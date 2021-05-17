الكحك السعودى الاصلى ناعم ودايب مثل الجاهز واقتصادى باسرار كحك المحلات وبادق مقادير

الكحك السعودى الاصلى ناعم ودايب مثل الجاهز ، من الحلويات والمخبوزات الشرقية الشهيرة التي يحبها الجميع ومن أشهر أوقات تحضير الكحك وأنواعه هو عيد الفطر المبارك ومن أجمل وألذ أنواع الكحك هو الناعم حيث أنه ذات طعم جميل لذيذ جدًا وهذا يرجع كونه ناعم وخفيف وسهل الأكل وأيضًا تكلفته ليست كبيرة ولا يأخذ وقت كثير في التحضير ويكون ذات مظهر جميل للتقديم للضيوف وسهل على الكبار والصغار في الأكل. الكحك السعودى الاصلى ناعم ودايب مثل الجاهز:- الكحك السعودى الاصلى ناعم ودايب مثل الجاهز:- المكونات:- كيلو دقيق أبيض ناعم.

ربع كيلو سمسم.

روائح الكحك.

ملعقة صغيرة بكينج بودر.

٢ كوب ونصف سمنة.

ملعقة خميرة.

كوب ماء.

ملعقة صغيرة فانيليا. طريقة التحضير:- في وعاء عميق للعجن نضيف الدقيق والسمسم وبكينج بودر والفانيليا وروائح الكحك والتقليب معًا جيدًا.

وضع السمنة لكن بعد إذابتها جيدًا ويتم التقليب والعجن أثناء وضع السمنة.

يتم إذابة الخميرة مع كوب ماء وملعقة السمر ووضعهم على العجين والعجن لبعض الدقائق وتجميع العجينة ويحب أن تكون متماسكة غير لاصقة وتركها عشر دقائق.

يتم تشكيل عجينة الكحك على شكل دوائر صغيرة وتركها سادة أو يمكن حشوها بأي حشوة كالتمر أو الملبن أو العجوة ونقشها ورصها في صواني.

على شكل دوائر صغيرة وتركها سادة أو يمكن حشوها بأي حشوة كالتمر أو الملبن أو العجوة ونقشها ورصها في صواني. تدخل الصواني الفرن على درجة حرارة متوسطة ونتركها حوالي ٢٠ دقيقة كي تحمر من جميع الجهات وتكتسب اللون الذهبي الفاتح ويُقدم بارد. طريقة عمل الكحك الناعم بمكونات اقتصادية:- طريقة التحضير:-طريقة عمل الكحك الناعم بمكونات اقتصادية:- المكونات:- نصف كيلو دقيق.

٢ ملعقة كبيرة سمسم حلويات.

نصف كيلو سمنة.

ملعقة صغيرة روائح كحك.

ربع كوب حليب.

ملعقة صغيرة فانيليا.

ملعقة صغيرة بكينج بودر.

ربع كوب ماء.

رشة ملح. طريقة التحضير:- في وعاء صغير نخلط الخميرة مع الماء وملعقة السكر وتركهم حوالي ربع ساعة على جانب.

في وعاء أخر عميق نضع الدقيق والسمسم والفانيليا والروائح وبكينج بودر وإضافة السمنة عليهم مع التقليب الجيد وإضافة الحليب وخليط الخميرة مع العجن لبضع الدقائق حتى نحصل على عجينة الكحك المتماسكة غير لاصقة.

المتماسكة غير لاصقة. نقوم بتشكيل الكحك حسب الحجم المراد ونقشه ورصه في الصواني وإدخال الفرن حتى يستوي ويأخذ اللون الذهبي من جميع الجوانب.

ويقدم بارد ويمكن رش السكر الناعم من على الوجه. طريقة التحضير:- الوسوم

الكحك السعودى الاصلى ناعم ودايب مثل الجاهز ، من الحلويات والمخبوزات الشرقية الشهيرة التي يحبها الجميع ومن أشهر أوقات تحضير الكحك وأنواعه هو عيد الفطر المبارك ومن أجمل وألذ أنواع الكحك هو الناعم حيث أنه ذات طعم جميل لذيذ جدًا وهذا يرجع كونه ناعم وخفيف وسهل الأكل وأيضًا تكلفته ليست كبيرة ولا يأخذ وقت كثير في التحضير ويكون ذات مظهر جميل للتقديم للضيوف وسهل على الكبار والصغار في الأكل. الكحك السعودى الاصلى ناعم ودايب مثل الجاهز:- الكحك السعودى الاصلى ناعم ودايب مثل الجاهز:- المكونات:- كيلو دقيق أبيض ناعم.

ربع كيلو سمسم.

روائح الكحك.

ملعقة صغيرة بكينج بودر.

٢ كوب ونصف سمنة.

ملعقة خميرة.

كوب ماء.

ملعقة صغيرة فانيليا. طريقة التحضير:- في وعاء عميق للعجن نضيف الدقيق والسمسم وبكينج بودر والفانيليا وروائح الكحك والتقليب معًا جيدًا.

وضع السمنة لكن بعد إذابتها جيدًا ويتم التقليب والعجن أثناء وضع السمنة.

يتم إذابة الخميرة مع كوب ماء وملعقة السمر ووضعهم على العجين والعجن لبعض الدقائق وتجميع العجينة ويحب أن تكون متماسكة غير لاصقة وتركها عشر دقائق.

يتم تشكيل عجينة الكحك على شكل دوائر صغيرة وتركها سادة أو يمكن حشوها بأي حشوة كالتمر أو الملبن أو العجوة ونقشها ورصها في صواني.

على شكل دوائر صغيرة وتركها سادة أو يمكن حشوها بأي حشوة كالتمر أو الملبن أو العجوة ونقشها ورصها في صواني. تدخل الصواني الفرن على درجة حرارة متوسطة ونتركها حوالي ٢٠ دقيقة كي تحمر من جميع الجهات وتكتسب اللون الذهبي الفاتح ويُقدم بارد. طريقة عمل الكحك الناعم بمكونات اقتصادية:- طريقة التحضير:-طريقة عمل الكحك الناعم بمكونات اقتصادية:- المكونات:- نصف كيلو دقيق.

٢ ملعقة كبيرة سمسم حلويات.

نصف كيلو سمنة.

ملعقة صغيرة روائح كحك.

ربع كوب حليب.

ملعقة صغيرة فانيليا.

ملعقة صغيرة بكينج بودر.

ربع كوب ماء.

رشة ملح. طريقة التحضير:- في وعاء صغير نخلط الخميرة مع الماء وملعقة السكر وتركهم حوالي ربع ساعة على جانب.

في وعاء أخر عميق نضع الدقيق والسمسم والفانيليا والروائح وبكينج بودر وإضافة السمنة عليهم مع التقليب الجيد وإضافة الحليب وخليط الخميرة مع العجن لبضع الدقائق حتى نحصل على عجينة الكحك المتماسكة غير لاصقة.

المتماسكة غير لاصقة. نقوم بتشكيل الكحك حسب الحجم المراد ونقشه ورصه في الصواني وإدخال الفرن حتى يستوي ويأخذ اللون الذهبي من جميع الجوانب.

ويقدم بارد ويمكن رش السكر الناعم من على الوجه. طريقة التحضير:-

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الكحك السعودى الاصلى ناعم ودايب مثل الجاهز واقتصادى باسرار كحك المحلات وبادق مقادير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.