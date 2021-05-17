صبغ الشعر باللون الزيتوني الغامق والفاتح بمواد طبيعية بدون شيب وبدون مواد كيميائية

صبغ الشعر باللون الزيتوني الغامق والفاتح بمواد طبيعية، الاهتمام بالجمال والأناقة من أهم ما يميز المرأة، فالمرأة تهتم بجمال كل ما يخصها، ولكنها تهتم بالأخص بشعرها وحيويته، حيث أن الشعر هو تاج المرأة، فتحب تغيير لونه ليعطيها بريقًا خاصًا.

صبغ الشعر باللون الزيتوني الغامق والفاتح بمواد طبيعية

هناك أكثر من طريقة تتبعها المرأة لتغيير لون شعرها منها طرق طبيعية كوضع الحنة على الشعر والحنة معروفة بفوائدها، وتستخدم في علاج الشعر وتحسينه وتعطيه بريق ولمعان، وهناك العديد من الطرق الغير طبيعية كاستخدام مستحضرات صبغ الشغر لتغيير ألوان الشعر .

كيفية صبغ الشعر باللون الزيتوني الغامق والفاتح

اللون الزيتوني لون رائع وجذاب للغاية، وبإمكانك من خلال الوصفة التالية أن تحصلي على شعر زيتوني فاتح بوصفة طبيعية من المنزل دون أدنى مشقة وفيما يلي:

اجلبي كوب عسل صافي وطبيعي وأحضري كوبان من الخل الأبيض.

ضعي ملعقة من زيت الزيتون وملعقة من القرفة.

اخلطي المزيج جيد ًا ثم ضعيه في المساء.

اتركي الخليط في شعرك طوال ساعات الليل و اغسلي شعرك جيدًا بالماء الفاتر والشامبو عند استيقاظك.

طريقة أخرى لتحصلي على شعر زيتوني غامق في المنزل بدون صبغات أو كريمات

وهي أن تقومي بنفس الطريقة للشعر الزيتوني الفاتح ولكن الجديد هنا هو إضافة الشاي الأسود على الخلطة و فيما يلي:

قومي بغلي ثلاثة أكياس من علبة الشاي الأسود.

قومي بترك الشاي على النار وانتظريه ليغلي وتري لونه أصبح داكنًا جدًا

انتظري ليكتسب البرودة ويبرد.

وضعي الشاي الأسود بعدما يبرد على مزيج صبغة الشعر الزيتوني الفاتح.

استخدمي الفرشاة المخصصة بصبغتك وادهني المزيج على شعرك، وبالأخص جذور الشعر.

اتركي المزيج الذي سيساعد في صبغ الشعر باللون الزيتوني الغامق والفاتح لثاني يوم بعد استيقاظك، علمًا بأنكِ ستضعين المزيج قبل نومك وطوال ساعات الليل.

مميزات صبغ الشعر باللون الزيتوني الفاتح والغامق

أصبح للشعر الزيتوني العديد من المميزات في وقتنا الحالي وسنعرض لكي مميزاته كالآتي: