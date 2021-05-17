طريقة عمل عجينة البيتزا الأصلية في البيت بخطوات سهلة وبسيطة

تعتبر البيتزا من أهم الأكلات المفضلة عند الكثير من الأشخاص، فهي من الوجبات السريعة التي حصلت على شعبية كبيرة بين جميع الأشخاص نظراً لمذاقها الجيد، فترغب كل ربة منزل في أن تقوم بتحضير عجينة البيتزا في المنزل بدلاً من أن يتم شرائها من الخارج وإليكم في السطور الآتية خطوات تحضير عجينة البيتزا. طريقة عمل عجينة البيتزا في البيت طريقة عمل عجينة البيتزا في البيت المكونات ثلاثة أكواب من الدقيق.

نصف ملعقة صغيرة من السكر.

ملعقة صغيرة من الملح.

كأس وربع من المياه الدافئ.

ملعقة كبيرة ونصف من الخميرة.

ست ملاعق كبيرة من زيت الزيتون. طريقة تحضير عجينة البيتزا القيام بإحضار نصف كأس من المياه ويتم وضع فيه كلاً من الخميرة والسكر ويتم تركهم جانباً لمدة عشرة دقائق. بعد ذلك يتم وضع الدقيق في إناء العجن ثم يتم إضافة كلً من الملح والخميرة الفورية والمياه بصورة تدريجية وبعد ذلك يتم العجن لحين أن يتماسك العجين. القيام بإضافة زيت الزيتون إلى العجينة ويتم العجن لحين أن يتم الحصول على عجينة متماسكة. يتم المسح على العجينة بكمية من الزيت وبعد ذلك يتم نقلها في الإناء وبعد ذلك يتم وضع عليها قطعة من القماش ويتم تركها لحين أن تتضاعف حجم العجينة. بعد أن تتخمر العجينة يتم تقطيع العجينة إلى كرات متوسطة وبعد ذلك يتم وضع غطاء عليها وتركها لمدة عشرة دقائق لحين أن تتخمر وهكذا يتم استخدام العجينة. طريقة عمل عجينة البيتزا بدون خميرة طريقة تحضير عجينة البيتزاطريقة عمل عجينة البيتزا بدون خميرة المكونات كأسين ونصف من الطحين.

ملعقتين وثلاثة أرباع ملعقة صغيرة من مسحوق الخبز.

رشة من الملح.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

كأس إلا ربع من المياه. خطوات تحضير عجينة البيتزا بدون خميرة يتم إضافة كلاً من الطحين والملح ومسحوق الخبز إلى إناء ويتم خلطهم مع بعضهم البعض. بعد ذلك يتم إضافة الزيت وكأس إلا ربع من المياه وبعد ذلك يتم خلطهم سوياً لتتكون العجينة. القيام بإضافة كمية من المياه وذلك لكي تكون العجينة لينة وغير لزجة. القيام بعجن العجينة على سطح مرشوش به كمية من الطحين وهكذا أصبحت العجينة جاهزة من أجل تحضير البيتزا. خطوات تحضير عجينة البيتزا بدون خميرة الوسوم

تعتبر البيتزا من أهم الأكلات المفضلة عند الكثير من الأشخاص، فهي من الوجبات السريعة التي حصلت على شعبية كبيرة بين جميع الأشخاص نظراً لمذاقها الجيد، فترغب كل ربة منزل في أن تقوم بتحضير عجينة البيتزا في المنزل بدلاً من أن يتم شرائها من الخارج وإليكم في السطور الآتية خطوات تحضير عجينة البيتزا. طريقة عمل عجينة البيتزا في البيت طريقة عمل عجينة البيتزا في البيت المكونات ثلاثة أكواب من الدقيق.

نصف ملعقة صغيرة من السكر.

ملعقة صغيرة من الملح.

كأس وربع من المياه الدافئ.

ملعقة كبيرة ونصف من الخميرة.

ست ملاعق كبيرة من زيت الزيتون. طريقة تحضير عجينة البيتزا القيام بإحضار نصف كأس من المياه ويتم وضع فيه كلاً من الخميرة والسكر ويتم تركهم جانباً لمدة عشرة دقائق. بعد ذلك يتم وضع الدقيق في إناء العجن ثم يتم إضافة كلً من الملح والخميرة الفورية والمياه بصورة تدريجية وبعد ذلك يتم العجن لحين أن يتماسك العجين. القيام بإضافة زيت الزيتون إلى العجينة ويتم العجن لحين أن يتم الحصول على عجينة متماسكة. يتم المسح على العجينة بكمية من الزيت وبعد ذلك يتم نقلها في الإناء وبعد ذلك يتم وضع عليها قطعة من القماش ويتم تركها لحين أن تتضاعف حجم العجينة. بعد أن تتخمر العجينة يتم تقطيع العجينة إلى كرات متوسطة وبعد ذلك يتم وضع غطاء عليها وتركها لمدة عشرة دقائق لحين أن تتخمر وهكذا يتم استخدام العجينة. طريقة عمل عجينة البيتزا بدون خميرة طريقة تحضير عجينة البيتزاطريقة عمل عجينة البيتزا بدون خميرة المكونات كأسين ونصف من الطحين.

ملعقتين وثلاثة أرباع ملعقة صغيرة من مسحوق الخبز.

رشة من الملح.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

كأس إلا ربع من المياه. خطوات تحضير عجينة البيتزا بدون خميرة يتم إضافة كلاً من الطحين والملح ومسحوق الخبز إلى إناء ويتم خلطهم مع بعضهم البعض. بعد ذلك يتم إضافة الزيت وكأس إلا ربع من المياه وبعد ذلك يتم خلطهم سوياً لتتكون العجينة. القيام بإضافة كمية من المياه وذلك لكي تكون العجينة لينة وغير لزجة. القيام بعجن العجينة على سطح مرشوش به كمية من الطحين وهكذا أصبحت العجينة جاهزة من أجل تحضير البيتزا. خطوات تحضير عجينة البيتزا بدون خميرة

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