الكنافة تعتبر من حلويات رمضان الأساسية لذلك يجب التغير لأن لا أحد يحب كثرة الأشياء التقليدية لذلك الكنافة النابلسية هي كنافة لكن بطعم لذيذ شهي يجعل الكنافة مطلوبة باستمرار ولا يمل منها أحد وتكون مطلوبة من الكبار والصغار وتكلفتها بسيطة وطرق عملها ليست صعبة أبدًا. الكنافة النابلسية الفاخرة الرهيبة بالطريقة الاصلية:- الكنافة النابلسية الفاخرة الرهيبة بالطريقة الاصلية:- المكونات:- نصف كيلو كنافة. كوب جبنة موتزاريلا. نصف كوب سمنة. نصف كوب عسل أبيض. مكسرات وفستق مطحون للتزيين. طريقة التحضير:- نضع الكنافة في إناء ونبدأ في تفتيتها تمامًا.

نضع ربع كوب السمنة في المقلاة ونضع معه الكنافة ونستمر في التقليب حتى تتحمر.

ونستمر في التقليب حتى تتحمر. نضع الكنافة المحمرة في صينية بها باقي السمنة مع الضغط عليها وفرد الجبنة الموتزاريلا عليها من أعلى ثم ترك الجبنة حتى تسيح ثم قلب الكنافة في طبق التقديم وتزين الوجه بالمكسرات والفستق والعسل الأبيض.

ثم هكذا تكون جاهزة للتقديم. أسهل طريقة لعمل الكنافة النابلسية:- طريقة التحضير:-أسهل طريقة لعمل الكنافة النابلسية:- المكونات:- كيلو كنافة. نصف كوب سمنه. شربات. نصف كيلو سكر. لون طعام برتقالي. جبنة موتزاريلا. مكسرات للتزيين. طريقة التحضير:- في وعاء نقوم بتقطيع الكنافة وتفتيتها وتقليبها مع السمن والسكر.

نضع طبقة من الكنافة في صينية مدهونة بالسمنة ثم نفرد الجبنة الموتزاريلا عليها ونضع طبقة الكنافة الأخرى عليها ثم نزينها بالمكسرات ونقوم بإدخالها الفرن حتى تتحمر من أعلى وأسفل.

تخرج من الفرن ونخلط اللون البرتقالي بالشربات ونسكبه عليها وهكذا تكون جاهزة للتقديم.

طريقة أخرى بنفس المكونات السابقة

نضع اللون البرتقالي على السمنة ونقوم بتقليب الكنافة فيه ثم نضع طبقة من الكنافة ونضع عليها الجبنة الموتزاريلا قم تدخل الفرن حتى تتحمر وتخرج نقوم بوضع المكسرات من أعلى ووضع الشربات عليها وتكون جاهزة للتقديم. طريقة التحضير:- الوسوم

الكنافة النابلسية الفاخرة الرهيبة بالطريقة الاصلية ، من أنواع الكنافة الشهية في رمضان ولأن الكنافة تعتبر من حلويات رمضان الأساسية لذلك يجب التغير لأن لا أحد يحب كثرة الأشياء التقليدية لذلك الكنافة النابلسية هي كنافة لكن بطعم لذيذ شهي يجعل الكنافة مطلوبة باستمرار ولا يمل منها أحد وتكون مطلوبة من الكبار والصغار وتكلفتها بسيطة وطرق عملها ليست صعبة أبدًا. الكنافة النابلسية الفاخرة الرهيبة بالطريقة الاصلية:- الكنافة النابلسية الفاخرة الرهيبة بالطريقة الاصلية:- المكونات:- نصف كيلو كنافة. كوب جبنة موتزاريلا. نصف كوب سمنة. نصف كوب عسل أبيض. مكسرات وفستق مطحون للتزيين. طريقة التحضير:- نضع الكنافة في إناء ونبدأ في تفتيتها تمامًا.

نضع ربع كوب السمنة في المقلاة ونضع معه الكنافة ونستمر في التقليب حتى تتحمر.

ونستمر في التقليب حتى تتحمر. نضع الكنافة المحمرة في صينية بها باقي السمنة مع الضغط عليها وفرد الجبنة الموتزاريلا عليها من أعلى ثم ترك الجبنة حتى تسيح ثم قلب الكنافة في طبق التقديم وتزين الوجه بالمكسرات والفستق والعسل الأبيض.

ثم هكذا تكون جاهزة للتقديم. أسهل طريقة لعمل الكنافة النابلسية:- طريقة التحضير:-أسهل طريقة لعمل الكنافة النابلسية:- المكونات:- كيلو كنافة. نصف كوب سمنه. شربات. نصف كيلو سكر. لون طعام برتقالي. جبنة موتزاريلا. مكسرات للتزيين. طريقة التحضير:- في وعاء نقوم بتقطيع الكنافة وتفتيتها وتقليبها مع السمن والسكر.

نضع طبقة من الكنافة في صينية مدهونة بالسمنة ثم نفرد الجبنة الموتزاريلا عليها ونضع طبقة الكنافة الأخرى عليها ثم نزينها بالمكسرات ونقوم بإدخالها الفرن حتى تتحمر من أعلى وأسفل.

تخرج من الفرن ونخلط اللون البرتقالي بالشربات ونسكبه عليها وهكذا تكون جاهزة للتقديم.

طريقة أخرى بنفس المكونات السابقة

نضع اللون البرتقالي على السمنة ونقوم بتقليب الكنافة فيه ثم نضع طبقة من الكنافة ونضع عليها الجبنة الموتزاريلا قم تدخل الفرن حتى تتحمر وتخرج نقوم بوضع المكسرات من أعلى ووضع الشربات عليها وتكون جاهزة للتقديم. طريقة التحضير:-

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