طريقة عمل البسبوسة المرملة في البيت بكل سهولة مثل الجاهزة

تعتبر البسبوسة من أكثر أنواع الحلوى المفضلة عند الكثيرين، فيوجد الكثير من الأشخاص الذي يفضلون تناول البسبوسة، فيتم البسبوسة بطريقة سهلة وسريعة على الإطلاق وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير البسبوسة في المنزل. طريقة عمل البسبوسة في البيت طريقة عمل البسبوسة في البيت المكونات كأس ونصف من السميد.

كأس من الحليب.

كأس من السمن.

ملعقتان من البيكنج بودر.

فانيليا.

شربات.

نصف كيلو من جوز الهند. مقادير تحضير الشربات كأس ونصف من السكر.

ثلاثة كؤوس من المياه.

عصير ليمون.

ملعقة كبيرة من العسل الجلوكوز. مقادير التزيين كريز.

مكسرات.

فول سوداني. خطوات تحضير البسبوسة في البيت يتم وضع كأس ونصف من السكر بالإضافة لكلاً من الفانيليا والسمن وجوز الهند. بعد ذلك يتم إضافة اللبن إلى الخليط ويتم التقليب جيداً. القيام بإحضار صينية حجمها متوسط ويتم دهنها بالسمن ثم القيام بوضع الخليط فيها. يتم تقطيع البسبوسة إلى مربعات مع القيام بتزيينها بحبات اللوز من فوق. القيام بإدخال الصينية إلى الفرن الساخن وتركها لحين أن يتغير لونها ذهبي. بعد مرور الوقت يتم إخراج الصينية من الفرن وبعد ذلك يتم سقيها بالشربات على الفور وتركها لحين أن تبرد، القيام بتقديمها وتقديمها وبالهناء على الجميع. خطوات تحضير الشربات يتم تحضير الشربات بخطوات سهلة وسريع في بداية الأمر يتم خلط كأس ونصف من السكر مع ثلاثة كؤوس من المياه ويتم التقليب جيداً. بعد ذلك يتم رفعه على النار وتركه لمدة عشرة دقائق وبعد أن يغلي يتم إضافة عصرة من الليمون بالإضافة لملعقة من العسل الجلوكوز. بعد ما يتم إخراج البسبوسة من النار يتم سقيها بالشربات وهو ساخن وبعد ذلك يتم تركها لحين أن تبرد ثم يتم تقطيعها. مكونات عمل البسبوسة بالقشطة كأسان من السميد.

نصف كأس من السكر.

ملعقتان من العسل الأبيض.

كأس لبن زبادي.

بيكنج بودر.

نصف كأس من السمن.

قشطة.

فستق. خطوات تحضير البسبوسة بالقشطة القيام بخلط السمنة مع السميد، يتم إضافة كلاً من الزبادي والعسل والسكر والبيكنج بودر ويتم تقليب المكونات مع بعضها البعض. يتم وضع الخليط في صينية مدهونة بالسمنة وبعد ذلك يتم إدخالها إلى الفرن وتركها لمدة نصف ساعة. يتم وضع الشربات على البسبوسة فور خروجها من الفرن ثم تزينها. خطوات تحضير البسبوسة في البيتخطوات تحضير الشرباتمكونات عمل البسبوسة بالقشطةخطوات تحضير البسبوسة بالقشطة الوسوم

تعتبر البسبوسة من أكثر أنواع الحلوى المفضلة عند الكثيرين، فيوجد الكثير من الأشخاص الذي يفضلون تناول البسبوسة، فيتم البسبوسة بطريقة سهلة وسريعة على الإطلاق وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير البسبوسة في المنزل. طريقة عمل البسبوسة في البيت طريقة عمل البسبوسة في البيت المكونات كأس ونصف من السميد.

كأس من الحليب.

كأس من السمن.

ملعقتان من البيكنج بودر.

فانيليا.

شربات.

نصف كيلو من جوز الهند. مقادير تحضير الشربات كأس ونصف من السكر.

ثلاثة كؤوس من المياه.

عصير ليمون.

ملعقة كبيرة من العسل الجلوكوز. مقادير التزيين كريز.

مكسرات.

فول سوداني. خطوات تحضير البسبوسة في البيت يتم وضع كأس ونصف من السكر بالإضافة لكلاً من الفانيليا والسمن وجوز الهند. بعد ذلك يتم إضافة اللبن إلى الخليط ويتم التقليب جيداً. القيام بإحضار صينية حجمها متوسط ويتم دهنها بالسمن ثم القيام بوضع الخليط فيها. يتم تقطيع البسبوسة إلى مربعات مع القيام بتزيينها بحبات اللوز من فوق. القيام بإدخال الصينية إلى الفرن الساخن وتركها لحين أن يتغير لونها ذهبي. بعد مرور الوقت يتم إخراج الصينية من الفرن وبعد ذلك يتم سقيها بالشربات على الفور وتركها لحين أن تبرد، القيام بتقديمها وتقديمها وبالهناء على الجميع. خطوات تحضير الشربات يتم تحضير الشربات بخطوات سهلة وسريع في بداية الأمر يتم خلط كأس ونصف من السكر مع ثلاثة كؤوس من المياه ويتم التقليب جيداً. بعد ذلك يتم رفعه على النار وتركه لمدة عشرة دقائق وبعد أن يغلي يتم إضافة عصرة من الليمون بالإضافة لملعقة من العسل الجلوكوز. بعد ما يتم إخراج البسبوسة من النار يتم سقيها بالشربات وهو ساخن وبعد ذلك يتم تركها لحين أن تبرد ثم يتم تقطيعها. مكونات عمل البسبوسة بالقشطة كأسان من السميد.

نصف كأس من السكر.

ملعقتان من العسل الأبيض.

كأس لبن زبادي.

بيكنج بودر.

نصف كأس من السمن.

قشطة.

فستق. خطوات تحضير البسبوسة بالقشطة القيام بخلط السمنة مع السميد، يتم إضافة كلاً من الزبادي والعسل والسكر والبيكنج بودر ويتم تقليب المكونات مع بعضها البعض. يتم وضع الخليط في صينية مدهونة بالسمنة وبعد ذلك يتم إدخالها إلى الفرن وتركها لمدة نصف ساعة. يتم وضع الشربات على البسبوسة فور خروجها من الفرن ثم تزينها. خطوات تحضير البسبوسة في البيتخطوات تحضير الشرباتمكونات عمل البسبوسة بالقشطةخطوات تحضير البسبوسة بالقشطة

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