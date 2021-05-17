اصابع البسبوسة الذهبية مثل الجاهزة أذهلت كل من تذوقها هشة وتذوب في الفم ومرملة ورهييبة

اصابع البسبوسة الذهبية مثل الجاهزة ، اصابع البسبوسة هي الحلوى الأشهر في كثير من الدول العربية وتبحث عن طريقة تحضيرها العديد من السيدات الراغبين في عمل أنواع متعددة ومختلفة من الحلويات، كما أنها من أنسب الحلويات التي يمكن أن تقومين بتحضيرها بنفسك في شهر رمضان والذي سوف تحصل على إعجاب جميع ضيوفك فلا تترددين وقومي بتحضيرها.

اصابع البسبوسة الذهبية مثل الجاهزة

تحب كل سيدة أن تكون الأفضل في مطبخها وهذا يدفعها أن تبحث عن طرق جديدة تقوم بتجربتها حتى تبهر كل أفراد الأسرة، واليوم سوف تقومين سيدتي بتحضير أصابع البسبوسة الشهية كالتالي:

2/1 كوب دقيق.

1 كوب سميد بسبوسة ناعم.

1 ملعقة سكر.

2/1 كوب حليب.

1 ملعقة بكينج بودر.

1 ملعقة ملح.

2/1 كوب سمن.

في قدر على النار قومي بإضافة الماء والسكر وقلبي حتى أن يذوب تماماً عندما يبدأ في الغليان عليكِ بإضافة ملعقة من عصير الليمون والفانيليا وقلبي وتركيه لبضعة دقائق.

بعد أن يصبح القطر ذات قوام ثقيل قومي برفعه من على النار وضعيه جانباً حتى يصبح بارد تماماً.