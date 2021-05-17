الارز باللبن المصري الاصلي بكل تكاته زي بتاع المحلات كريمي

تحضير الأرز باللبن المصري، يعتبر الأرز باللبن من أكثر الحلويات الشهية التي يفضلها الكثيرين، فينتج عن الأرز واللبن الكثير من الفوائد للجسم، وهناك الكثير من السيدات التي لا تعلم طريقة تحضيره بالشكل السليم وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير الأرز باللبن والنشا.

كيلو من اللبن الحليب.

كأس من الأرز المصري.

خمسة ملاعق من النشا.

كأس من السكر.

كيسان من الفانيليا.

مقادير تحضير الأرز باللبن والنشا:طريقة تحضير الأرز باللبن في الفرن:

يتم وضع كأس من الأرز في حلة بها مياه ويتم رفعهم على النار ويتم تركها على النار لحين أن يستوي الأرز. يتم إحضار إناء أخر ويتم وضع اللبن فيه مع تحليته وبعد ذلك يتم الحصول على أرز بعد السوا ويتم تقليبه على اللبن. الخطوة التالية وهي إذابة النشا في مياه ويتم وضع الأرز باللبن عليها وبعد ذلك يتم تقليبه على النار لحين أن يصبح القوام كثيف. بعد ذلك يتم وضع الفانيليا ويتم رفعه من على النار. يتم وضع الأرز باللبن في أطبا ق ويتم وضع تحت الشواية من أجل أن يحصل على لون ويم تقديمه وبالهناء على الجميع.

طريقة تحضير الأرز باللبن مثل المحلات:

يعد الأرز واللبن من أكثر المأكولات المفضلة عند الكثير من الأشخاص، وترغب كل ربة منزل في أن تقوم بتحضيره مثلما يتم تحضيره في المحلات وهذا ما سنقدمه إليكم وهو طريقة تحضير الأرز باللبن مثل المحلات:

المقادير:

تتسم المقادير بأنها غير مكلفة ويمكن شرائها من أي مكان وإليكم المقادير:

كأس من الأرز.

كيلو من اللبن.

كأس من السكر.

كيس من النشا.

ظرف فانيليا.

كأس من المياه لسلق الأرز.

يتم سلق الأرز في مياه ويتم غليه على النار وتركه لحين أن ينضج. يتم إذابة النشا في مياه الحنفية وبعد ذلك يتم إضافة كلا ًمن السكر واللبن على الأرز. القيام برفعه من على النار ويتم التقليب جيداً لحين أن يتم الحصول على قوام كريمي، يتم إضافة الفانيليا. يتم غرف الأرز واللبن في أطباق ويقدم وبالهناء والشفاء على الجميع.

طريقة تحضير الأرز باللبن والنشا مثل المحلات: