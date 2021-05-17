من هم الاشخاص الاكثر عرضة لظهور اعراض ما بعد الكورونا، ويبدو أن فيروس كورونا الجديد الذي ما زال مستمراً في حصد الاصابات والارواح منذ أكثر من عام ونصف على الرغم من اجراءات الوقاية المتبعة، وحملات التطعيم التي تقوم بها دول كثيرة حول العالم بهدف تعزيز مناعة مجتمعاتها تجاه هذه العدوى.

وفيما أن الكثير من مرضى كوفيد-19 لا تظهر عليهم أية أعراض، والبعض الآخر يتعافى تماماً من الاصابة بعدوى الفيروس التاجي، فإن بعض مصابي كورونا قد يعانون من اعراض طويلة الأمد أو ما يعرف بمتلازمة ما بعد "كوفيد-19" (كوفيد طويل الأمد).

فمن هم الاشخاص الاكثر عرضة لظهور اعراض ما بعد كورونا، والذي قد يعانون من اعراض طويلة الامد لكوفيد-19؟ هذا ما نتعرف عليه سوياً في موضوعنا اليوم.

من هم الاشخاص الاكثر عرضة لظهور اعراض ما بعد الكورونا

كما دوت الخليج الحال مع العديد من الامراض والمشاكل الصحية الأخرى، فإن المدة الزمنية التي يحتاجها الجسم للتعافي من فيروس كورونا الجديد واستعادة الصحة من جديد، تختلف بين شخص وآخر بنسبة كبيرة.

والسبب الرئيسي في هذا الاختلاف، مرده الى الاعراض التي يعاني منها الشخص المصاب بالفيروس، ومدى قدرة الجهاز المناعي لديه على مواجهة العدوى، اضافة الى حالته الصحية.

بعض مصابي كورونا قد يحتاجون لاشهر عدة للتعافي من الفيروس، ما يعرَضهم لمشاكل مرضية أخرى دوت الخليج مضاعفات ما بعد الشفاء من مرض كوفيد-19، وتشير التقديرات إلى أن 1 من كل 4 مرضى يعاني منها.

وفي تقرير عرضه موقع "الكونسلتو" نقلاً عن موقع Times of India، فإن ابرز الاعراض التي يعاني منها متعافو كورونا حتى بعد الشفاء، دوت الخليج التالية:

صعوبة التنفس.

الم المفاصل.

الم الصدر.

فقدان حاسة التذوق او الشم.

الاعياء والتعب.

اختلال التوازن.

اضطرابات النوم.

وعلى الرغم من عدم القدرة على تأكيد الاشخاص الاكثر عرضة لظهور اعراض ما بعد الكورونا حتى الآن، إلا أن المعهد الوطني للصحة في بريطانيا NIH أشار لنتائج دراسات عدة أفادت بأن فترة التعافي من فيروس كورونا، يمكن أن تسبب الضرر الكبير للمرضى فيما يتمثل بالهجوم على اعضاء الجسم المختلفة.

ومع ذلك، يرجح ان الاشخاص الاكثر عرضة لظهور اعراض ما بعد الكورونا، هم على الشكل التالي:

كبار السن (فوق سن 50).

الاشخاص الذين عانوا من أعراض شديدة لمرض كوفيد-19.

الاشخاص الذين يعانون من حالات صحية موجودة مسبقًا، مثل أمراض القلب والرئة وارتفاع ضغط الدم والسكري والسمنة.

نصائح للتعامل مع اعراض ما بعد الكورونا

تنصح طبيبة الأعصاب الألمانية البروفيسورة كاترين ريتس، المرضى ممن يعانون من اعراض ما بعد كورونا بتدوين الأعراض في مفكرة يومياً، لرصد مسار المتاعب بصورة أفضل، حتى لو كانت متأرجحة.

معتبرة ان هذا التسجيل يساعد الطبيب على تقييم الوضع الصحة بشكل افضل، بحيث يمكن علاج الالام بالادوية او الخضوع لاختبارات نفسية عصبية، والعلاج النفسي العصبي او العلاج الوظيفي في حال استمرار المعاناة من اضطرابات التركيز.

كما ينصح المتعافون من فيروس كورونا والذين يعانون من استمرار اعراض ما بعد كورونا، باتباع نظام غذائي صحي ونمط حياة ايجابي للمساعدة على التعافي التام بشكل أسرع واكثر كفاءة.