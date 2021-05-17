أفضل كريم طبيعي لفرد الشعر بدون حرارة ومواد كيميائية .. وداعاً للمكواة والاستشوار

يعتبر فرد الشعر وتنعيمه من أكثر الاهتمامات التي تبحث عنها الفتيات حيث حلم كل فتاة شعر صحي ناعم مفرود دون تجعيد أو تقصف وتلجأ الكثير من الفتيات إلى الصالونات لفرد الشعر أو باستخدام المكواة الذي تحرق الشعر وتضعفه أو يقوموا بوضع المواد الكيميائية التي تجعل الشعر يجف ويتساقط لذلك نقدم إليكِ يا سيدتي أفضل كريم طبيعي لفرد الشعر وترطيبه دون الحاجة إلى إستخدام الحرارة أو الذهاب إلي الصالونات. أفضل كريم طبيعي لفرد الشعر أفضل كريم طبيعي لفرد الشعر إليكِ كريم طبيعي لفرد الشعر ما عليك سوى اتباع الخطوات التالية مكونات الكريم الطبيعي لفرد الشعر نأخذ من زيت جوز الهند ملعقتين صغيرتين.

2 ملعقة صغيرة من دقيق النشا.

كأس من الحليب.

½ ملعقة طعام من عصير الليمون الطازج.

2 ملعقة صغيرة من جيلاتين.

2 ملعقة صغيرة من العسل الأبيض. طريقة تحضير واستخدام الكريم لفرد الشعر ضعي مقدار الحليب في وعاء على نار هادئة حتى يسخن ثم اضيفي زيت جوز الهند وقلبي جيدًا.

ثم قومي بوضع الجيلاتين مع النشا في وعاء أخر وقلبيهما جيدًا ثم ضعيهم على الخليط السابق بالتدريج وقومي بالتقليب المستمر حتى تحصلي على قوام متماسك يشبه الكريم.

ارفعي الكريم من على النار واتركي الكريم جانبًا حتى يبرد قليلاً.

اضيفي عصير الليمون والعسل الأبيض إلي الخليط وقلبي جيدًا حتى تتجانس المكونات.

قومي بتسريح الشعر جيدًا للتخلص من التشابك ثم قومي بأخذ خصلة صغيرة منه وقومي بتوزيع الكريم عليها من الجذور حتى الأطراف حتى تتشبع الخلصة جيدًا واسحبيها إلى أسفل واستمري حتى تقومي بتوزيع الكريم على الشعر بالكامل وقومي بتسريح الشعر إلى الأسفل واتركيه مفرود لمدة لا تقل عن ساعة.

اشفطي الشعر وهو مفرود بالبلسم والماء البارد ويترك ليجف وهو مفرود وتكرر الوصفة مرتين في الأسبوع حتى تحصلي على شعر مفرود وناعم. مكونات الكريم الطبيعي لفرد الشعرطريقة تحضير واستخدام الكريم لفرد الشعر الوسوم

يعتبر فرد الشعر وتنعيمه من أكثر الاهتمامات التي تبحث عنها الفتيات حيث حلم كل فتاة شعر صحي ناعم مفرود دون تجعيد أو تقصف وتلجأ الكثير من الفتيات إلى الصالونات لفرد الشعر أو باستخدام المكواة الذي تحرق الشعر وتضعفه أو يقوموا بوضع المواد الكيميائية التي تجعل الشعر يجف ويتساقط لذلك نقدم إليكِ يا سيدتي أفضل كريم طبيعي لفرد الشعر وترطيبه دون الحاجة إلى إستخدام الحرارة أو الذهاب إلي الصالونات. أفضل كريم طبيعي لفرد الشعر أفضل كريم طبيعي لفرد الشعر إليكِ كريم طبيعي لفرد الشعر ما عليك سوى اتباع الخطوات التالية مكونات الكريم الطبيعي لفرد الشعر نأخذ من زيت جوز الهند ملعقتين صغيرتين.

2 ملعقة صغيرة من دقيق النشا.

كأس من الحليب.

½ ملعقة طعام من عصير الليمون الطازج.

2 ملعقة صغيرة من جيلاتين.

2 ملعقة صغيرة من العسل الأبيض. طريقة تحضير واستخدام الكريم لفرد الشعر ضعي مقدار الحليب في وعاء على نار هادئة حتى يسخن ثم اضيفي زيت جوز الهند وقلبي جيدًا.

ثم قومي بوضع الجيلاتين مع النشا في وعاء أخر وقلبيهما جيدًا ثم ضعيهم على الخليط السابق بالتدريج وقومي بالتقليب المستمر حتى تحصلي على قوام متماسك يشبه الكريم.

ارفعي الكريم من على النار واتركي الكريم جانبًا حتى يبرد قليلاً.

اضيفي عصير الليمون والعسل الأبيض إلي الخليط وقلبي جيدًا حتى تتجانس المكونات.

قومي بتسريح الشعر جيدًا للتخلص من التشابك ثم قومي بأخذ خصلة صغيرة منه وقومي بتوزيع الكريم عليها من الجذور حتى الأطراف حتى تتشبع الخلصة جيدًا واسحبيها إلى أسفل واستمري حتى تقومي بتوزيع الكريم على الشعر بالكامل وقومي بتسريح الشعر إلى الأسفل واتركيه مفرود لمدة لا تقل عن ساعة.

اشفطي الشعر وهو مفرود بالبلسم والماء البارد ويترك ليجف وهو مفرود وتكرر الوصفة مرتين في الأسبوع حتى تحصلي على شعر مفرود وناعم. مكونات الكريم الطبيعي لفرد الشعرطريقة تحضير واستخدام الكريم لفرد الشعر

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أفضل كريم طبيعي لفرد الشعر بدون حرارة ومواد كيميائية .. وداعاً للمكواة والاستشوار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.