تعتبر مشكلة تساقط الشعر من اكثر المشكلات التي تواجه عدد كبير من الناس ، ويعتبر تساقط الشعر من الأمام الأكثر شيوعا بين الكثيرمن الشباب والكبار في وقتنا الحالي ، وله عدة أسباب يمكن علاجها بسهولة إذا اتبعنا الخطوات السليمة والطرق الصحيحة وبعض الوصفات الطبيعية ، ومن الممكن أن يكون التساقط وراثي ، وان لم يكن وراثي فيجب زيارة طبيب متخصص للحصول علي العلاج المناسب ، ومن الأعشاب الطبيعية التي يمكن استخدامها عشبة الروزماري لهذا الغرض ، والجرجير وزيت الخروع ، ومسحوق الثوم وزيت الزيتون، وسنعرض لكم من خلال مقالنا هذا طريقة استخدام وصفات طبيعية لإنبات الشعر كما عرضنا لكم من قبل وصفة وطريقة الحصول علي بشرة مذهلة ومتالقة.

عدم تهوية الشعر جيدا .

ربط الشعر من الوراء بقوة لفترات طويلة .

قشرة الشعر الأمامية وعدم معالجتها.

نقص تناول الفيتامينات والمعادن.

عدم شرب المياه بكمية كافية يوميا.

إجهاد الشعر بالمواد الكيماوية والسيشوار والصبغات.

تعرض الشعر لماء حمام السباحة كثيرا دون ارتداء واقي الرأس.

عامل وراثي أو مرضي يسبب تساقط الشعر ويحدده الطبيب.

أسباب تساقط الشعر من الأماموصفات طبيعية لإنبات الشعر

لحماية الشعر من التساقط والتقصف يجب اتباع الأتي كما عرضنا لكم من قبل علاج البشرة الحساسة والطفح الجلدي إليكم بعض الوصفات الطبيعية لعلاج الشعر من التساقط والتقصف كالاتي :

عشبة الروزماري :

يمكن احضار عشبة الروزماري من العطار ويفضل الحصي منه ، نقوم بغليه جيدا ، ثم تصفيته ، ثم الاحتفاظ بالماء في بخاخة لاستخدامها يوميا ، نقوم برش الشعر من الأمام يوميا قبل النوم بساعة ،سنلاحظ النتيجة ونمو الشعر سريعا في ألاماكن الفارغة.

الجرجير وزيت الخروع :

يعتبر الجرجير من الخضروات التي ثبتت فاعليتها في علاج الشعر المقصف والمجهد والمتساقط ، ويدخل أيضا في تركيبة الكثير من مستحضرات العناية بالشعر .

طريقة استخدامه :

نقوم بعصر الجرجير ونقوم بوضعة علي أماكن الفراغات بالشعر ، ثم إضافة بعض قطرات من زيت الخروع ، نقوم بالتدليك المستمر بخليط الجرجير وزيت الخروع يوميا ، وتركه لمدة ساعة ثم شطفه بالماء الفاتر .

مسحوق الثوم وزيت الزيتون :

يعتبر من اشهر الوصفات الطبيعية ولكنها تسبب الانزعاج لأنها تترك رائحة غير محببة علي الشعر ، ويمكن استخدامها ثم غسل الشعر بالشامبو المفضل للتخلص من رائحة الثوم .

طريقة استخدامه :

نقوم بعصر بعض حبات الثوم ، ثم نقوم بوضع ملعقة صغيرة من زيت الزيتون أو زيت الخروع ، نقوم بترك هذه الخلطة ثلاثة أيام قبل الاستخدام ، عند الاستخدام نقوم بتدليك الشعر جيدا في أماكن الفراغات بهذه الخلطة ، نقوم بتركها لأطول فترة ممكنة ثم غسلها بالماء الفاتر أولا ثم الشامبو للتخلص من الرائحة الكريهة ، نقوم بتكرار هذه الوصفة ثلاث مرات في الأسبوع وستلاحظ الفرق ونمو الشعر وثقله ولمعانه .