الغريبة الناعمة الخطيرة بالطريقة الهندية الاصلية الرهيبة مثل الجاهزة تماما باسرار وتكات رائعة

الغريبة الناعمة الخطيرة بالطريقة الهندية الاصلية ، مطلوبة من الكثير خاصة هذه الأيام حيث يبحث الجميع عنها بمناسبة العيد وكون الغريبة خفيفة ومحبوبة أيضًا يجعلها هذا محل طلب كل الناس وطريقة عملها ليست صعبة على الشخص تحضيرها وليست مكلفة أبدًا بل مكوناتها بسيطة وتكاد تكون موجودة في كل منزل وتختلف طرق عملها دائمًا ولكم أفضل طرق عملها للحصول على النتيجة المُرضية للجميع. الغريبة الناعمة الخطيرة بالطريقة الهندية الاصلية المكونات:- ٤ أكواب دقيق.

٢ كوب سمنة.

كوب سكر أبيض ناعم.

بياض بيضة واحدة.

رشة ملح صغيرة.

ملعقة صغيرة فانيليا.

مكسرات للتزيين. طريقة التحضير:- في وعاء نضع السمن ونستمر في الخفق سواء بالتقليب باليد أو بالمضرب ونستمر في الخفق للحصول على اللون الأبيض ثم نضيف السكر ونستمر في الخفق حتى يمتزج مع السمنة ويذوب تمامًا.

نقوم بوضع الدقيق على الخليط السابق بالتدريج مع العجن للحصول على عجينة متماسكة ثم نضيف الفانيليا وبياض البيض والاستمرار في العجن.

تشكيل عجينة الغريبة على شكل كرات دائرية ثم البدء في الضغط عليها من المنتصف ووضع أي نوع من المكسرات المرغوب فيه.

على شكل كرات دائرية ثم البدء في الضغط عليها من المنتصف ووضع أي نوع من المكسرات المرغوب فيه. الانتهاء من كل الكمية بنفس الطريقة ورصهم في الصينية وإدخالها الفرن على درجة حرارة متوسطة لمدة حوالي ربع ساعة حتى التأكد من استوائها.

تركها تبرد ثم يمكن تقديمها أو تخزينها كما تريدوا. أسهل طريقة لعمل الغريبة الناعمة بمكونات بسيطة:- طريقة التحضير:-أسهل طريقة لعمل الغريبة الناعمة بمكونات بسيطة:- المكونات:- ٣ كوب زبدة.

٦ أكواب دقيق.

٣ ملعقة كبيرة سميد ناعم.

٣ كوب سكر ناعم.

ملعقة صغيرة فانيليا. طريقة التحضير:- في إناء على النار نضع السمنة مع السكر والفانيليا حتى يذوبوا تمامًا.

في إناء أخر نضع فيه الدقيق والسميد الناعم ووضع عليهم خليط السمنة والسكر ثم البدء في العجن للحصول على عجينة متماسكة ووضعها في الثلاجة لمدة ساعة كاملة.

البدء في تشكيل العجينة على هيئة دوائر مسطحة قليلًا وإدخالها الفرن على درجة حرارة متوسطة وتركها حوالي ربع ساعة للاستواء.

تُقدم باردة وبالهناء والشفاء. طريقة التحضير:- الوسوم

الغريبة الناعمة الخطيرة بالطريقة الهندية الاصلية ، مطلوبة من الكثير خاصة هذه الأيام حيث يبحث الجميع عنها بمناسبة العيد وكون الغريبة خفيفة ومحبوبة أيضًا يجعلها هذا محل طلب كل الناس وطريقة عملها ليست صعبة على الشخص تحضيرها وليست مكلفة أبدًا بل مكوناتها بسيطة وتكاد تكون موجودة في كل منزل وتختلف طرق عملها دائمًا ولكم أفضل طرق عملها للحصول على النتيجة المُرضية للجميع. الغريبة الناعمة الخطيرة بالطريقة الهندية الاصلية المكونات:- ٤ أكواب دقيق.

٢ كوب سمنة.

كوب سكر أبيض ناعم.

بياض بيضة واحدة.

رشة ملح صغيرة.

ملعقة صغيرة فانيليا.

مكسرات للتزيين. طريقة التحضير:- في وعاء نضع السمن ونستمر في الخفق سواء بالتقليب باليد أو بالمضرب ونستمر في الخفق للحصول على اللون الأبيض ثم نضيف السكر ونستمر في الخفق حتى يمتزج مع السمنة ويذوب تمامًا.

نقوم بوضع الدقيق على الخليط السابق بالتدريج مع العجن للحصول على عجينة متماسكة ثم نضيف الفانيليا وبياض البيض والاستمرار في العجن.

تشكيل عجينة الغريبة على شكل كرات دائرية ثم البدء في الضغط عليها من المنتصف ووضع أي نوع من المكسرات المرغوب فيه.

على شكل كرات دائرية ثم البدء في الضغط عليها من المنتصف ووضع أي نوع من المكسرات المرغوب فيه. الانتهاء من كل الكمية بنفس الطريقة ورصهم في الصينية وإدخالها الفرن على درجة حرارة متوسطة لمدة حوالي ربع ساعة حتى التأكد من استوائها.

تركها تبرد ثم يمكن تقديمها أو تخزينها كما تريدوا. أسهل طريقة لعمل الغريبة الناعمة بمكونات بسيطة:- طريقة التحضير:-أسهل طريقة لعمل الغريبة الناعمة بمكونات بسيطة:- المكونات:- ٣ كوب زبدة.

٦ أكواب دقيق.

٣ ملعقة كبيرة سميد ناعم.

٣ كوب سكر ناعم.

ملعقة صغيرة فانيليا. طريقة التحضير:- في إناء على النار نضع السمنة مع السكر والفانيليا حتى يذوبوا تمامًا.

في إناء أخر نضع فيه الدقيق والسميد الناعم ووضع عليهم خليط السمنة والسكر ثم البدء في العجن للحصول على عجينة متماسكة ووضعها في الثلاجة لمدة ساعة كاملة.

البدء في تشكيل العجينة على هيئة دوائر مسطحة قليلًا وإدخالها الفرن على درجة حرارة متوسطة وتركها حوالي ربع ساعة للاستواء.

تُقدم باردة وبالهناء والشفاء. طريقة التحضير:-

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