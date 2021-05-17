صبغ شعر أشقر رمادي زيتوني فاتح بالدرجة المظبوطة بدون ضرر لشعرك أو تقصف

صبغ شعر باللون زتوني فاتح من دون صالونات تجميل، تغيير لون الشعر من أكثر ما تبحث عنه الفتيات والسيدات لتغيير شكل الشعر من اللون الغامق أو اللون الفاتح إلى اللون الزيتوني وهو لون رائع يمزج ما بين اللون الأشقر والبني الفاتح، ولكن لعمل صبغة شعر بتلك اللون لابد من أتباع عدة نصائح وخطوات هامة مثل التي يتبعها صالونات التجميل حتى تحصلي على اللون مناسب من منزل لصبغ الشعر من دون تلف أو ضرر وتقصف أطراف الشعر ولابد من معرفة كل تفاصيل ومكون رئيس لو تم إضافته إلى الصبغة سوف يجعل شعرك ناعم بعد الصبغة في نصف ساعة فقط فتابعي معنا طريقة صبغ شعر باللون زيتوني رمادي بالتفاصيل.

صبغ شعر بلون زيتوني رمادي فاتح بالصبغة

لعمل صبغة شعر أشقر رمادي أو زتوني رمادي نحتاج إلى عدة مكونات يمكن شراءها من مستلزمات صالونات تجميل متوفرة بكثرة لديهم وسنذكر لكم كل أدوات ودرجات صبغ الشعر، وتلك اللون مناسب للشعر الأسود والشعر البني والاشقر.

أولا سنحتاج إلى عبوة اكسجين بدرجة 20%. كوب كبير من بودرة تشقير الشعر لونها أزرق. كوب من البلسم أي نوع مناسب للشعر. أو كوب من حمام كريم للشعر. صبغة شعر بدرجة 6/1 من ماكسيما أو رويال. عبوة مصحح صبغة باللون الأزرق. بيضة واحدة بلدي لحماية الشعر.

أولا غسل الشعر قبل صبغة بيومين وتركه حتى يجف ثم يتم تقسيم الشعر إلى أربع خصل بمشبك الشعر وتركهم لحين تجهيز صبغة شعر.

ثم في وعاء صبغ الشعر يضاف كوب من بودرة تشقير الشعر الزرقاء ثم يضاف عليها نصف كوب من اكسجين بدرجة 20%، وتقلب جيدا مع تأكد من عدم وجود أي تكتلات في المزيج ثم وضع عليه كوب بلسم على بودرة.

ثم يقلب المزيج مع البلسم حتى يتكون لديك مزيج كريمي ناعم أملس وتأكدي من عدم وجود كتل فيه.

ثم ضيفي مزيج تشقير على الشعر كل خصلة لوحدها ثم اتركيه لمدة نصف ساعة حتى يأخذ لون فاتح جدا يميل إلى اللون البرتقالي.

ثم اغسلي شعرك بالماء جيدا حتى تتخلصي من كل بوردة التي في الشعر ثم غسله بالقليل من البلسم، وتنشيفه جيدا بالمنشفة من دون سشوار.

ثم تقسيم الشعر لخصل مرة ثانية، ووضع في وعاء بيضة مع عبوة صبغة ويضاف معها اكسجين الصبغة أو اكسجين بدرجة 20%، أيضا ومقدار ربع كوب من مصحح صبغة باللون الأزرق.

توضع الصبغة على الشعر كله وتترك لمدة ربع ساعة حتى يأخذ الشعر اللون المناسب التي ترغبين فيه، ثم يغسل الشعر بالبلسم وحمام كريم.

ثم تجفيف الشعر بالسشوار ثم فرده بمكواة الشعر سيبهرك لون شعر أشقر رمادي زيتوني الرائع وشعرك طري ناعم.

يجب عدم غسل الشعر قبل تشقير أو الصبغة مباشرةً حتى تحتفظ خصلات الشعر على زيوت طبيعية متواجدة في الشعر والتي تغطيه وتحميه من خارج من تقصف ومواد كيميائية.

كما يجب عند تشقير الشعر خفق بوردة تشقير مع الأكسجين جيدا جدا حتى تكون مزيج ناعم لأن وجود كتل من بودرة لو تركزت في شعره ستعمل على تساقطها.

عند تشقير وسحب لون الشعر ضيفي مقدار من البلسم أو حمام كريم لأنه يعمل على ترطيب الشعر أثناء التشقير ويخفف من حده بودرة تشقير على الشعر.

خطوات صبغ شعر بلون أشقر رمادي أو زتوني رمادي فاتحنصائح هامة قبل صبغ الشعر عامة