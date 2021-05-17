طريقة عمل مقلقل اللحم السعودي بكل سهولة وبألذ وأشهى مقلقل لحم هتجربوه

مقلقل اللحم السعودي ، من الأكلات الشعبية اللذيذة والشهية والشائعة في السعودية وبلاد الخليج، ثم انتقل إلى جميع أنحاء الوطن العربي. كما أنه من الأكلات التي يعشقها الصغار والكبار والمحببة والمفضلة لديهم، حيث نال على إعجاب الجميع. وهو كثيرا ما يقدم في المناسبات والأعياد. ويتميز مقلقل اللحم السعودي بقيمته الغذائية العالية، نظرا لاحتوائه على عناصر غذائية عديدة، فهو يعد وجبة غذائية متكاملة. كما يتميز بمذاقه اللذيذ والمميز الذي لا يوصف، وبنكهته الرائعة، كما أن طريقة تحضيره سهلة وبسيطة ولا تتطلب وقت ولا مجهود كبير، حيث يمكن تقديمه في أي وقت تشاءون. وتبحث الكثير من ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضير مقلقل اللحم السعودي لكي تحضره لأفراد أسرتها وإسعادهم، ولما له من فوائد جمة. وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم في هذا المقال من خلال موقع ثقفني مكونات مقلقل اللحم السعودي وطريقة تحضيره بكل سهولة وبألذ الوصفات لم تجربوه من قبل.

مكونات مقلقل اللحم السعودي

يتكون مقلقل اللحم السعودي من مكونات سهلة وبسيطة تكسبه مذاقه اللذيذ والخاص والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

3 ملعقة كبيرة زيت نباتي.

700 جم لحم ضأن مقطع مكعبات صغيرة.

2 حبة بصل مقطع شرائح.

ملعقة كبيرة من الثوم المهروس.

حبات فلفل ألوان مقطع شرائح.

عود فلفل حار مقطع حلقات.

ملعقة كبيرة من البهارات مشكلة.

ملعقة كبيرة من بهارات اللحمة.

ربع كوب من دبس الرمان.

ملح حسب الرغبة.

رشة من الفلفل الأسود.

رشة من القرفة.

حبة طماطم مفرومة ناعم.

خبز التورتيلا (ويمكنكم الاستعانة بطريقة عمل خبز التورتيلا بدون فرن في المنزل بدلا من شرائه من الخارج وتوفير أموالكم).

مايونيز.

جبنة موزاريلا مبشورة (ويمكنكم الاستعانة بطريقة عمل الجبنة الموزاريلا في المنزل بدلا من شرائها من الخارج لضمان جودتها وصحتها).

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على مقلقل اللحم السعودي بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي:

نضع مقلاة على النار ونضيف إليها الزيت ونتركه يسخن، ثم نضيف اللحم ونقلبه من وقت لآخر حتى يتغير لونه.

ثم نغطي المقلاة ونترك اللحم على نار متوسطة لمدة تتراوح ما بين 10 إلى 15 دقيقة حتى يجف ماؤه.

ثم نضيف إليه البصل والثوم المهروس والفلفل الألوان والفلفل الحار ونقلبهم جيدا قليلا.

ثم نضيف الملح والبهارات المشكلة وبهارات اللحمة والفلفل الأسود والقرفة ونقلبهم جيدا، ثم نغطي المقلاة حتى تستوي جميع المكونات.

ثم نضيف الطماطم المفروم ودبس الرمان ونقلب باستمرار لمدة دقيقتين، ثم نرفع مقلقل اللحم السعودي من على النار.

طريقة التقديم

نحضر خبز التورتيلا وندهنه بالمايونيز، ثم نضع عليه مقدار من مقلقل اللحم، ونغلقه من الجهتين، ثم نلفه رول.

نقوم بتوزيع الجبنة الموزاريلا المبشورة على خبز التورتيلا، ثم نضع عليها مقدار من مقلقل اللحم، ثم مقدار من الجبنة الموزاريلا، ونغلقه من الجهتين، ثم نلفه رول.

نضع مقلاة على نار هادئة، ونتركها تسخن، ثم نحمص فيها السندويشات من كلا الجانبين، ثم نرفعهم من على النار.

نقدم سندويشات مقلقل اللحم في طبق التقديم.

وبصحة وعافية.

طريقة عمل المايونيز بدون بيض

المكونات

كوب من الحليب.

كوب ونصف من الزيت النباتي.

ملعقة كبيرة من الخل.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

رشة ملح.

رشة فلفل أسود.

نصف ملعقة صغيرة من المسطردة.

جبنة فيتا أو مثلثات (اختياري).

نحضر الخلاط ونضيف إليه الحليب والخل وعصير الليمون والملح والفلفل الأسود والمسطردة ونخلطهم جيدا في الخلاط.

نضيف الزيت بالتدريج ونخلط جيدا حتى يثقل الخليط.

نضيف الجبنة الفيتا ونخلط جيدا، ثم نسكب المايونيز في إناء ويقدم وبالهنا والشفا.

طريقة التحضير