طريقة عمل مخلل الباذنجان في المنزل بمكونات بسيطة مثل المحلات

من المعروف أن المخللات من الأطعمة والمقبلات التي تضيف طعم رائع إلى الأطعمة، ويفضل الجميع أنواع عمل المخللات، وتحاول جميع ربات البيوت عمل تلك أنواع المخللات في المنزل، ومن ضمن تلك أنواع المخللات هو مخلل الباذنجان، والذي يتميز بالطعم الرائع، ويمكن أن يتم عمل الباذنجان المخلل في المنزل بمنتهى السهولة واليسر، والباذنجان المخلل يمكن أن يتم تنفيذه بعدة طرق سهلة، سوف نتعرف عليها في هذا المقال.

الباذنجان المخلل

الباذنجان المخلل يتميز بأنه يمكن أن يتم عمله في وقت قصير جدًا، كما أنه لا يتطلب وقت أو مجهود كبير، وخاصةً أنه يمكن تنفيذه في المنزل في أي وقت.

كمية من الباذنجان المخلل الأسود الطويل على حسب الاحتياج.

حوالي خمسة ثمرات ثوم.

فلفل أسود وفلفل أحمر بكميات على حسب الرغبة.

بهارات متعددة ومتنوعة وملح.

كمية من الماء المغلي.

في البداية يتم تقطيع أعناق الباذنجان من أعلى، ثم يتم قطع الباذنجان بشكل طولي. يتم وضع الباذنجان المقطع بشكل طولي في إناء عميق ويتم إضافة إليه الماء ونتركه لكي يغلي. يتم التأكد من أن الباذنجان قد تم تسويته بشكل جيد ويمكن أن يتم التأكد من ذلك عن طريق تحسسه بطرف الملعقة كل فترة. يتم وضع كل من الفلفل الأخضر والفلفل الأحمر والبهارات والملح في الخلاط الكهربائي ويتم خلطهم بشكل جيد حتى يتكون لدينا معجون. يتم وضع تلك المكونات داخل الباذنجان. نحضر برطمان كبير مناسب ونضع به الباذنجان واحد تلو الآخر من أجل التخزين. يتم إضافة كمية من الماء المغلي به الباذنجان على باقي الباذنجان. يتم وضع برطمان الباذنجان في مكان مناسب بعيدًا عن الحرارة. يتم أخذ الباذنجان من وقت لآخر عند الرغبة في تناول الباذنجان، وهكذا تصبح وصفة الباذنجان المخلل جاهزة.

مكونات عمل وصفة الباذنجان المخللخطوات عمل وتنفيذ وصفة الباذنجان المخلل